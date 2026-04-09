În timp ce SUA și Iranul încearcă să consolideze armistițiul, Israelul se pregătește pentru un „război fără sfârșit”

Chiar în timp ce Statele Unite și Iranul încearcă să consolideze un armistițiu, Israelul cucerește tot mai mult teritoriu de la vecinii săi, pregătindu-se pentru un conflict de lungă durată în Orientul Mijlociu. Crearea de către Israel a unor „zone tampon” în Gaza, Siria și acum Liban reflectă o schimbare strategică după atacurile din 7 octombrie 2023, una care plasează țara într-o stare de război semipermanentă, au declarat pentru Reuters șase oficiali militari și de apărare israelieni.

Această abordare recunoaște, de asemenea, o realitate care, potrivit oficialilor, a devenit din ce în ce mai evidentă după doi ani și jumătate de conflict: conducerea clericală a Iranului, Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza și milițiile din întreaga regiune nu pot fi eliminate definitiv.

„Liderii israelieni au ajuns la concluzia că se află într-un război fără sfârșit împotriva unor adversari care trebuie intimidați și chiar dispersați”, a declarat Nathan Brown, de la Fundația Carnegie pentru Pace Internațională.

Statele Unite și Iranul au convenit miercuri asupra unei pauze în luptele armate, în timp ce negociază o soluție mai amplă pentru încheierea războiului, care a izbucnit pe 28 februarie. Israelul a acceptat să-și suspende atacurile asupra Iranului, dar afirmă că nu va înceta campania împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran.

Gruparea Hezbollah s-a alăturat războiului pe 2 martie, lansând rachete asupra Israelului, care a inițiat apoi o invazie terestră în sudul Libanului pentru a crea o zonă tampon până la râul Litani – o fâșie largă de teren care reprezintă aproximativ 8% din teritoriul libanez.

Israelul a ordonat celor câteva sute de mii de locuitori din zonă să se refugieze și se află în primele etape ale demolării locuințelor din satele musulmane șiite considerate a fi fost folosite de gruparea Hezbollah pentru depozitarea armelor sau organizarea de atacuri.

Un înalt oficial militar, care a solicitat să rămână anonim pentru a discuta chestiuni de securitate, a declarat că scopul era „curățarea” unei zone care se întinde pe 5-10 km dincolo de graniță, punând orașele israeliene de frontieră în afara razei de acțiune a rachetelor lansate de Hezbollah.

În unele sate libaneze situate în apropierea frontierei, trupele israeliene au găsit dovezi că aproape 90% dintre locuințe conțin arme sau echipamente care le leagă de Hezbollah, a declarat oficialul.

Asta înseamnă că locuințele sunt considerate poziții militare inamice care trebuie distruse, potrivit oficialului, care a precizat că multe sate din sudul Libanului sunt situate pe culmile dealurilor, ceea ce le oferă o vedere directă asupra orașelor israeliene sau a pozițiilor armatei.

Utilizarea zonelor tampon reprezintă o nouă doctrină de securitate conform căreia „comunitățile de frontieră nu pot fi protejate de la graniță”, potrivit lui Assaf Orion, general de brigadă israelian în rezervă și fost șef al departamentului de strategie militară.

„Israelul nu mai așteaptă să aibă loc atacul”, a adăugat el. „Observă o amenințare în curs de apariție și o atacă preventiv.”

După ce zona tampon împotriva Hezbollahului va fi asigurată, Israelul va fi capturat sau ocupat teritorii în Liban, Siria, Cisiordania și Fâșia Gaza, unde deține controlul asupra a peste jumătate din teritoriu în urma acordului de încetare a focului încheiat în octombrie cu Hamas.

Conform acordului de încetare a focului, Israelul ar trebui să se retragă din întreaga Fâșie Gaza pe măsură ce Hamas se dezarmează, deși șansele ca acest lucru să se întâmple în viitorul apropiat par reduse.

„Am creat zone de securitate care se întind mult dincolo de granițele noastre”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un mesaj video difuzat de biroul său pe 31 martie.

„În Gaza – mai mult de jumătate din teritoriul Fâșiei. În Siria, de la vârful Muntelui Hermon până la râul Yarmuk. În Liban – o vastă zonă tampon care contracarează amenințarea unei invazii și menține focul antitanc la distanță de comunitățile noastre.”

Planul privind zona tampon libaneză nu a fost încă prezentat cabinetului lui Netanyahu, potrivit unui membru al cabinetului și a doi dintre oficiali. Armata israeliană a redirecționat întrebările referitoare la zonele tampon către biroul lui Netanyahu, care nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Israelul deține de mult timp teritorii dincolo de granițele sale, inclusiv Cisiordania și Fâșia Gaza ocupate, precum și Înălțimile Golan din sudul Siriei, teritorii cucerite în timpul unui război regional din 1967. Ulterior, Israelul a anexat Înălțimile Golan în 1981.

Sute de mii de coloniști israelieni trăiesc în prezent în Cisiordania, alături de aproximativ 3 milioane de palestinieni, care consideră acest teritoriu ca fiind inima unui viitor stat.

Pentru mulți libanezi și palestinieni strămutați, confiscarea terenurilor lor și distrugerea satelor lor de către Israel reprezintă un semn al unei noi expansiuni teritoriale, interpretare întărită de retorica unor membri de extremă dreapta din cabinetul lui Netanyahu.

Bezalel Smotrich, ministrul de finanțe al lui Netanyahu, a declarat în luna martie că Israelul ar trebui să-și extindă granița până la râul Litani. El a făcut comentarii similare cu privire la Gaza, afirmând că teritoriul ar trebui anexat și colonizat de israelieni.

Cu toate acestea, un alt oficial militar israelian, care a vorbit, de asemenea, sub condiția anonimatului pentru a discuta despre planificarea operațională, a afirmat că râul Litani nu va marca o nouă frontieră. Mai degrabă, zona tampon va fi monitorizată de trupe terestre care vor efectua raiduri după cum va fi necesar, fără a ocupa neapărat poziții de-a lungul râului.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a comparat devastarea provocată în sudul Libanului cu politica pământului pârjolit folosită împotriva Hamas în Gaza, care a dus la depopularea unor orașe întregi.

„Locuințele din satele situate în apropierea frontierei, care servesc practic drept avanposturi ale Hezbollahului, vor fi distruse după modelul Rafah și Khan Younis din Gaza, pentru a elimina amenințarea la adresa localităților israeliene”, a declarat el pe 31 martie.

Eran Shamir-Borer, expert în drept internațional la Institutul pentru Democrație din Israel, a afirmat că distrugerea proprietăților civile este în mare parte ilegală, cu excepția cazurilor în care proprietățile sunt utilizate în scopuri militare.

„Distrugerea în masă a locuințelor din sudul Libanului, care nu se bazează pe o analiză individuală, ar fi ilegală”, a adăugat el.

Preferința liderilor israelieni pentru o strategie bazată pe utilizarea zonelor tampon vine în urma unor decenii de încercări eșuate de a încheia acorduri de pace pe termen lung cu palestinienii, Libanul și Siria.

Opinia publică israeliană este profund sceptică în ceea ce privește acordurile de pace negociate cu palestinienii. Un sondaj realizat în 2025 de Pew Research Center a arătat că doar 21% dintre israelieni cred că Israelul și un eventual viitor stat palestinian ar putea coexista pașnic.

Un sondaj realizat de Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv a relevat că doar 26% dintre israelieni considerau că armistițiul din octombrie din Gaza va duce la o perioadă de calm de mai mulți ani. Majoritatea se așteptau la o reluare rapidă a luptelor, potrivit sondajului.

Ofer Shelah, director de programe de cercetare la institut, a declarat că, în absența unui acord de pace negociat cu Libanul, existența unei zone tampon în nord ar preveni amenințarea atacurilor sau a unei incursiuni terestre a forțelor Hezbollah.

El a afirmat însă că suplimentarea efectivelor necesare pentru patrularea fronturilor din Liban, Gaza, Siria și Cisiordania ocupată ar ajunge, în cele din urmă, să pună o presiune considerabilă asupra forțelor armate.

„Ar fi mai bine să ne retragem, în cele din urmă, la granița internațională și să menținem un sistem de apărare mobil și activ dincolo de graniță, fără a mai avea avanposturi acolo”, a adăugat Shelah.

Editor : A.M.G.