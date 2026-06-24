Sabotaj cu „rotativă”. PSD acuză USR că impiedică formarea rapidă a unui cabinet cu propunerea de guvernare prin rotație

PSD somează miercuri USR să înceteze sabotarea formării rapide a unui guvern funcţional, arătând că pretenţia „rotativei” USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condiţiile pentru a face imposibil rezultatul. PSD transmite că„”participă cu toată buna credinţă la discuţiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României”.

„PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de preşedintele României şi agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliţii) este subminat cu bună ştiinţă de USR. Pretenţiile inacceptabile şi inaplicabile ale USR menţin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic şi social”, transmite PSD într-un comunicat oficial.

Social-democraţii arată că „România nu poate avea în următoarele şase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, şi mai apoi un guvern monocolor PSD”.

Potrivit PSD, motivul principal: este absolută nevoie de stabilitate şi predictibilitate guvernamentală pentru menţinerea ratingului de ţară şi a costurilor de finanţare ale statului român.

„Pretenţia rotativei USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condiţiile pentru a face imposibil rezultatul şi maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcţii şi de sinecuri la stat. Nimic altceva! Eschivele USR nu au nicio legătură cu realitatea economică şi socială şi nu sunt menite să rezolve ceva concret, în beneficiul românilor”, arată PSD.

PSD mai transmite că „participă cu toată buna credinţă la discuţiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României”.

„PSD şi-a asumat guvernarea şi a dat mandat preşedintelui PSD să formeze guvernul, în cazul nominalizării sale de către preşedintele României. PSD solicită tuturor partidelor şi parlamentarilor responsabili să nu se joace din motive meschine cu dezvoltarea ţării şi cu traiul zilnic al românilor care depinde de o guvernare cu puteri depline”, arată comunicatul PSD.

Ministrul interimar al apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri, la Digi24, că USR va susține un guvern monocolor PSD dacă social-democrații sunt de acord cu soluția rotației guvernamentale cu un cabinet format din PNL-USR-UDMR.

„USR a propus o soluție raportată la realitate. Astăzi avem următoarele constrângeri. Președintele Nicușor Dan spune că nu cu AUR. USR spune nu pentru guvern PSD. PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Atunci, soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune în viziunea noastră o rotație a guvernelor formate din PNL, USR, UDMR și guvernul monocolor PSD.

Este un nivel de discuție pe care noi l-am propus ca o soluție raportat la situația de blocaj acum. Nu e o soluție ideală, dar e o soluție raportată la realitățile politice, în schimbul voturilor USR.

Decizia USR este să nu votăm un guvern PSD. Societatea de astăzi nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituțiile statului. Nu poți să propui o soluție împotriva acceptabilității sociale. Nu există niciodată oboseala politică că scuză pentru a da țara complet pe mâna PSD. Cu ce premier? Haideți întâi să considerăm că este agreată această soluție”, a spus Miruță.

Sorin Grindeanu a anunțat oficial miercuri că PSD l-a nominalizat în unanimitate pentru funcția de prim-ministru. Șeful PSD susține că partidul „va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. În același timp, Sorin Grindeanu a anunțat că vor exista negociatori PSD care să discute cu PNL, UDMR și, eventual, USR „draftul unui acord politic”.

După consultările-fulger de marți cu partidele și grupurile parlamentare, președintele Nicușor Dan a transmis că varianta care „pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”.

Șeful statului a invitat formațiunile să demareze discuțiile pentru semnarea acordului parlamentar. „Invit, așadar, partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să îmi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a scris președintele pe conturile sale de social-media.

Editor : B.E.