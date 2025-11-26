Autoritățile continuă, miercuri, cercetările la blocul din Buftea unde a avut loc, marți seara, o explozie puternică. Accesul în clădire nu este permis din cauza riscului de prăbușire. Din primele evaluări, imobilul ar putea fi demolat. Cinci oameni au fost răniți în deflagrație, doi dintre ei fiind în stare critică.

Pompierii și criminaliștii sunt în continuare lângă blocul din Buftea unde a avut loc explozia și încearcă să strângă dovezi pentru a reface filmul tragediei. Aceștia nu pot intra în clădire, pentru că în continuare există riscul prăbușirii.

Este nevoie ca o echipă de specialiști să facă o expertiză, însă datele preliminare arată că această clădire va trebui să fie demolată, pentru că a fost afectată structura de rezistență.

Explozia de marți seara a fost extrem de puternică. Cinci oameni au fost răniți, iar dintre aceștia doi se află în stare critică. O persoană a avut arsuri pe 50% din suprafața corpului și cel mai probabil va fi transportată în străinătate, la un spital specializat pentru astfel de de pacienți.

Autoritățile nu vor permite oamenilor accesul în această zonă până când nu vor avea un raport final clar. Nicio persoană nu are voie să se apropie de clădire.

Marți seara, la aproximativ o oră după explozie, o parte din plafonul clădirii a a căzut la doar câțiva metri de pompieri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în acel moment.

Despre starea victimelor afectate de explozie, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a spus: „Din cei trei pacienți care au fost transferați la spital, pacientul minor internat la Grigore Alexandrescu, în urma reevaluării, putem spune că este într-o stare cu evoluție favorabilă. Mai rămâne în observație 24-48 de ore la spital, după care va fi externat. Pacientul de 56 de ani transferat la Spitalul de Arși, în urma reevaluării de specialitate, a reieșit că suferă de arsuri gradul doi, deci arsuri de gravitate mare, dar pe o suprafață de sub 20%, deci nu 50% cum era la evaluarea inițială de la fața locului.

Acesta nu este intubat în momentul de față, respiră singur, este conștient și cooperant și nu se impune transferul în străinătate. Iar pacientul de la Floreasca, în vârstă de 65 de ani, este cel mai critic. Este pacientul care a suferit suferit un stop cardiorespirator, resuscitat la fața locului și apoi transferat la Floreasca. În momentul de față se află în terapie intensivă, intubat și ventilat mecanic, cu prognostic rezervat”, a declarat oficialul.

