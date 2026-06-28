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Video „Avem nevoie de ajutor”: venezuelenii critică „reacția lentă” autorităților după cutremurele care au devastat țara

Data publicării:
Venezuela Earthquake
Salvatorii continuă căutările printre dărâmături după cutremurele din Venezuela. Sursa: Profimedia
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Din articol
„Nicio posibilitate de a ajuta” „Există oameni în viață”

Liderul interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a primit huiduieli în timpul unei vizite într-un cartier din Caracas devastat de două cutremure puternice. „Guvernul nu face nimic pentru oameni”, au strigat locuitorii din spatele unui cordon de securitate, mulți dintre ei având persoane dragi prinse sub dărâmături. „Pleacă! Pleacă!”, i-au cerut ei lui Rodriguez, arată France24 într-un reportaj.

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La trei zile după ce cutremure puternice cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 au ucis 1.430 de persoane și au lăsat peste 50.000 de dispăruți, furia față de ceea ce este percepută ca inactivitate guvernamentală crește - la fel și sentimentul de neputință.

Locuitorii din Caracas și din statul La Guaira, grav afectat, situat mai la nord, au recurs la săparea cu mâinile prin dărâmături în căutarea supraviețuitorilor și a victimelor, în absența sprijinului oficial.

În La Guaira, erau în curs operațiunile de căutare pentru salvarea Danei, o fetiță de nouă ani, care petrecuse mai mult de 18 ore prinsă sub dărâmături.

Cei care săpau după ea îi auzeau strigătele de ajutor, alături de suspinele incontrolabile ale mamei sale.

„Încă de aseară încercăm să o scoatem pe fetiță și îi puteți auzi vocea de acolo”, a declarat pentru AFP vecinul Dani Rizo, în vârstă de 48 de ani. „A murit”, a spus el câteva ore mai târziu, cu suferința gravată pe chip.

„Nicio posibilitate de a ajuta”

Venezuelenii cer mobilizarea mai rapidă a echipelor de salvare și a utilajelor grele pentru a îndepărta blocurile de beton.

Generatoare, polizoare de metal și excavatoare pentru a îndepărta dărâmăturile sunt, de asemenea, extrem de necesare, spun locuitorii afectați.

„Există un spațiu în care se află o tânără care îmi răspunde, iar numele ei este Jennifer, la etajul 11”, a declarat pentru AFP Antonio Bermudez, în vârstă de 45 de ani. „Totuși, nu avem unelte. Nu avem cum să o ajutăm.”

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Doi frați sunt blocați la doar câțiva metri distanță de Jennifer, potrivit lui Bermudez.

„Unul dintre ei răspunde și spune că este rănit la stomac”, a spus el, povestind cum tatăl lor și un alt frate foloseau un târnăcop și un baros pentru a încerca să-i elibereze.

Mii de oameni au petrecut ultimele trei zile muncind din greu în același fel, fără sprijin din partea guvernului.

Domingo Pacheco, un salvator voluntar în vârstă de 52 de ani, cu o experiență de peste trei decenii, s-a oferit să ajute. „Este o situație extrem de critică, deoarece există o lipsă gravă de ajutor în ceea ce privește utilajele și forța de muncă”, a declarat el pentru AFP.

„Există oameni în viață”

Aceste cutremure au fost cele mai puternice care au lovit Venezuela de la cutremurul cu magnitudinea de 7,7 care a avut loc în largul coastelor în 1900. Supraviețuitorii și rudele victimelor amenință că vor bloca străzile pentru a atrage atenția autorităților asupra situației lor disperate.

Unul dintre ei, Marlon Ochoa, își caută singur mama, soția și fiul, care au fost îngropați sub dărâmături atunci când casa lor din Playa Grande, în La Guaira, s-a prăbușit.

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Clădirile rezidențiale impunătoare din acest cartier de clasă mijlocie - și chiar un hotel de cinci stele - s-au prăbușit în timpul cutremurului.

„Încă nu văd ca autoritățile să preia ele însele controlul asupra situației din această zonă”, a spus Ochoa. „Avem nevoie de lucruri aici - utilaje, generatoare, tot felul de echipamente... avem nevoie de ajutor, mai sunt oameni în viață.”

Jean Alexander Capote și-a pierdut soacra în dezastru și a plâns de frustrare în timp ce își căuta fiica vitregă printre ruine.

„Vrem ajutor cât mai curând, cât mai repede posibil”, a spus el, denunțând ritmul lent al sprijinului guvernamental.

Într-o declarație televizată, Rodriguez a mulțumit sutelor de voluntari internaționali care se aflau deja pe teren în Venezuela.

„Este o situație dureroasă pentru țara noastră, dar ea arată deja cum este poporul nostru”, a spus ea, adăugând că „vreau să îmbrățișez aceste familii și să le spun: nu sunteți singuri”.

Delcy Rodriguez a anunțat, de asemenea, o desfășurare militară în La Guaira, deși jurnaliștii AFP au observat că, sâmbătă, pe străzi erau prezenți puțini soldați. Vineri, guvernul a restricționat, de asemenea, accesul în La Guaira, argumentând că afluxul masiv de voluntari împiedica eforturile de căutare și salvare.

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Editor : C.A.

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