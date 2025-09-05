Live TV

Aliații Kievului se tem că Rusia pregătește o nouă ofensivă în Ucraina. Putin a trimis trupe de elită să cucerească fortăreața Pokrovsk

soldați ruși din infanteria marină fac instrucție în Murmansk
Rusia a mutat unități de elită ale forțelor aeropurtate și infanteriei marine din direcția Sumî înspre sectorul Pokrovsk, acolo unde cel puțin 100.000 de soldați au fost trimiși pentru a cuceri orașul-fortăreață al ucrainenilor. Foto: Profimedia Images
Rusia pierde 1.000 de soldați pe lună, de trei ori mai mult decât Ucraina Cea mai importantă garanție de securitate pe care Europa o poate oferi Ucrainei

Liderii europeni sunt tot mai îngrijorați că Rusia va lansa o nouă ofensivă în Ucraina, într-o perioadă în care aceștia discută cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre garanțiile de securitate pe care le pot oferi Kievului. Armata rusă a mutat mai multe unități de elită de pe frontul din Sumî înspre sectorul Pokrovsk pentru a pune și mai multă presiune pe orașul-fortăreață al ucrainenilor.

La întâlnirea de la Toulon de săptămâna trecută, oficialii germani și francezi au discutat despre trupele ruse care s-au strâns în jurul orașului Pokrovsk, „fortăreața” ucraineană din estul țării, potrivit surselor Bloomberg.

Zelenski a spus vineri că Rusia a mutat 100.000 de soldați înspre linia frontului din apropierea orașului pe care forțele Moscovei au încercat să îl încercuiască și să îl cucerească timp de mai bine de un an, până acum, fără succes.

Cucerirea orașului Pokrovsk ar deschide calea pentru un asalt al Rusiei asupra marilor orașe din regiunea Donețk aflate sub controlul Kievului, Kramatorsk și Sloviansk, și înspre cucerirea totală a regiunii anexate ilegal de Moscova.

Russian Grad Multiple Rocket Launcher Crew Deployed In Kherson Region
Cucerirea orașului Pokrovsk ar deschide calea pentru un asalt al Rusiei asupra marilor orașe-fortăreață Kamatorsk și Sloviansk și înspre cucerirea totală a regiunii Donețk. Foto: Profimedia Images

Rusia a mutat unități de elită ale forțelor aeropurtate și ale infanteriei marine din direcția Sumî înspre sectorul Pokrovsk, potrivit grupurilor independente de monitorizare a războiului din Ucraina citate de United24 Media.

WarUnitObserver a raportat sosirea Brigăzilor 155 și 40 ale Infanteriei Marine, cel mai probabil împreună cu Regimentul 177 Infanterie Marină, în zona Pokrovsk. Analiștii cred că axa de înaintare este probabil înspre așezările Dobropilia și Drujkivka.

În plus, elemente din Brigada 11 Aeropurtată și Divizia 76 Aeropurtată au fost observate deplasându-se înspre același sector. Aceste unități au fost implicate în luptele din Kursk și Sumî.

Rușii au adus noi unități și în zona Bahmut, acolo unde obiectivul este probabil de a pune presiune tot mai mare pe orașele Kostantinivka sau Siversk.

Rusia pierde 1.000 de soldați pe lună, de trei ori mai mult decât Ucraina

Analiștii cred că Rusia finalizează o regrupare strategică mai amplă, după ce a mutat trupe din Sumî și Herson, și ar putea intra în curând într-o nouă fază de operațiuni ofensive.

Zelenski a spus în august că Rusia pierde cam 1.000 de soldați pe zi – de trei ori mai mult decât Ucraina, dar deține în continuare un avantaj în privința numărului de soldați și de sisteme de artilerie de care dispune, cu toate că se confruntă cu pierderi tot mai mari.

Ofensiva de vară a Rusiei nu a adus câștiguri teritoriale foarte mari pentru trupele lui Putin, acestea cucerind în jur de 2.000 de kilometri pătrați de teritorii ucrainene în perioada mai-august, adică 0,3% din întreaga suprafață a țării.

Rusia și-a intensificat și atacurile aeriene, în timp ce Trump încerca să pună capăt războiului. Iulie 2025 a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii din Ucraina, din mai 2022 și până acum: 589 de civili au fost uciși și 1.152 răniți, potrivit ONU. În atacul rusesc asupra Kievului din 28 august au murit 25 de persoane.

Russian Northern Fleet Naval Infantry Training In Special Military Operation Zone
Rusia a trimis unități de elită care au participat la luptele din Kursk și Sumî înspre frontul din Pokrovsk. Foto: Profimedia Images

Cea mai importantă garanție de securitate pe care Europa o poate oferi Ucrainei

Liderii europeni vor să obțină anumite angajamente concrete în privința contribuției Statelor Unite în acest proces și să îl îndemne pe Trump să aplice sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, după ce Putin nu a dat niciun semn concret că ar dori cu adevărat să se întâlnească cu Zelenski în viitorul apropiat.

Francezii vor ca întâlnirea de la Paris să transmită mesajul că Europa își respectă angajamentul privind susținerea Ucrainei și că, acum, Trump este cel care trebuie să facă următorul pas, punând și mai multă presiune pe Kremlin.

Unii lideri europeni au propus ca țările lor să trimită trupe în Ucraina după încheierea războiului ca parte din garanțiile de securitate oferite de Europa – o idee care nu este privită cu ochi buni de toate țările europene și cu atât mai puțin de Rusia, care a spus că nu poate tolera acest lucru.

Trump a respins ideea ca SUA să trimită trupe în Ucraina, dar a spus că țara lui ar putea oferi sprijin aerian și la nivelul serviciilor de informații.

„Ucraina va trebui să fie de acord cu orice arhitectură de securitate va fi”, a spus marți ambasadorul american la NATO, Matthew G. Whitaker într-un interviu în Slovenia. Însă, și Rusia va trebui să accepte acești termeni, a mai spus Whitaker.

Nicio întrebare legată de posibilitatea trimiterii de trupe străine în Ucraina nu își poate găsi un răspuns până când nu se va ajunge la o încetare a focului, a spus cancelarul german Friedrich Merz, care a precizat că armata Kievului trebuie să continue să se întărească în perioada negocierilor de pace cu Rusia.

Susținerea armatei ucrainene este „cea mai importantă garanție de securitate pe care o putem oferi”, a mai spus Merz. „Ucraina trebuie să fie capabilă să se apere pe termen lung și vrem să o ajutăm să facă asta atât acum, cât și în viitor.”

