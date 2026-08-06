Live TV

Exclusiv Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi oprită dacă Dunărea continuă să scadă. Ce spune directorul centralei

Data actualizării: Data publicării:
CERNAVODA - ILUSTRATIE - CENTRALA NUCLEARA - 4 AUG 2026
Centrala nucleara Cernavoda si ecluza pe Dunare de la Cernavodă, 4 august 2026. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă funcționează în prezent în condiții normale, însă ar putea fi oprit în următoarele 5-6 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă și operațiunea de instalare a barjelor la Bala nu aduce un surplus de apă. Romeo Urjan, directorul centralei, a declarat joi la Digi24 că intervențiile realizate până acum, dragarea și derocarea stâncii, au oferit Unității 2 încă trei-patru zile de funcționare, iar operațiunea cu barjele ar putea câștiga alte două-trei zile.

Unitatea 1 este deja oprită din cauza nivelului scăzut al Dunării, în timp ce Unitatea 2 continuă să funcționeze normal, deși debitul și nivelul apei în zona de aspirație a pompelor sunt reduse. Situația rămâne însă dependentă de evoluția Dunării, al cărei nivel a mai scăzut cu doi centimetri în ultima zi.

„La Cernavodă, Unitatea 1 este oprită, după cum se cunoaște, din cauza nivelului scăzut în Dunăre, iar Unitatea 2, reactorul 2 de la Cernavodă, funcționează în condiții normale, cu debit scăzut și nivel scăzut în aspirația pompelor, dar suntem în situație de funcționare normală, fără probleme. Nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 centimetri. Ca atare, ne reluăm prognoza de scădere continuă și noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă, dacă nu luăm în considerare operațiunile care se desfășoară astăzi cu instalarea barjelor”, a declarat Romeo Urjan.

Intervențiile efectuate la Bala au avut însă un efect mai bun decât anticipau reprezentanții centralei. Dragarea și derocarea stâncii au permis prelungirea funcționării Unității 2 cu aproximativ trei-patru zile, potrivit directorului centralei.

„Operațiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră, trebuie să recunoaștem că am fost plăcut surprinși de faptul că au fost două operațiuni, una de dragare și una de derocare a stâncii. Aceste operațiuni ne-au adus cam 3-4 zile de funcționare suplimentară a reactorului de la Unitatea 2. Această a treia operațiune cu barjele pe Dunăre, care se desfășoară astăzi, planificarea noastră este să ne mai aducă încă 2-3 zile de funcționare. În lipsa acestei operațiuni de instalare a barjelor, după cum am spus, în 5-6 zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile, vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte”, a explicat Urjan.

Citește și Detonarea stâncii Pârjoaia, în presa internațională: „Intervenție spectaculoasă” în România pentru creșterea debitului Dunării

Efectele intervențiilor de la Bala nu sunt însă imediate. Centrala se află la aproximativ 60 de kilometri distanță, iar apa are nevoie de circa 24 de ore pentru a ajunge la Cernavodă. În aceste condiții, există o fereastră de aproximativ patru zile în care instalarea barjelor mai poate influența situația Unității 2.

„Cele 5-6 zile sunt date de mersul firesc al naturii, scăderea Dunării datorită secetei. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore, datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci, dacă operația este astăzi, efectul e mâine. Dacă operația e mâine, efectul e poimâine. Deci am putea spune că mai avem 4 zile la dispoziție în care putem să beneficiem de efectele instalării barjelor”, a precizat directorul centralei.

Autoritățile încearcă în continuare să finalizeze operațiunea, după ce instalarea barjelor nu a putut fi realizată conform planificării inițiale. Situația este analizată zilnic la nivel guvernamental.

„Noi avem în fiecare zi comandament la nivel de ministere, Ministerul Energiei, Transporturilor, Apărării, condus de domnul prim-ministru. Se discută foarte serios și planul pentru astăzi este să obținem o reușită în instalarea acestor barje”, a spus Urjan.

O posibilă schimbare ar putea veni și din amonte. Sunt prognozate ploi în Germania și Austria, care ar putea contribui la creșterea nivelului Dunării. Efectul la Cernavodă ar ajunge însă mult mai târziu, din cauza distanței și a vitezei reduse a apei în condițiile actuale.

„Este adevărat că, datorită nivelului scăzut în Dunăre, cam aceasta este prognoza. Vorbim de 2-3 km pe oră, deci, dacă sunt sute de kilometri, durează săptămâni până ajunge la noi efectul. Oricum, dacă prognoza se îmbunătățește și avem o prognoză pozitivă, este bine. Chiar dacă oprim reactorul, avem șansa să-l pornim și să funcționăm pe termen lung dacă prognoza va fi pozitivă. Planurile pe care le avem în acest moment conțin aceste trei operațiuni: dragarea, derocarea stâncii și instalarea barjelor la Bala. Alte măsuri nu sunt luate în considerare în momentul de față”, a declarat directorul centralei.

O eventuală oprire a Unității 2 nu ar crea dificultăți deosebite în ceea ce privește repornirea reactorului, dacă nivelul și debitul Dunării revin la valorile necesare funcționării.

„În cazul în care avem debit suficient, conform procedurilor noastre de funcționare și exploatare, repornirea unei unități nucleare nu este o problemă pentru noi. Deci, în 24-48 de ore, să zicem, suntem din nou sincronizați în sistem”, a precizat Romeo Urjan.

Citește și Dezastrul de pe Dunăre, văzut din satelit. Imagini cu fluviul înainte și după ce a fost afectat de secetă

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Carte electronica de identitate. Inquam Photos, George Calin
1
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se...
Nauru Flag
2
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
dragoi 1
3
Cine este românca Alecsandra Drăgoi, tânăra care a realizat fotografia oficială a noului...
Major General Mykhailo Drapatyi, commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine.
4
Noul Comandant-șef al Armatei ucrainene solicită demiterea comandantului Forțelor...
sebastian stan
5
Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului originar din Constanța, Annabelle Wallis...
Suma uriașă care i se reține lui Cornel Dinu din pensie, după ce a pierdut procesul cu finul său, pe care l-a numit "canalie"
Digi Sport
Suma uriașă care i se reține lui Cornel Dinu din pensie, după ce a pierdut procesul cu finul său, pe care l-a numit "canalie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barja
Au fost reluate operațiunile pentru scufundarea celor patru barje în Dunăre, pentru a crește debitul la centrala de la Cernavodă
iluminat public stradal
Patru mari orașe au început deja să aplice măsuri pentru limitarea consumului de curent electric. Ce va face Capitala
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Scufundarea barjelor în Dunăre pentru creșterea debitului spre Cernavodă, amânată pentru joi. În zonă sunt curenți extrem de puternici
dunare seceta
Dezastrul de pe Dunăre, văzut din satelit. Imagini cu fluviul înainte și după ce a fost afectat de secetă
CALARASI - DUNARE - EXPLOZIE CONTROLATA - 3 AUG 2026
Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Apele Române, despre intervențiile la Cernavodă: „Este o cursă contra cronometru”
Recomandările redacţiei
o fata e in fantanile din polonia
HARTĂ Alerte de vreme extremă. Meteorologii au prelungit Codul roșu...
primarul ionel ciocan din gaujani
Tupeul unui primar PSD după ce a încasat despăgubiri pentru secetă...
Senat 1
Strategia pentru conservarea biodiversității a fost adoptată de...
calin georgescu la tribunal
Începe sau nu procesul lui Călin Georgescu. Instanța supremă urmează...
Ultimele știri
Trump, atac preventiv la candidații democraţi: „Cred că este cea mai mare ameninţare”
Oana Țoiu: Peste 500.000 de servicii consulare au fost prestate în acest an. Ce schimbări anunță MAE
Cele mai mari orașe din Italia intră sub cea mai înaltă alertă de caniculă. Anunțul autorităților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristiano Ronaldo: „Ce naiba îți mai poți dori?”. Georgina Rodriguez, reacție după valul de critici privind...
Cancan
Au DIVORȚAT, după 2 ani de căsnicie! Vestea momentului în showbiz😮
Fanatik.ro
Edi Iordănescu, verdict necruțător după eliminarea rușinoasă a FCSB-ului din Conference League: „Europa nu...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. Arbitrul delegat de...
Adevărul
Amenințările lui Trump nu mai sperie lumea. Cum tratează capitalele lumii retorica Casei Albe
Playtech
Dunărea atinge un minim istoric, iar centrala de la Cernavodă intră în cursa contra cronometru. Ce urmează...
Digi FM
„Anna, ţine-ţi prostul acasă!" Reacţii după ce un bărbat a desenat o declaraţie de dragoste pe o stâncă, în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Luis Figo, dezlănțuit: "Cel mai josnic, viclean și parșiv pe care l-am văzut vreodată!"
Pro FM
Camila Cabello s-a despărțit de iubitul miliardar, dar nu stă să plângă. A ajuns în Grecia, la plajă, și a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Matt Damon, frumoasa balului într-o rochie albastru regal, mulată pe corp. Luciana a furat atenția...
Adevarul
Inteligența artificială transformă departamentele de resurse umane. Milioane de locuri de muncă ar putea fi...
Newsweek
România poate ajunge vineri în „junk”. Economist: Indexarea pensiilor ar putea fi anulată. Salariile, reduse
Digi FM
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Documentele partenerei lui Nicușor Dan au fost făcute publice
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un „intrus” de mărimea planetei Pluto a provocat haos în jurul lui Neptun. Semne ale unui cataclism...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Antonio Banderas, declarație surpriză despre infarctul care i-a schimbat viața: „Cel mai bun lucru care mi...
UTV
Alina Pușcău a dezvăluit că se confruntă cu o boală gravă. „Am cinci tumori. Vă rog să vă rugați pentru mine”