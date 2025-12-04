Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidatul PNL, Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL pentru conducerea Primăriei Capitalei, arată în declarația de avere că deține două terenuri, dintre care unul de peste 5.000 de metri pătrați, și două apartamente. Edilul mai arată că are aproximativ 60.000 de euro în bănci, sub forma unor conturi, depozite sau fonduri de investiții.

ANI a publicat declarațiile de avere ale candidaților pentru Primăria Capitalei. Digi24.ro va analiza declarațiile de avere ale principalilor cinci candidați: Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Ana Ciceală.

Ciprian Ciucu deține două terenuri, unul în județul Argeș, de 5047 de metri pătrați, și unul în Ilfov, de 500 de metri pătrați, potrivit declarației de avere.

Primarul Sectorului 6 mai deține și două apartamente în București, dar și un aututorusim Renault fabricat în 2023.

Potrivit declarației de avere, candidatul PNL are, alături de soție, aproximativ 60.000 de euro în 9 conturi bancare, depozite sau fonduri de investiții (sau fonduri private de pensii).

În același timp, Ciprian Ciucu și soția au două credite, de 46.303 euro, respectiv 75.200 de lei, scadente în 2040 și 2028.

Potrivit documentului citat, Ciprian Ciucu a obținut pe parcursul anului 2024 un salariu de 232.192 de lei pentru postul de primar al Sectorului 6 și a mai încasat aproximativ 1.500 de euro din chirii.

Declarația de avere a lui Ciprian Ciucu poate fi consultată aici.

Editor : M.G.