Dan Dungaciu a spus la Digi24 că pe cei din AUR i-a deranjat că Nicușor Dan a vorbit despre AUR ca fiind un partid anti-occidental și că nu ar accepta un premier al cărui guvern să fie sprijinit de formațiunea condusă de George Simion. Prim-vicepreședintele AUR a afirmat că președintele României a încălcat Constituția „și în litera, dar cu siguranță spiritul ei”.

„Ne deranjează că a vorbit despre AUR, care reprezintă cel puțin sondaje, dacă nu în Parlament, jumătate de Românie electorală, fără nicio probă, fără niciun argument. Este în continuare catalogat ca fiind anti-accidental, inadecvat și așa mai departe. Sigur că poate să existe o notă de subsol. Președintele a făcut această nuanță ca să nu-i treacă domnului Bolojan prin cap să ne ceară sprijinul în eventualitate acestei bătălii politice, care s-ar putea să fie toate”, a afirmat Dan Dungaciu.

Probabil că președintele a făcut această remarcă să nu-i treacă domnului Bolojan prin cap să își caute sprijin pe la AUR, pentru că poate că această criză politică a fost declanșată mai degrabă pentru persoane, nu pentru proiecte de un anumit fel sau altul.

„Pentru mine este clar că președintele a încălcat Constituția. Președintele nu avea dreptul, declarându-se un moderator neutru, să catalogheze partide din Parlament alese de români. Că înțeleg că nu există români de categoria întâi și români de categoria a doua. Nu avea dreptul să catalogheze 20% dintre parlamentari aleși cu voturile românilor ca fiind nefrecventabili și parlamentari cu care nu discută și nu vorbește”, a punctat prim-vicepreședintele AUR.

„ O încălcare gravă a C onstituției ”

„Asta mi se pare o încălcare gravă a Constituției. Sau să spună că nu acceptă un premier în cazul în care există o majoritate parlamentară din care face parte AUR, mi se pare, fără să fiu constituționalist, mi se pare că a încălcat Constituția și în litera, dar cu siguranță spiritul ei. Nu așa se face, nu asta face un președinte care se și declară neutru, moderator, care vrea să aducă pacea socială”, a conchis Dungaciu.

Citiți și:

EXCLUSIV. Dan Dungaciu, despre suspendarea lui Nicușor Dan: În AUR nu s-a discutat. Președintele se gândește cum să scape de competitori

