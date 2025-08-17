Președintele Nicușor Dan a publicat duminică o scurtă înregistrare video cu o vizită făcută, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, în munții Făgăraș, în zona Sâmbăta de Sus. Nicușor Dan s-a filmat, de asemenea, pe traseul montan, inclusiv la „chilia părintelui Arsenie Boca”, unde a fost întâmpinat cu pâine și sare.

„Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a spus Nicușor Dan într-o postare publicată duminică pe contul său oficial de Facebook.

Șeful statului a prezentat în clipul de aproximativ un minut mai multe scene alături de familia sa

„România are locuri excepționale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta din Făgăraș. Invit pe români să-și petreacă vacanțele și în România”, a spus Nicușor Dan în încheierea clipului video.

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă

„Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea salvatorilor montani cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, pe Valea Sâmbetei”, conform unei postări făcute sâmbătă pe pagina de Facebook a Salvamont Braşov

Şeful statului a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-a fost prezentate refugiul, activitatea zilnică şi problemele cu care ne confruntă zi de zi salvamontiştii.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei și a ales să meargă, de Sfânta Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal. El a spus că a vrut să fie aproape de comunitate, într-un loc în care venea în trecut cu părinții.

Editor : M.L.