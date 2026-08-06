Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă funcționează în prezent în condiții normale, însă ar putea fi oprit în următoarele 5-6 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă și operațiunea de instalare a barjelor la Bala nu aduce un surplus de apă. Romeo Urjan, directorul centralei, a declarat joi la Digi24 că intervențiile realizate până acum, dragarea și derocarea stâncii, au oferit Unității 2 încă trei-patru zile de funcționare, iar operațiunea cu barjele ar putea câștiga alte două-trei zile.

Unitatea 1 este deja oprită din cauza nivelului scăzut al Dunării, în timp ce Unitatea 2 continuă să funcționeze normal, deși debitul și nivelul apei în zona de aspirație a pompelor sunt reduse. Situația rămâne însă dependentă de evoluția Dunării, al cărei nivel a mai scăzut cu doi centimetri în ultima zi.

„La Cernavodă, Unitatea 1 este oprită, după cum se cunoaște, din cauza nivelului scăzut în Dunăre, iar Unitatea 2, reactorul 2 de la Cernavodă, funcționează în condiții normale, cu debit scăzut și nivel scăzut în aspirația pompelor, dar suntem în situație de funcționare normală, fără probleme. Nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 centimetri. Ca atare, ne reluăm prognoza de scădere continuă și noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă, dacă nu luăm în considerare operațiunile care se desfășoară astăzi cu instalarea barjelor”, a declarat Romeo Urjan.

Intervențiile efectuate la Bala au avut însă un efect mai bun decât anticipau reprezentanții centralei. Dragarea și derocarea stâncii au permis prelungirea funcționării Unității 2 cu aproximativ trei-patru zile, potrivit directorului centralei.

„Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră, trebuie să recunoaștem că am fost plăcut surprinși de faptul că au fost două operațiuni, una de dragare și una de derocare a stâncii. Aceste operațiuni ne-au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la Unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre, care se desfășoară astăzi, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare a barjelor, după cum am spus, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile, vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte”, a explicat Urjan.

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Efectele intervențiilor de la Bala nu sunt însă imediate. Centrala se află la aproximativ 60 de kilometri distanță, iar apa are nevoie de circa 24 de ore pentru a ajunge la Cernavodă. În aceste condiții, există o fereastră de aproximativ patru zile în care instalarea barjelor mai poate influența situația Unității 2.

„Cele 5-6 zile sunt date de mersul firesc al naturii, scăderea Dunării datorită secetei. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore, datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci, dacă operația este astăzi, efectul e mâine. Dacă operația e mâine, efectul e poimâine. Deci am putea spune că mai avem 4 zile la dispoziție în care putem să beneficiem de efectele instalării barjelor”, a precizat directorul centralei.

Autoritățile încearcă în continuare să finalizeze operațiunea, după ce instalarea barjelor nu a putut fi realizată conform planificării inițiale. Situația este analizată zilnic la nivel guvernamental.

„Noi avem în fiecare zi comandament la nivel de ministere, Ministerul Energiei, Transporturilor, Apărării, condus de domnul prim-ministru. Se discută foarte serios și planul pentru astăzi este să obținem o reușită în instalarea acestor barje”, a spus Urjan.

O posibilă schimbare ar putea veni și din amonte. Sunt prognozate ploi în Germania și Austria, care ar putea contribui la creșterea nivelului Dunării. Efectul la Cernavodă ar ajunge însă mult mai târziu, din cauza distanței și a vitezei reduse a apei în condițiile actuale.

„Este adevărat că, datorită nivelului scăzut în Dunăre, cam aceasta este prognoza. Vorbim de 2-3 km pe oră, deci, dacă sunt sute de kilometri, durează săptămâni până ajunge la noi efectul. Oricum, dacă prognoza se îmbunătățește și avem o prognoză pozitivă, este bine. Chiar dacă oprim reactorul, avem șansa să-l pornim și să funcționăm pe termen lung dacă prognoza va fi pozitivă. Planurile pe care le avem în acest moment conțin aceste trei operațiuni: dragarea, derocarea stâncii și instalarea barjelor la Bala. Alte măsuri nu sunt luate în considerare în momentul de față”, a declarat directorul centralei.

O eventuală oprire a Unității 2 nu ar crea dificultăți deosebite în ceea ce privește repornirea reactorului, dacă nivelul și debitul Dunării revin la valorile necesare funcționării.

„În cazul în care avem debit suficient, conform procedurilor noastre de funcționare și exploatare, repornirea unei unități nucleare nu este o problemă pentru noi. Deci, în 24-48 de ore, să zicem, suntem din nou sincronizați în sistem”, a precizat Romeo Urjan.

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Editor : M.I.