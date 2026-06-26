După revenirea în țară, Nicușor Dan pleacă din nou în Polonia unde participă la o reuniune de securitate găzduită de Karol Nawrocki

La doar o zi după ce s-a întors din Polonia pentru a se întâlni cu liderii partidelor la Cotroceni privind formarea noului Guvern, președintele Nicușor Dan revine sâmbătă în această țară pentru a lua parte la reuniunea găzduită de președintele Karol Nawrocki, alături de liderii Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei. Discuțiile vor fi axate pe întărirea securității europene în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al provocărilor de pe Flancul Estic al NATO.

Preşedintele Nicuşor Dan va participa sâmbătă, la Jurata, Republica Polonă, la o reuniune găzduită de Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, alături de Preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis, Preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs, şi Preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Discuţiile vor viza întărirea securităţii europene în faţa ameninţărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea va fi dedicată analizei unor teme de importanţă majoră pentru regiunea noastră, precum întărirea securităţii europene în faţa ameninţărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu şi de transformările geopolitice actuale.

„În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să îşi adapteze eficient politicile pentru a ţine pasul cu provocările şi evoluţiile globale, susţinând astfel competitivitatea, dezvoltarea şi securitatea statelor sale membre”, se arată în comunicatul oficial.

Cu prilejul reuniunii, Preşedintele Nicuşor Dan va sublinia necesitatea asigurării unităţii Uniunii Europene în faţa provocărilor cu care se confruntă continentul nostru şi va reafirma angajamentul ferm al României faţă de unitatea aliaţilor şi partenerilor în NATO şi UE, ca fundament al securităţii şi prosperităţii comune.

„Preşedintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării şi apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât şi al combaterii ameninţărilor hibride şi cibernetice, precum şi prin îmbunătăţirea infrastructurii cu uz dual şi a securităţii energetice”, mai arată Admnistraţia Prezidenţială.

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Editor : M.I.