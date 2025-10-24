Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii în alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.

„Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei, am o preferinţă”, a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă, la finalul reuniunii Consiliului European.

În opinia sa, un primar al Capitalei trebuie „să fie în stare” să coordoneze lucrările mari de infrastructură şi să se impună în faţa influenţelor imobiliare.

Întrebat care este preferatul său la funcţia de edil al Bucureştiului, Nicuşor Dan a răspuns glumind: „Zicea domnul Ponta - «În ce calitate mă întrebaţi?»”.

Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti pe data de 7 decembrie.

Citește și:

Ciprian Ciucu va fi desemnat candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, anunță Ilie Bolojan

Cătălin Drulă „se bazează” pe susținerea lui Nicușor Dan în cursa pentru Capitală. Ce spune despre dezbateri cu contracandidații

Editor : Ș.R.