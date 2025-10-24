Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință” Data publicării: 24.10.2025 07:49 Nicușor Dan. Foto: Profimedia Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii în alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie. „Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei, am o preferinţă”, a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă, la finalul reuniunii Consiliului European.În opinia sa, un primar al Capitalei trebuie „să fie în stare” să coordoneze lucrările mari de infrastructură şi să se impună în faţa influenţelor imobiliare.Întrebat care este preferatul său la funcţia de edil al Bucureştiului, Nicuşor Dan a răspuns glumind: „Zicea domnul Ponta - «În ce calitate mă întrebaţi?»”. Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti pe data de 7 decembrie.Citește și:Ciprian Ciucu va fi desemnat candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, anunță Ilie BolojanCătălin Drulă „se bazează” pe susținerea lui Nicușor Dan în cursa pentru Capitală. Ce spune despre dezbateri cu contracandidații Editor : Ș.R. Etichete: nicusor dan alegeri bucuresti alegeri capitala Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război... 2 Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul... 3 Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă... 4 Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul... 5 Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...