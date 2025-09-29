AUR felicită partidul obscur intrat în Parlamentul R. Moldova și îndeamnă Chișinăul să voteze unirea cu România

Alianţa pentru Unirea Românilor a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău. Formațiunea politică condusă de Vasile Costiuc era cvasinecunoscută până de curând, dar s-a bucurat de o explozie de popularitate pe rețelele sociale. Totul a părut o mișcare care amintește de aceeași popularitate de care s-a bucurat Călin Georgescu. În același comunicat, formațiunea condusă de George Simion îndeamnă Republica Moldova să voteze în parlament unirea cu România.

„Felicităm Partidul Democrația Acasă pentru accederea în legislativul de la Chișinău, precum și actualul partid de guvernământ pentru victoria obținută. Nutrim aceleași sentimente unioniste și facem parte din aceeași familie europeană cu Partidul DA, iar relația noastră de cooperare este de notorietate”, transmite formațiunea condusă de George Simion printr-un comunicat publicat luni seară.

„Am transmis un singur mesaj - că destinul Moldovei nu poate fi rupt de România şi că democraţia nu se apără prin etichete lipite la comandă, ci prin respectarea competiţiei corecte. Unionismul nu este o provocare rusească, aşa cum încearcă să acrediteze anumite cercuri antinaţionale la Bucureşti şi Chişinău. Unionismul este proiectul de suflet al românilor de pe ambele maluri ale Prutului”, mai precizează formaţiunea.

„Viitorul Republicii Moldova trebuie să fie pro-european și pro-românesc deopotrivă, cu mai multă libertate de exprimare, mai multă democrație și mai puțină justiție politică. Altfel, tot acest ambalaj frumos de „campanie europeană” riscă să ascundă o dictatură de rit nou, unde cetățenii aleg doar ce li se permite, presa scrie doar ce dictează puterea, iar opoziția este demonizată și exclusă.

În perspectiva viitorului românesc și pro-european al Republicii Moldova, solicităm autorităților de la Chișinău să întreprindă măsuri urgente pentru ca procesul de decuplare de Federația Rusă să se producă rapid și convingător”, se arată în comunicatul AUR.

Partidul condus de George Simion mai spune că „Republica Moldova, poate vota modificarea Constituției și reunificarea cu țara mamă, România, prin asta securizând Republica Moldova de posibile amenințări. O amenințare militară rusească poate fi contrabalansată prin singura soluție de securitate reală pe care cetățenii Republicii Moldova o au la dispoziție, respectiv Alianța Euroatlantică-NATO. Republica Moldova se poate securiza, în caz de primejdie, prin reunificarea cu România și intrarea în cea mai mare și cea mai puternică alianță de securitate care există astăzi. Este un element pe care niciun politician lucid de la Chișinău sau de la București nu trebuie să îl uite”.

Cu două zile înaintea alegerilor din Republica Moldova, AUR a anunțat că se retrage din cursa electorală

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat, într-o conferință de presă susținută cu două zile înaintea scrutinului din Republica Moldova, că se retrage din cursa electorală.

Formațiunea lui George Simion a susținut că a luat această decizie pentru a nu „fragmenta și mai mult voturile”. „AUR se retrage din această cursă și pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite! Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă”, au transmis reprezentanții formațiunii.

AUR Moldova s-a revoltat împotriva lui Simion. „Fraţilor, nu ne retragem”

În aceeași zi, partidul AUR din Republica Moldova a contrazis formațiunea condusă de George Simion, și a anunțat că nu se retrage de la alegerile parlamentare.

AUR din Republica Moldova a precizat că este un partid independent, nu o filială a AUR România.

„Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a fost înregistrat în această competiție electorală. Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova, înregistrat legal la Chișinău, cu conducere proprie.

Partidul Maiei Sandu a obținut peste 50% din voturi

Cetățenii din Republica Moldova au votat duminică, într-un scrutin decisiv, apropierea de Uniunea Europeană. Prezența ridicată la urne, atât în țară cât și în diaspora, a confirmat miza uriașă a acestor alegeri, în urma cărora Partidul Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut peste 50% din voturi și majoritatea în viitorul Parlament.

După numărarea tuturor voturilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,20% (792.557 voturi), potrivit Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova. „Blocul Patriotic” se clasează pe locul al doilea, cu 24,17% (381.505 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 7,96% (125.673 voturi). „Partidul Nostru” a strâns 6,20% (97.852 voturi), iar Partidul Democrația Acasă (PPDA) are 5,62% (88.679 voturi).

Sub pragul electoral s-au clasat Partidul Social Democrat European (0,98%), Andrei Năstase (0,86%), CUB (0,85%), MRM (0,66%), LOC (0,39%), Olesea Stamate (0,34%), PNM (0,33%), Blocul „Împreună” (0,32%), PP ALDE (0,24%), Alianța „Moldovenii” (0,23%), Victoria Sanduța (0,18%), UCSM (0,12%), Tatiana Crețu (0,10%), AUR (0,10%), PL (0,10%), PP Noi (0,09%) și Blocul „BUN” (0,05%).

Editor : Liviu Cojan