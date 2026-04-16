Nicușor Dan neagă existența unui „troc politic” în numirile la șefia parchetelor. Ce spune despre Cristina Chiriac

În contextul criticilor generate de numirile la șefia parchetelor, președintele Nicușor Dan a afirmat joi, 16 aprilie, la EuropaFM, că la mijloc nu a fost vorba despre un troc politic, explicand și desemnarea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Șeful statului a subliniat că are „mare încredere” în Chiriac, trecând în revistă, pe scurt, dosarul fostului episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, pe numele de mirean Cornel Onilă, instrumentat de acesta.

„N-a fost un troc politic. Dacă mă întrebaţi o preferinţă a mea, ierarhia nu este cea pe care o spuneţi. De exemplu, am mare încredere în doamna Chiriac”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Europa FM, despre recentele numiri ale şefilor de mari parchete şi acuzaţia că a fost vorba de un troc politic.

Şeful statului a declarat despre acuzaţiile care i se aduc Cristinei Chiriac că au fost două dosare, un dosar la DNA de şantaj, un dosar la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, dosarul de abuz asupra minorilor.

„Au fost două dosare: un dosar la DNA de șantaj, un dosar de abuz asupra minorilor la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.

În dosarul de la DNA nu au fost minori. Nu au fost abuzuri. A fost un șantaj cu niște filme pe care doamna le-a văzut și n-a făcut nimic pentru că în ele nu era abuz, era un act consimțit și nu erau minori. Domnia sa a constatat că se susține șantajul și că mai mult de atât nu este. Ulterior, în dosarul de la Parchetul de la Curtea de Apel Iași au existat mărturii, alte probe care au dus la condamnare pentru agresiuni asupra minorilor.

Ăsta este scurtul rezumat al acestui caz. A văzut niște filme cu un act sexual consimțit între niște adulți. Asta este ce a văzut doamna procuror.

Am fost în situația în care 2 sau 3 luni nu am putut să vorbesc. Așa spune legea, în acest interval de timp alte instituții ale statului român derulează diferite proceduri. Am colectat în conferința de presă tot ce s-a spus în spațiul public și eu n-am putut să vorbesc. Mi s-a părut onest să răspund la tot ce s-a spus în ultimele săptămâni pe subiect și eu nu am putut să răspund. Mare parte din atacuri au venit la doamna Chiriac și atunci a fost logic să o apăr, să-mi apăr opțiunea de fapt”, a afirmat președintele.

