Îl poate salva Donald Trump pe Viktor Orban? De ce sunt alegerile din Ungaria un test pentru MAGA și populiștii europeni

Premierul ungar Viktor Orbán se confruntă cu cele mai dificile alegeri din cei 16 ani de guvernare, sondajele arătând că pierde teren în fața rivalului său Péter Magyar. În acest context, președintele american Donald Trump și figuri importante ale mișcării MAGA încearcă să-l sprijine pe liderul ungar, considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ideologici ai conservatorilor americani în Europa.

Pe măsură ce premierul Ungariei pierde teren în sondaje, figuri importante ale mișcării MAGA se mobilizează pentru a-l sprijini pe cel mai fidel aliat european al lor, scire POLITICO.

Sondajele arată că liderul ungar se află în prezent în urma fostului său aliat devenit rival, Péter Magyar, care a profitat de frustrarea alegătorilor față de inflația record, stagnarea economică și o serie de scandaluri politice. În condițiile în care dominația lui Orbán este brusc pusă sub semnul întrebării, administrația Trump și figuri proeminente din MAGA au intervenit pentru a-l sprijini pe omul pe care îl consideră cel mai de încredere aliat ideologic al lor în Europa.

Pentru liderii MAGA, Orbán nu este doar un partener, ci și o sursă de inspirație. Poziția sa dură față de migrație, confruntările cu universitățile și instituțiile culturale „woke”, ostilitatea față de Bruxelles și scepticismul față de Ucraina au fost prezentate de mult timp de conservatorii americani drept un model de guvernare.

„Am fost Trump înainte de Trump”, susține site-ul Conservative Political Action Conference (CPAC) din Budapesta. În iunie 2024, vicepreședintele american JD Vance i-a adus un omagiu deschis lui Orbán, spunând că premierul ungar a „luat decizii inteligente din care am putea învăța și în Statele Unite”.

Legături strânse între Budapesta și MAGA

Orbán însuși a subliniat apropierea dintre cercurile sale și echipa lui Trump. „Am intrat în sistemul de elaborare a politicilor al echipei lui Trump. Suntem profund implicați acolo”, s-a lăudat el la un miting din Ungaria în timpul campaniei prezidențiale americane din 2024.

Think tank-uri apropiate guvernului ungar, precum Századvég Foundation și Danube Institute, au avut relații strânse cu organizații aliniate lui Trump, precum Heritage Foundation, schimbând idei și experți.

Aliații lui Trump îl laudă pe Orbán nu doar pentru politicile sale, ci și pentru loialitatea sa. Spre deosebire de alți politicieni apropiați de MAGA, cum ar fi premierul italian Giorgia Meloni, criticată pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru colaborarea cu fostul președinte Joe Biden, Orbán ar fi rămas fidel lui Trump chiar și atunci când acesta nu era la putere.

„Orbán a făcut eforturi speciale să rămână loial lui Donald Trump când acesta era considerat terminat politic”, a spus Benjamin Harnwell, colaborator apropiat al fostului strateg al lui Trump, Steve Bannon.

Sprijin politic și promisiuni de ajutor

Acum, mișcarea MAGA încearcă să îi întoarcă favoarea. Într-o postare pe rețelele sociale, Trump l-a descris pe Orbán drept „un lider cu adevărat puternic și influent care a obținut rezultate fenomenale pentru Ungaria”.

În timpul unei vizite recente la Budapesta, secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat sprijinul Washingtonului, afirmând că relațiile dintre SUA și Ungaria intră într-o „epocă de aur” și promițând sprijin financiar dacă va fi nevoie, dar numai dacă Orbán rămâne la putere. „Președintele Trump este profund angajat în succesul vostru, pentru că succesul vostru este succesul nostru”, a spus Rubio.

Vizita arată cât de important este pentru administrația Trump scrutinul din aprilie din Ungaria. Potrivit lui Timothy Ash, analist la Chatham House, „pentru MAGA, cele mai importante două alegeri din acest an sunt cele din Ungaria și alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite”.

Strategul republican John McLaughlin, care a lucrat la toate cele trei campanii prezidențiale ale lui Trump, realizează sondaje pentru Orbán.

Cât de mult contează intervenția lui Trump?

O eventuală înfrângere a premierului ungar ar reprezenta o lovitură pentru mișcarea populistă globală, într-un moment în care Washingtonul încearcă să sprijine actori politici similari din Europa.

„Ar fi văzută ca o înfrângere ideologică sau intelectuală dacă ar pierde”, a spus Frank Furedi, un aliat al lui Orbán și director al filialei de la Bruxelles a Mathias Corvinus Collegium. „Orbán are o influență disproporționat de mare asupra multor partide și lideri politici din Europa, care îl admiră. Cred că o înfrângere ar afecta, cel puțin pe termen scurt, dinamica politică de pe continent”.

Cu trei săptămâni înainte de alegeri, lideri MAGA și figuri conservatoare și populiste din Europa se pregătesc să participe la o nouă conferință CPAC la Budapesta, a cincea organizată acolo din 2022.

Trump are o invitație permanentă la eveniment, iar Orbán a spus deschis că și-ar dori foarte mult să participe. Deși Trump a sugerat în ianuarie că ar putea merge, nu a confirmat încă o vizită.

Totuși, nu este clar cât de mult ajută sprijinul MAGA în sondaje. Potrivit lui Timothy Ash, vizita lui Rubio nu pare să fi schimbat opinia publică. Dimpotrivă, un sondaj publicat ulterior a arătat că opoziția de centru-dreapta și-a mărit avantajul.

Economia, ghimpele din coasta lui Orban

În timp ce Orbán încearcă să transforme alegerile într-un referendum despre războiul din Ucraina, acuzându-și adversarul că ar fi „omul Bruxellesului”, Péter Magyar a reușit să mute dezbaterea spre problemele economice. Partidul său, Tisza, are în prezent un avans de nouă puncte față de partidul lui Orbán, Fidesz.

Nemulțumirea alegătorilor este alimentată de inflația ridicată și de problemele economice, iar tensiunile geopolitice recente din Orientul Mijlociu au pus din nou presiune pe forintul ungar, alimentând temerile privind creșterea prețurilor la energie și o nouă accelerare a inflației.

În aceste condiții, rămâne neclar dacă sprijinul MAGA, sau chiar o eventuală vizită a lui Trump, ar putea schimba rezultatul alegerilor. „Cred că îi va mobiliza pe susținătorii lui Orbán și îi va consolida baza de votanți. Dar dacă va convinge și alți alegători rămâne o întrebare deschisă”, a spus Furedi.

Însă Trump nu are obiceiul de a-și investi capitalul politic în cauze pierdute. Dacă sondajele vor continua să indice o posibilă înfrângere pentru Orbán și acesta nu își va recăpăta elanul în ultimele săptămâni de campanie, premierul ungar ar putea descoperi că există limite ale sprijinului pe care președintele american este dispus să i-l ofere, chiar și pentru unul dintre cei mai celebrați aliați internaționali ai mișcării MAGA, concluzionează publicația.

