Live TV

„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă recompensă de 25 de milioane de dolari

Data publicării:
Şeful securităţii, Diosdado Cabello.
Şeful securităţii, Diosdado Cabello. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Un zombie ambulant” „Se ascund ca şobolanii” „Adevăratul șef este încă la putere”

Porecla lui este „Caracatiţă”, prezintă o emisiune TV intitulată „Lovind cu măciuca” (Con el Mazo Dando) şi mulţi venezueleni îl consideră adevărata putere a ţării. Şeful securităţii, Diosdado Cabello, este supranumit „Caracatiţă” din motive întemeiate, soarta regimului fiind, se spune, în mâinile sale, scrie The Guardian.

Diosdado Cabello conduce aparatul de securitate al regimului şi este probabil cea mai temută, dispreţuită şi, în unele cercuri, venerată figură guvernamentală, cu o influenţă care rivalizează cu cea a preşedintelui interimar, Delcy Rodríguez.

În calitate de ministru de interne, Cabello controlează poliţia şi închisorile, iar după trei decenii în centrul chavismului, influenţa sa - sau tentaculele sale - se extind şi asupra partidului socialist de la putere şi asupra întreprinderilor de stat.

În contextul în care președintele SUA Donald Trump cere supunerea Venezuelei, soarta regimului de la Caracas depinde în parte de faptul dacă Cabello, în vârstă de 62 de ani, îşi păstrează autoritatea - şi dacă o foloseşte pentru a se supune Washingtonului sau pentru a încerca să riposteze.

 De la raidul american în care preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost răpit, pe 3 ianuarie, Cabello a patrulat Caracasul cu oameni înarmaţi şi în emisiunea sa de televiziune a mânuit o măciucă în stilul lui Fred Flintstone. Se pare că SUA l-au avertizat pe Cabello că va fi următorul cap care va cădea, dacă nu le va face pe plac.

„Un zombie ambulant”

Andrés Izarra, un fost ministru al guvernului care trăieşte acum în exil, crede că răpirea lui Maduro l-a subminat pe Cabello şi că acesta se va supune SUA. „Diosdado este un zombie ambulant”, a spus Izarra. „A rămas cu pantalonii în vine”, a comentat Izarra.

Eşecul aparatului de securitate al Venezuelei de a-l proteja pe Maduro nu-i lasă lui Cabello altă opţiune decât să urmeze exemplul lui Rodríguez şi al fratelui ei, Jorge, şeful Adunării Naţionale, care au cooperat cu administraţia Trump, spune Izarra. „A fost pur şi simplu depăşit. Adică, el este ministrul securităţii. Şi i l-au răpit pe şeful statului chiar de sub nas. Adică, ce naiba? Nu are nicio autoritate. Nu are nicio putere”, a comentat Izarra.

O punere sub acuzare din partea SUA şi o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru informaţii care duc la arestarea lui Cabello îl restricţionează şi mai mult, arată Izarra, care îl cunoaşte de mulţi ani. „Are un pistol la tâmplă. Fie face ce fac fraţii Rodríguez, fie va fi eliminat. Este foarte clar că CIA este peste tot în Venezuela în acest moment (şi) nu le va lua mult să-l elimine, dacă va fi nevoie”, explică fostul oficial venezuelean.

Pentru cei care îl detestă pe ministrul de interne, aceasta este o perspectivă fericită.

„Întotdeauna am crezut că Maduro era un manechin incapabil să ia decizii şi că Diosdado era cel care lua de fapt deciziile”, spune un locuitor din Caracas. „Mulţi oameni de aici spun: «Sper să-l prindă pe afurisitul ăsta de Diosdado – tipul ăsta e adevăratul lider»”, dezvăluie localnicul.

Este o ironie crudă faptul că, după ani de rivalitate cu Maduro pentru supremaţie, căderea preşedintelui îl lasă pe Cabello mai slab, nu mai puternic.

Venezuelenii apreciază de mult timp şi o altă ironie, mai trivială: Diosdado Cabello înseamnă literalmente „păr dat de Dumnezeu”, dar ministrul este aproape chel, iar părul care i-a mai rămas este tuns foarte scurt.

„Se ascund ca şobolanii”

Născut într-o familie modestă din statul Monagas, din estul ţării, Cabello s-a înrolat în armată când Venezuela era o ţară democratică, relativ bogată, cu legături strânse cu SUA. Cu toate acestea, inegalitatea şi criza economică au deschis calea, în 1992, pentru o tentativă de lovitură de stat a mentorului său din armată şi conspirator, Hugo Chávez.

Lovitura de stat a eşuat, dar Chávez a îmbrăţişat apoi politica electorală şi a ajuns la putere în 1998, promiţând să redistribuie bogăţia printr-o „revoluţie bolivariană” susţinând ulterior socialismul.

Chávez l-a numit pe camaradul său într-o serie de funcţii – lider de partid, regulator de stat în domeniul telecomunicaţiilor, ministru al infrastructurii, şef de cabinet, vicepreşedinte, guvernator al statului Miranda – prin care Cabello şi-a construit o reţea de influenţă şi a căpătat porecla de „Caracatiţă”.

Înainte de moartea sa, în 2013, Chávez l-a numit pe Maduro drept moştenitorul său. Cabello nu a obţinut preşedinţia, dar şi-a menţinut baza de putere şi profilul. Emisiunea sa de televiziune a adunat loialiştii partidului, a atacat duşmanii – senatorul american de atunci, acum secretar de stat al SUA, Marco Rubio, a fost numit Narco Rubio – şi a prezentat spectacole ale fiicei lui Cabello, cântăreaţa pop Daniella.

În 2024, Maduro, confruntat cu tulburări după fraudarea alegerilor, l-a numit pe Cabello ministru de interne pentru a înăbuşi disidenţa. Şeful securităţii a promis să-i prindă şi să-i pedepsească pe oponenţi. „Se ascund ca şobolanii, dar o să-i prindem”, i-a promis el.

„Adevăratul șef este încă la putere”

Canada, UE şi alte guverne s-au alăturat SUA în impunerea de sancţiuni împotriva lui Cabello pentru presupuse crime, inclusiv spălare de bani şi încălcări ale drepturilor omului. Washingtonul susţine că acesta trafichează droguri prin intermediul unei reţele militare numite Cartelul Soarelui.

De la înlăturarea lui Maduro, Cabello a îndemnat la sfidare şi a pozat alături de poliţişti care scandau „mereu loiali, niciodată trădători”. Cu toate acestea, el este considerat un pragmatic şi ştie că libertatea lui depinde de supravieţuirea regimului. „Este un om de familie – îşi iubeşte familia, iar familia îl iubeşte foarte mult. Este, de asemenea, un politician abil”, spune Izarra.

Sarcina lui Cabello este acum să proiecteze suficientă forţă pentru a intimida oponenţii regimului fără a declanşa un nou atac al SUA care l-ar putea pune în vizor – un echilibru delicat.

Pentru mulţi venezueleni, puţine lucruri s-au schimbat. „Tipul pe care l-au luat (Maduro - n.r.) este o marionetă”, spune un angajat venezuelan de 34 de ani al unui supermarket din statul Anzoátegui. „Adevăratul şef este încă la putere”, punctează el cu subînţeles.

Citește și: Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a mai rămas în spatele gratiilor”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
3
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
4
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
ochiul unei femei
5
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin...
E gata! Gigi Becali a luat decizia în privința jucătorului care a renunțat la ortodoxie
Digi Sport
E gata! Gigi Becali a luat decizia în privința jucătorului care a renunțat la ortodoxie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ICE MInnesota
Procurori federali, demisii în masă. Posibilă cauză: lipsa anchetei privind încălcarea drepturilor civile în cazul cazul Renee Good
Boarding pass and passport
Cele mai puternice paşapoarte din lume în anul 2026. Statele Unite, cădere substanțială. Unde se situează România
Screenshot 2026-01-14 at 07.28.58
Donald Trump, filmat când arată degetul mijlociu unui protestatar, la o fabrică în Detroit
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
A,Simple,Graphic,Portrait,Of,The,President,Of,The,Russian
Proiectul de mare putere al lui Putin se confruntă cu „sfârșitul unei ere”. Ce va face liderul rus după prăbușirea rețelei de aliați
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (45)
Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pachetul trei de reforme: ce riscă primarii care nu reduc cheluielile...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în...
Euro
Înșelătoria platformelor online de „investiții”. Ce putem învăța din...
Ultimele știri
Antiaeriana rusă și-a bombardat propria populație, încercând să doboare o dronă ucraineană
Userista Cristina Prună, supărată pe partid: USR nu are un cuvânt de spus pe politicile de dreapta. De ce cere referendum intern
Doi români, pe lista celor mai căutați infractori din Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
Transfer surpriză: jucătorul format de Arsenal negociază cu Rapid! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
C-Neo nu e singurul model! Ce alte tipuri de Dacia sunt așteptate cu nerăbdare de străini. Când s-ar putea...
Adevărul
„Am pilotat drone pe cel mai fierbinte front din Ucraina”. Mărturia unui soldat despre limitele apărării...
Playtech
Reducerea la impozitul pe proprietate în 2026. Suma pe care o economisești dacă plătești până la 31 martie
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Jaqueline Cristian a transmis un mesaj în limba română chiar pe teren, după victoria uriașă reușită în...
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Patrula Sirius: forța discretă a Groenlandei, care supraviețuiește la minus 55 de grade și apără Arctica cu...
Newsweek
În ce condiții poți primi pensie comunitară? Câți ani trebuie să muncești în țară și în străinătate ?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...