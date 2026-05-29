Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri, după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc la Galați, că incidentul „se încadrează în categoria care justifică” activarea articolului 4 al NATO, precizând că președintele Nicușor Dan urmează să anunțe dacă va convoca o ședință CSAT privind acest incident..

Întrebată dacă urmează să fie convocată o ședintă CSAT privind acest incident cu drona și dacă a vorbit cu președintele Nicușor Dan despre o astfel de ședință, Oana Țoiu a spus:

„Avem aceste discuții, desigur, și cu președintele României și cu premierul. Urmează ca președintele să facă pe parcursul zilei de astăzi anunțurile necesare. Este prerogativul președintelui să convoace CSAT-ul, prin urmare, și să anunțe publicul general despre asta. Atât eu, cât și ministrul Apărării suntem în contact constant atât cu președintele, cât și cu premierul și cu partenerii aliați. Și secretarul general NATO, de asemenea, a primit toate aceste informări”.

Ministra de Externe a spus, întrebată dacă se impune activarea articolului 4 din Tratatul NATO, că „este un instrument pe care România îl poate folosi”.

„Incidentul de azi noapte se încadrează în categoria incidentelor care justifică utilizarea unor instrumente de acest tip. Vorbim de o consultare între statele aliate în momentul în care un stat aliat consideră că există un risc asupra sa. Evident, invocarea articolului 4 este o decizie comună. Este parte din discuțiile posibilităților pe care le avem în acest moment”, a precizat ea.

Țoiu a afirmat că ambasadorul Rusiei în România a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe „ca răspuns al României la declarațiile pe care Federația Rusă le-a făcut privind misiunile prezente pe teritoriul Ucrainei”.

Întrebată dacă va fi convocat și astăzi ambasadorul rus, după acest incident cu drona, Țoiu a spus: „Vom reveni pe parcursul zilei de astăzi cu răspunsuri la nivel diplomatic”.

