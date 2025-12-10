Live TV

Exclusiv Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării. General: „O zonă de interes” a lui Putin

Data publicării:
Militari ruși în Transnistria
Militari ruși în Transnistria. Foto: Profimedia Images

În contextul apariției informației potrivit căreia Rusia intensifică mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria, Virgil Bălăceanu a explicat miercuri seară, la Digi24, că regiunea separatistă este un cap de pod în scenariul unei posibile operațiuni rusești. „În momentul în care nu vom mai avea stabilitate în Ucraina, influența Federației Ruse în Transnistria va fi nu simulată, va avea nu componente de război hibrid, ci va avea componente de intervenție”, a precizat generalul în rezervă.

„Transnistria rămâne o zonă de interes a Federației Ruse. De ce? Aparține de Republica Moldova. Este o zonă care poate să fie destabilizată, care să ducă la o destabilizare cronică în Republica Moldova, din punct de vedere operativ.

(..) Transnistria este un cap de pod în eventualitatea unei operații rusești Odesa- Gurile Dunării - Transnistria. Rămâne o zonă de interes din mai multe perspective. Transnistria își va menține stabilitatea atâta timp cât Ucraina este stabilă, este actorul cel mai important pentru stabilitatea în Transnistria.

În momentul în care nu vom mai avea stabilitate în Ucraina, influența Federației Ruse în Transnistria va fi nu simulată, va avea nu componente de război hibrid, ci va avea componente de intervenție. Lucrul acesta complică mult mai mult situația generală de securitate în sud-estul Europei.

În flancul de sud-est al NATO, cum îmi place să-i spun - noi evităm să îi spunem așa în defavoarea noastră -, NATO are granița, are graniță de nord, are graniță de est, are graniță de sud, dar, din punct de vedere militar, nu există granițe, există flancuri. Aceste flancuri îți dau stabilitate apărării și descurajării”, a explicat Virgil Bălăceanu.

Totodată, generalul în rezervă precizează că Republica Moldova este capabilă să contracareze războiul hibrid al Rusiei: „(..) Drumul european însă al Republicii Moldova a deranjat, fără doar și poate, Moscova și vor continua acțiunile războiului hibrid, ale unui război de fapt informațional, pe care îl desfășoară pe două componente, uneori concomitent: Republica Moldova și România.

Dăm exemplu dronelor Gerbera, care nu au fost altceva decât niște provocări mult mai prezente în spațiul aerian al Republicii Moldova decât în România, dar ales momentul în aceeași zi. Deci, lucrurile se conturează destul de bine dintr-un asemenea punct de vedere, însă trebuie să le privim cu un punct critic. 

Trebuie să plecăm de la ideea că Republica Moldova a avut un succes deosebit în septembrie, din punct de vedere al alegerilor și al opțiunii pentru drumul european. Trebuie să plecăm de la ideea că Republica Moldova este mult mai «antrenată» și, ca atare, mult mai capabilă să contracareze războiul hibrid al Federației Ruse”.

