Grupul PACE anunță că va vota moţiunea PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Ninel Peia: „E nevoie de o resetare totală”

Senatorul PACE - Întâi România, Ninel Peia
Senatorul PACE - Întâi România, Ninel Peia. Foto: Gyozo Baghiu, Inquam Photos

Senatorul PACE - Întâi România, Ninel Peia, a anunţat luni că grupul său parlamentar va susţine moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR împotriva Guvernului Bolojan.

„În primul rând vreau să vă readuc aminte că la nivelul Parlamentului există o colaborare politică foarte serioasă între PACE şi AUR pe segmentul naţional creştin şi conservator. De fiecare dată am acţionat la unison. Vreau să le mulţumesc colegilor de la AUR că ne-au invitat să contribuim la textul moţiunii şi cred că partea cu progresismul ucide România este o componentă importantă care trebuie preluată în textul acestei moţiuni, pentru că în acest moment nu avem un guvern PNL, fost PSD, USR, UDMR şi minorităţi, ci am avut numai un guvern ultra-progresist de sorginte neobolşevică, cu comandă de la Bruxelles şi de la entităţi asociative externe, care şi-au pus soldaţii bine instruiţi în posturi cheie pentru a executa la timp şi întocmai ce vine de la ei, de exemplu vânzarea companiilor la preţ redus pe o procedură foarte obscură şi acoperită de o perdea de fum. Da, grupul PACE va contribui la textul moţiunii şi, bineînţeles, împreună cu colegii de la AUR vom vota această moţiune”, a spus Peia la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că România are nevoie „de o resetare totală”, astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiţi să se întrebe dacă au bani "pentru a pune o pâine pe masă copiilor seara".

Întrebat când va fi depusă această moţiune de cenzură, Peia a spus: „Confort regulamentului celor două camere pe moţiuni, dacă mâine s-ar depune moţiunea de cenzură, cred că joi se va da citire textului moţiunii şi atunci, tot conform regulamentului, pe data de 5 mai, marţi, se va putea vota pentru această moţiune. Se lucrează pe text, pentru că asta a fost şi oferta colegilor noştri de la AUR”.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă ziua de marţi este sigură pentru depunerea moţiunii de cenzură.

„Din câte am înţeles, da, trebuie să citim toţi cei care susţinem această moţiune şi să cădem de acord pe ea”, a conchis Ninel Peia.

Calculele parlamentare arată că PSD și AUR au nevoie de voturi și de la partidele mici din Opoziție ca să fie majoritari.

La Camera Deputaților, PSD și AUR adună 156 de aleși, în timp ce la Senat încă 64. În total, ar avea 220 de voturi în cazul unei moțiuni de cenzură, iar ca demersul să treacă este nevoie de cel puțin 233.

Cu alte cuvinte, un rol important vor juca și partidele mici din Opoziție. S.O.S mai are 15 parlamentari la Camera Deputaților, POT are 16, iar grupul PACE de la Senat are încă 12 aleși. La aceștia se mai adaugă și parlamentarii neafiliați, care ar putea fi convinși.

 

