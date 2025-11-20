Deși marți, 18 noiembrie, s-a declarat de acord cu reducerea cheltuielilor cu 10%, inclusiv cu cele care țin de angajații statului, Sorin Grindeanu a revenit asupra declarațiilor o zi mai târziu, amenințând cu ieșirea de la guvernare și spunând că, atât timp cât PSD este la guvernare, salariile vor crește. Ionuț Pucheanu a susținut joi, 20 noiembrie, la Digi24, că amenințarea cu ieșirea de la guvernare a fost legată de reducerea salariilor medicilor și profesorilor, iar Robert Sighiartău, deputat PNL, a declarat motivul pentru care partidele aflate la putere pierd din încrederea publică este dat de răzgândirea de la o zi la alta.

Amintim că declarațiile președintelui PSD vin după ce premierul Ilie Bolojan a prezentat varianta finală a planului de reducere a cheltuielilor în administrația centrală.

Referitor la această situație, Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD și primarul Galațiului, a declarat: „Rămâne cum am stabilit, ca să citez un vechi slogan. Adevărul este undeva la mijloc, și anume, într-adevăr, am convenit sau, ca să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, inclusiv noi primarii, am cerut lucrul acesta, ca reformele acestea, când vine vorba de tăieri de salarii, de personal, să nu se închidă pentru a 3-a sau a 4-a oară în ultimii 5 ani de zile, strict în administrațiile locale. Ceea ce am cerut noi a fost ca acest efort să fie, într-adevăr, pe umerii tuturor, și nu doar a primăriilor. Ce am înțeles sau ce am spus noi, de fapt și de drept, și ce a spus și Sorin Grindeanu, ceea ce am solicitat noi legat de acești 10% vizavi de administrația centrală, rezumau strict la nivelul ministerelor, la nivelul Guvernului și a agențiilor din subordinea Guvernului sau a ministerelor.

Niciodată, noi nu am făcut vorbire despre medici, despre toate celelalte categorii: militari, profesori. Noi am spus că, dacă vorbim de instituții, atunci, într-adevăr, trebuie să fim solidari cu efortul nostru la nivel de administrații locale și administrația centrală. Acum, că domnul premier a înțeles solicitarea noastră și a interpretat-o după cum a crezut de cuviință în speranța obținerii unor sume cât mai mari la nivelul bugetului central este o altă mâncare de pește. Deci, este ceea ce am solicitat, și vă jur că este tot ceea ce am discutat noi despre administrația centrală”.

„Avem o problemă de credibilitate”

Întrebat care este situația sau dacă PSD a înțeles altceva, Robert Sighiartău, deputat PNL, a afirmat: „Sincer, vă dați seama că mi-ar fi foarte greu să mă pun în pielea domnului prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, având în vedere că, în decurs de 2 săptămâni, domnul Grindeanu a dat declarații care se contrazic.

În primul rând, vreau să vă spun că, în programul de guvernare votat de domnul Grindeanu, de toți parlamentarii PSD, PNL, UDMR și minorități, inclusiv USR, acolo, la capitolul debirocratizare, simplificare, descentralizare, ce prevede reducerea numărului de angajați în administrația publică centrală și locală cu 20%, deci asta a votat PSD-ul și PNL-ul. Pe lângă lucrurile acestea, tocmai ca un fel de compromis, domnul Bolojan a zis: «În regulă, am văzut că e destul de multă luptă în a bloca reformele astea. Haideți să mergem cu 10%». Domnul Grindeanu, în coaliție, nu știu dacă a fost și domnul prim-vicepreședinte și domnul primar de la Galați, a zis că este de acord.

Ei bine, domnul Grindeanu s-a răzgândit. Vă dați seama că lumea se întreabă de ce partidele aflate la putere, de ce partidele clasice, pierd din încrederea publică. Ăsta este un motiv. Trebuie să știi clar ce vrei, domnule, nu vrei să tai, nu intri la guvernare, negociezi foarte bine programul de guvernare, îți stabilești principiile de lucru”.

Deputatul PNL a mai declarat că „în orice stat civilizat” ar trebui să se țintă cont de programul de guvernare.

„Programul de guvernare înseamnă, până la urmă, un cuvânt dat în fața cetățenilor și în fața celor care au votat programul de guvernare. Clar că avem o problemă, avem o problemă de credibilitate. În primul rând, a acestei coaliții, faptul că se pune așa problema la nivel public. Avem o problemă legată de ceea ce am promis, în sensul echilibrării fiscal-bugetare a României, pentru că s-au crescut anumite taxe, nu erau alte soluții pentru a duce bani la buget pe termen scurt.

(..) Ei bine, Partidul Social Democrat nu știu de ce, și domnul prim-vicepreședinte ar trebui să fie de acord cu mine, nu-și dorește reducerea cheltuielilor. De ce? Pentru că, odată ce reducem cheltuielile, care înseamnă inclusiv scăderi, că acum și domnul primar știe că, la Galați, în primărie, are funcționari foarte buni, care muncesc, își fac treaba și poate are și mai puțin buni, care nu muncesc sau care n-au productivitate bună.

Ei bine, unii dintre ei pot să aibă salarii mai bune dacă numărul celor angajați este mai mic și, da, sunt și anumite sporuri în anumite ministere care nu-și au locul și nu-și au rostul. Tocmai de asta, Bolojan a zis următorul lucru: «Dau posibilitatea miniștrilor, care sunt mari manageri, că de aia au fost aleși miniștrii, să-și facă ordine ministerele lor». Eu nu cred că funcționează cum trebuie acele ministere și nu cred că sunt, din punctul de vedere al angajaților, sub cota benefică pentru a putea face performanță. Și atunci, fiecare să vină cu propria viziune pe scăderea acestei anvelope salariale. Ei bine, nu știu de ce PSD-ul nu își dorește acest lucru”, a spus Sighiartău.

Totuși, Ionuț Pucheanu a precizat că PSD-ul își dorește reducerea: „Deci, noi am dezbătut, în ultimele două-trei luni de zile, metoda. Noi ne-am luptat asupra metodei prin care ajungem la reducere. Nimeni n-a spus că nu vrem reducere, vrem reducere. Noi, primarii, avem o solicitare către Guvern de mai bine de un an de zile, prin care am venit cu o propunere ca acești funcționari publici să poată fi, anual, verificați, să dea un fel de test. Da, tocmai pentru a putea să reducem.

(..) Revenind la ceea ce spune strict domnul Sighiartău, legat de planul de guvernare, da, am fost de acord cu reducerea acestor cheltuieli. Da, am intrat în această coaliție în vederea obținerii reducerii de cheltuieli. Dar, nicăieri, când vorbim de administrație centrală sau locală, nu se face vorbire de reducerea salariilor profesorilor și a medicilor”.

Ionuț Pucheanu, despre amenințarea cu ieșirea de la guvernare

Ulterior, deputatul PNL i-a recomandat prim-vicepreședintelui PSD să nu „inducă în eroare opinia publică” pe tema scăderii salariilor profesorilor și medicilor: „Deci, noi nu ne referim la scăderea salariilor medicilor sau profesorilor. Ne referim la structurile centrale, ministere, autorități, unde sunt cinci contabili în loc de unul, ca să dau un exemplu, unde sunt 10 paznici în loc de doi, unde sunt șefi de servicii la trei oameni. (...) Vorbim de aceste administrații centrale stufoase, unde știți foarte bine că sunt mai mulți oameni decât ar trebui să fie. Ce înseamnă asta? Înseamnă lipsă de eficiență”.

În continuare, prim-vicepreședintele PSD a susținut: „Dacă suntem de acord, și dumneavoastră, și noi, că ne vom rezuma cu aceste reduceri de 10%, indiferent că se vor traduce în reduceri de personal sau anvelopă salarială sau orice altă formă de reducere, pe care o găsește managerul unității, fie el ministru, șef de agenție, spuneți-i dumneavoastră cum vreți, eu vă spun că cu PSD-ul nu aveți absolut, dar absolut nicio problemă. Problema a apărut când, după ședință, toată lumea, toată presa, din dialogurile pe care le-a avut cu domnul Bolojan, a înțeles că vorbim de anvelopă salarială la nivelul întregilor structuri teritoriale, însemnând aici spitale, militari, poliție, școli și toate.

Ionuț Pucheanu a susținut că amenințarea cu ieșirea de la guvernare a fost legată de reducerea salariilor medicilor și profesorilor: „Nu putem gira așa ceva și nu vrem să ieșim de la guvernare. Nu de asta am intrat ca să ieșim. Prin urmare, atât timp cât atât domnul Bolojan, cât și partenerii de coaliție înțeleg că solicitarea de reducere, inclusiv din aparatul central, s-a referit eminamente la Guvern și ministere, noi nu avem absolut nicio problemă”.

