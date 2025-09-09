Live TV

Câte școli au fost afectate de boicotul profesorilor. Anunțul Ministerului Educației

Inquam Photos / George Călin

Cursurile şcolare s-au desfăşurat normal, marţi, în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat, a anunţat Ministerul Educaţiei, care monitorizează situaţia în contextul protestelor anunţate de dascăli. În doar cinci școli din județul Dolj activitatea este parțial afectată de boicotul cadrelor didactice.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, marţi seară, în contextul protestelor anunţat sau derulate de federaţiile sindicale din învăţământ, că monitorizează constant modul în care se desfăşoară activitatea în unităţile şcolare, scrie News.ro.

Astfel, conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene și cel al Municipiului Bucureşti, pe 8 septembrie, copiii au fost primiţi în unităţile şcolare în care s-au prezentat, iar majoritatea au ales să organizeze şi festivităţi de începere a anului şcolar.

„În data de 9 septembrie, cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, procesul didactic fiind, practic, neafectat. Potrivit aceloraşi date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1.8% unităţi de învăţământ se derulează diferite formule de boicot, activitatea fiind afectată partial, respectiv total (5 şcoli, toate în judeţul Dolj)”, a mai transmis MEN.

Instituția a menţionat că face demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice.

