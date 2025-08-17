Live TV

Video „Ia uite ce v-a cules mami”. Nicușor Dan s-a filmat cu familia la Sâmbăta de Sus, unde a vizitat și chilia lui Arsenie Boca

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan
Nicușor Dan a spus că preferă cel mai mult vizitele în familie la Sâmbăta de Sus. Captură foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a publicat duminică o scurtă înregistrare video cu o vizită făcută, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, în munții Făgăraș, în zona Sâmbăta de Sus. Nicușor Dan s-a filmat, de asemenea, pe traseul montan, inclusiv la „chilia părintelui Arsenie Boca”, unde a fost întâmpinat cu pâine și sare.

„Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a spus Nicușor Dan într-o postare publicată duminică pe contul său oficial de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful statului a prezentat în clipul de aproximativ un minut mai multe scene alături de familia sa

„România are locuri excepționale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta din Făgăraș. Invit pe români să-și petreacă vacanțele și în România”, a spus Nicușor Dan în încheierea clipului video.

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă

„Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea salvatorilor montani cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, pe Valea Sâmbetei”, conform unei postări făcute sâmbătă pe pagina de Facebook a Salvamont Braşov

Şeful statului a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-a fost prezentate refugiul, activitatea zilnică şi problemele cu care ne confruntă zi de zi salvamontiştii.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei și a ales să meargă, de Sfânta Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal. El a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
3
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
profimedia-1011858694
5
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digi Sport
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de...
photo-collage.png - 2025-08-17T192514.303
Cod roșu și cod portocaliu de furtuni: pagube în Bistrița-Năsăud...
profimedia-1029959073
Emmanuel Macron: „Există un singur agresor, Rusia, o putere...
lacul Vidraru
Un nou val de fake news: „Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe...
Ultimele știri
Termoenergetica: Avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare din București. Elcen a oprit CET Progresu
Austeritate, dar nu pentru toți. O comună din Bistrița-Năsăud a cheltuit 60.000 de euro pe o singură zi de distracție cu maneliști
Papa Leon, apel la încetarea războiului din Ucraina: „Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc în negocieri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
655
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii din zona Brașov: despre ce au discutat
Nicusor Dan Volodimir Zelenski 3
Președintele Nicușor Dan participă azi la o videoconferință cu aliații Kievului: consultări despre planul de pace al lui Donald Trump
nicusor dan face declaratii
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Putin-Trump din Alaska: „Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea”
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua Marinei. „Nu am vrut să fac anunț”
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la...
Fanatik.ro
China anunță că a creat „super oțelul”. Ce proprietăți are materialul care poate rezista condițiilor extreme...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Orașul devenit „zonă interzisă” peste noapte. Din cauza unui hotel deschis pentru migranți, localnicii au...
Adevărul
Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii
Newsweek
890.000 pensionari primesc un ajutor la pensie de 530 lei. Ce au muncit și câți ani?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...