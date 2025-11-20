Live TV

Exclusiv Robert Sighiartău și Ionuț Pucheanu, despre răzgândirea lui Grindeanu pe tema tăierilor din instituții: „O problemă de credibilitate”

Data publicării:
Ionuț Pucheanu- Robert Sighiartău
Ionuț Pucheanu (stânga) și Robert Sighiartău (dreapta). Foto: Facebook
Din articol
„Avem o problemă de credibilitate” Ionuț Pucheanu, despre amenințarea cu ieșirea de la guvernare

Deși marți, 18 noiembrie, s-a declarat de acord cu reducerea cheltuielilor cu 10%, inclusiv cu cele care țin de angajații statului, Sorin Grindeanu a revenit asupra declarațiilor o zi mai târziu, amenințând cu ieșirea de la guvernare și spunând că, atât timp cât PSD este la guvernare, salariile vor crește. Ionuț Pucheanu a susținut joi, 20 noiembrie, la Digi24, că amenințarea cu ieșirea de la guvernare a fost legată de reducerea salariilor medicilor și profesorilor, iar Robert Sighiartău, deputat PNL, a declarat motivul pentru care partidele aflate la putere pierd din încrederea publică este dat de răzgândirea de la o zi la alta.

Amintim că declarațiile președintelui PSD vin după ce premierul Ilie Bolojan a prezentat varianta finală a planului de reducere a cheltuielilor în administrația centrală.

Referitor la această situație, Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD și primarul Galațiului, a declarat: „Rămâne cum am stabilit, ca să citez un vechi slogan. Adevărul este undeva la mijloc, și anume, într-adevăr, am convenit sau, ca să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, inclusiv noi primarii, am cerut lucrul acesta, ca reformele acestea, când vine vorba de tăieri de salarii, de personal, să nu se închidă pentru a 3-a sau a 4-a oară în ultimii 5 ani de zile, strict în administrațiile locale. Ceea ce am cerut noi a fost ca acest efort să fie, într-adevăr, pe umerii tuturor, și nu doar a primăriilor. Ce am înțeles sau ce am spus noi, de fapt și de drept, și ce a spus și Sorin Grindeanu, ceea ce am solicitat noi legat de acești 10% vizavi de administrația centrală, rezumau strict la nivelul ministerelor, la nivelul Guvernului și a agențiilor din subordinea Guvernului sau a ministerelor.

Niciodată, noi nu am făcut vorbire despre medici, despre toate celelalte categorii: militari, profesori. Noi am spus că, dacă vorbim de instituții, atunci, într-adevăr, trebuie să fim solidari cu efortul nostru la nivel de administrații locale și administrația centrală. Acum, că domnul premier a înțeles solicitarea noastră și a interpretat-o după cum a crezut de cuviință în speranța obținerii unor sume cât mai mari la nivelul bugetului central este o altă mâncare de pește. Deci, este ceea ce am solicitat, și vă jur că este tot ceea ce am discutat noi despre administrația centrală”.

„Avem o problemă de credibilitate”

Întrebat care este situația sau dacă PSD a înțeles altceva, Robert Sighiartău, deputat PNL, a afirmat: „Sincer, vă dați seama că mi-ar fi foarte greu să mă pun în pielea domnului prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, având în vedere că, în decurs de 2 săptămâni, domnul Grindeanu a dat declarații care se contrazic.
În primul rând, vreau să vă spun că, în programul de guvernare votat de domnul Grindeanu, de toți parlamentarii PSD, PNL, UDMR și minorități, inclusiv USR, acolo, la capitolul debirocratizare, simplificare, descentralizare, ce prevede reducerea numărului de angajați în administrația publică centrală și locală cu 20%, deci asta a votat PSD-ul și PNL-ul. Pe lângă lucrurile acestea, tocmai ca un fel de compromis, domnul Bolojan a zis: «În regulă, am văzut că e destul de multă luptă în a bloca reformele astea. Haideți să mergem cu 10%». Domnul Grindeanu, în coaliție, nu știu dacă a fost și domnul prim-vicepreședinte și domnul primar de la Galați, a zis că este de acord.

Ei bine, domnul Grindeanu s-a răzgândit. Vă dați seama că lumea se întreabă de ce partidele aflate la putere, de ce partidele clasice, pierd din încrederea publică. Ăsta este un motiv. Trebuie să știi clar ce vrei, domnule, nu vrei să tai, nu intri la guvernare, negociezi foarte bine programul de guvernare, îți stabilești principiile de lucru”.

Deputatul PNL a mai declarat că „în orice stat civilizat” ar trebui să se țintă cont de programul de guvernare.

„Programul de guvernare înseamnă, până la urmă, un cuvânt dat în fața cetățenilor și în fața celor care au votat programul de guvernare. Clar că avem o problemă, avem o problemă de credibilitate. În primul rând, a acestei coaliții, faptul că se pune așa problema la nivel public. Avem o problemă legată de ceea ce am promis, în sensul echilibrării fiscal-bugetare a României, pentru că s-au crescut anumite taxe, nu erau alte soluții pentru a duce bani la buget pe termen scurt.

(..) Ei bine, Partidul Social Democrat nu știu de ce, și domnul prim-vicepreședinte ar trebui să fie de acord cu mine, nu-și dorește reducerea cheltuielilor. De ce? Pentru că, odată ce reducem cheltuielile, care înseamnă inclusiv scăderi, că acum și domnul primar știe că, la Galați, în primărie, are funcționari foarte buni, care muncesc, își fac treaba și poate are și mai puțin buni, care nu muncesc sau care n-au productivitate bună.  

Ei bine, unii dintre ei pot să aibă salarii mai bune dacă numărul celor angajați este mai mic și, da, sunt și anumite sporuri în anumite ministere care nu-și au locul și nu-și au rostul. Tocmai de asta, Bolojan a zis următorul lucru: «Dau posibilitatea miniștrilor, care sunt mari manageri, că de aia au fost aleși miniștrii, să-și facă ordine ministerele lor». Eu nu cred că funcționează cum trebuie acele ministere și nu cred că sunt, din punctul de vedere al angajaților, sub cota benefică pentru a putea face performanță. Și atunci, fiecare să vină cu propria viziune pe scăderea acestei anvelope salariale. Ei bine, nu știu de ce PSD-ul nu își dorește acest lucru”, a spus Sighiartău.

Totuși, Ionuț Pucheanu a precizat că PSD-ul își dorește reducerea: „Deci, noi am dezbătut, în ultimele două-trei luni de zile, metoda. Noi ne-am luptat asupra metodei prin care ajungem la reducere. Nimeni n-a spus că nu vrem reducere, vrem reducere. Noi, primarii, avem o solicitare către Guvern de mai bine de un an de zile, prin care am venit cu o propunere ca acești funcționari publici să poată fi, anual, verificați, să dea un fel de test. Da, tocmai pentru a putea să reducem.

(..) Revenind la ceea ce spune strict domnul Sighiartău, legat de planul de guvernare, da, am fost de acord cu reducerea acestor cheltuieli. Da, am intrat în această coaliție în vederea obținerii reducerii de cheltuieli. Dar, nicăieri, când vorbim de administrație centrală sau locală, nu se face vorbire de reducerea salariilor profesorilor și a medicilor”.

Ionuț Pucheanu, despre amenințarea cu ieșirea de la guvernare

Ulterior, deputatul PNL i-a recomandat prim-vicepreședintelui PSD să nu „inducă în eroare opinia publică” pe tema scăderii salariilor profesorilor și medicilor: „Deci, noi nu ne referim la scăderea salariilor medicilor sau profesorilor. Ne referim la structurile centrale, ministere, autorități, unde sunt cinci contabili în loc de unul, ca să dau un exemplu, unde sunt 10 paznici în loc de doi, unde sunt șefi de servicii la trei oameni. (...) Vorbim de aceste administrații centrale stufoase, unde știți foarte bine că sunt mai mulți oameni decât ar trebui să fie. Ce înseamnă asta? Înseamnă lipsă de eficiență”.

În continuare, prim-vicepreședintele PSD a susținut: „Dacă suntem de acord, și dumneavoastră, și noi, că ne vom rezuma cu aceste reduceri de 10%, indiferent că se vor traduce în reduceri de personal sau anvelopă salarială sau orice altă formă de reducere, pe care o găsește managerul unității, fie el ministru, șef de agenție, spuneți-i dumneavoastră cum vreți, eu vă spun că cu PSD-ul nu aveți absolut, dar absolut nicio problemă. Problema a apărut când, după ședință, toată lumea, toată presa, din dialogurile pe care le-a avut cu domnul Bolojan, a înțeles că vorbim de anvelopă salarială la nivelul întregilor structuri teritoriale, însemnând aici spitale, militari, poliție, școli și toate. 

Ionuț Pucheanu a susținut că amenințarea cu ieșirea de la guvernare a fost legată de reducerea salariilor medicilor și profesorilor: „Nu putem gira așa ceva și nu vrem să ieșim de la guvernare. Nu de asta am intrat ca să ieșim. Prin urmare, atât timp cât atât domnul Bolojan, cât și partenerii de coaliție înțeleg că solicitarea de reducere, inclusiv din aparatul central, s-a referit eminamente la Guvern și ministere, noi nu avem absolut nicio problemă”.

Citește și:

Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din administrația centrală. „Cu abordarea «unii sunt frumoși» nu-s de acord”

Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de salarii. Ministrul Dezvoltării îi asigură că nu vor fi afectați

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Digi Sport
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horațiu Potra.
Horațiu Potra este adus sub escortă în România. Șeful mercenarilor a...
klaus iohannis face declaratii
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2024 - ALIANTA DREAPTA UNITA - LANSARE CAN
Scandal după noul sondaj din București. Drulă: „Ciprian, nu așa! Se...
Proteste FSLI
Proteste în fața Ministerului Educației. Profesorii se tem de noi...
Ultimele știri
Proiectul privind pensiile magistraților va fi trimis azi spre avizare la CSM. Când ar urma Guvernul să-și asume răspunderea
O fată de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere, în București. Poliţia face percheziţii
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9% în 2025. „Se repară mult, dar proiectele noi stagnează și prețurile locuințelor urcă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu, despre tăierile din administrație: „Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile”
Sorin Grindeanu
Blocaj pe tăierile din instituții: PSD vrea reduceri de cheltuieli cu 10%, nu de salarii. Grindeanu: „Nu suntem PDL și Băsescu”
faze de joc din meciul fcsb - young boys berna
Parlamentul a adoptat un proiect AUR care obligă echipele de club să aibă 40% jucători români într-un meci. „O inițiativă populistă”
sigla pnl
Mai mulți parlamentari PNL au depus o lege care secretiza informații de interes public. Proiectul a fost retras după un val de critici
marcel ciolacu psd
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu”
Partenerii noștri
Pe Roz
„Smaraldul” britanic. Prințesa Kate, răvășitoare într-o rochie verde care i-a îmbrățișat perfect silueta...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu a spus ce adversar vrea să evite...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Cât costă să mănânci două sarmale la Târgul de Crăciun de la Sibiu. Cât scoți din buzunar pentru un prânz...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
Pro FM
Anna Kournikova mai are puțin și naște al patrulea copil. Ea și Enrique Iglesias sunt nerăbdători: "Pregătiți...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
7 moduri de a-ți proteja datele personale, potrivit experților în securitate online: "Când un produs e...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
O poveste de iubire ca-n filme. Catherine Zeta Jones și Michael Douglas, la 25 de ani de căsnicie. „Te iubesc...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...