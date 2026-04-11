„În fiecare zi în care nu pierd, câștigă”. Iranul încă mai deține mii de rachete balistice, conform serviciilor de informații americane

Iranul încă mai deține mii de rachete balistice în arsenalul său, pe care le-ar putea folosi prin scoaterea lansatoarelor din depozitele subterane, potrivit unor oficiali americani familiarizați cu evaluările serviciilor de informații americane. Aceste evaluări apar într-un moment în care Statele Unite depun eforturi pentru a consolida un armistițiu care ar deschide complet Strâmtoarea Ormuz și ar izola Iranul, trupele americane și statele din regiune de noi atacuri, relatează The Wall Street Journal.

Unii oficiali americani și-au exprimat îngrijorarea că Iranul va profita de încetarea luptelor pentru a-și reconstitui o parte din arsenalul de rachete.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat reporterilor săptămâna aceasta că programul de rachete al Iranului este „distrus din punct de vedere operațional”, lansatoarele și rachetele fiind „epuizate, decimate și aproape complet ineficiente”.

Totuși, tabloul prezentat de rapoartele serviciilor de informații americane indică faptul că Iranul își poate reconstitui o parte din forța sa de rachete. Deși oficialii americani afirmă că peste jumătate din lansatoarele de rachete ale Iranului au fost distruse, avariate sau blocate sub pământ, multe dintre lansatoarele rămase pot fi reparate sau scoase din complexele subterane, au declarat oficialii americani.

Stocul de rachete al Iranului a fost, de asemenea, redus la jumătate în timpul conflictului, dar țara deține în continuare mii de rachete balistice cu rază medie și scurtă de acțiune care ar putea fi scoase din ascunzători sau recuperate din siturile subterane, au declarat oficialii americani și israelieni.

Iranul dispune de mai puțin de 50% din numărul de drone de atac unidirecționale pe care le avea la începutul războiului – deoarece a consumat multe dintre ele în timpul conflictului, iar unitățile de producție de armament din Teheran au fost atacate de SUA și Israel, au precizat oficialii americani. Totuși, regimul ar putea achiziționa sisteme similare de la Rusia pentru a le folosi împotriva vecinilor săi, au mai afirmat oficialii americani.

Iranul mai deține, de asemenea, un stoc redus de rachete de croazieră – care ar putea fi folosite pentru a ataca nave din Golful Persic sau trupe americane care ar putea încerca să ocupe o insulă – în cazul în care negocierile ar eșua, spun oficialii americani.

„Iranienii au dat dovadă de o capacitate remarcabilă de a inova și de a-și reconstitui rapid forțele”, a declarat Kenneth Pollack, fost analist al CIA și vicepreședinte pentru politici la Institutul pentru Orientul Mijlociu. „Sunt un adversar mult mai redutabil decât majoritatea armatelor din Orientul Mijlociu, cu excepția celei israeliene”.

Analiștii americani nu prevăd că armata iraniană va reveni în curând la numărul de rachete și drone pe care îl avea înainte de război, având în vedere eforturile depuse de SUA și Israel pentru a lovi industria de apărare a Iranului. Totuși, Iranul s-a dovedit a fi un adversar tenace, iar unii analiști ai guvernului american estimează că Iranul ar putea să-și pună totuși în funcțiune o parte din lansatoarele sale de rachete balistice.

Oficialii israelieni afirmă că aproximativ două treimi din lansatoarele de rachete balistice ale Iranului au fost scoase din funcțiune în timpul războiului, dar subliniază că iranienii ar putea recupera multe dintre cele care au rămas blocate sub pământ în urma atacurilor americane și israeliene. De asemenea, oficialii israelieni susțin că Iranul mai deține încă peste 1.000 din cele aproximativ 2.500 de rachete cu rază medie de acțiune pe care le avea la începutul războiului. Restul au fost fie lansate, fie distruse.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, care coordonează forțele americane din Orientul Mijlociu, a refuzat să comenteze și a făcut referire la declarațiile recente ale unor înalți oficiali militari americani cu privire la amploarea campaniilor aeriene americane și israeliene.

Miercuri, generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, a declarat că atacurile au distrus baza industrială de apărare a Iranului. El a afirmat că Statele Unite au lansat peste 13.000 de muniții, lovind depozite de rachete și drone, marina iraniană și industria de apărare a țării „pentru a se asigura că Iranul nu își poate reconstitui capacitatea de a-și proiecta puterea în afara granițelor sale”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că armata americană și-a atins toate obiectivele.

„Acest succes militar de anvergură le-a permis vicepreședintelui Vance, trimisului special Witkoff și lui Jared Kushner să negocieze cu o putere maximă pentru a pune capăt definitiv acestor amenințări la adresa trupelor americane și a patriei noastre”, a spus Kelly. „Așa cum a spus vicepreședintele în această dimineață, el speră la o discuție pozitivă dacă iranienii sunt dispuși să colaboreze cu bună-credință”. Steve Witkoff și Jared Kushner sunt emisari ai SUA care se alătură lui Vance pentru discuții cu Iranul sâmbătă, la Islamabad, în Pakistan.

Iranul, care înainte de război dispunea de o forță aeriană slabă, s-a bazat de mult timp pe arsenalul său de rachete pentru a-și proiecta puterea împotriva inamicilor și pentru a descuraja atacurile. Interceptarea rachetelor inamice a reprezentat o provocare majoră pentru SUA în războiul din 1991 cu Irakul, întrucât multe dintre rachetele Scud folosite de irakieni erau mobile. Pentru a opri lansările de rachete, SUA și aliatul său britanic au trimis echipe de forțe speciale în Irak și nu s-au bazat exclusiv pe lovituri aeriene.

Însă atacurile Statelor Unite și ale Israelului împotriva rachetelor iraniene au fost efectuate exclusiv din aer. Pentru a complica și mai mult eforturile Statelor Unite și ale Israelului, Iranul dispunea de complexe de rachete îngropate adânc în munte. Israelul s-a concentrat pe utilizarea loviturilor aeriene pentru a bloca tunelurile de ieșire ale lansatoarelor de rachete, dar bazele în sine s-au dovedit greu de distrus, au declarat oficialii israelieni.

Deși Israelul nu a reușit să reducă la zero capacitatea Iranului de a lansa rachete, oficialii israelieni au afirmat că a fost o realizare faptul că au reușit să reducă capacitatea de lansare a acestora la 10-15 rachete pe zi pe parcursul majorității conflictului, față de zecile de rachete lansate zilnic în primele zile ale războiului.

Oficialii israelieni susțin că Iranul nu poate produce în prezent mai multe rachete, iar ritmul în care Teheranul își va putea reconstrui programul va depinde de tipul de ajutor pe care îl va primi din partea Rusiei sau a Chinei.

Limitarea capacităților militare viitoare ale Iranului nu va depinde doar de amenințarea unor noi atacuri din partea forțelor americane și israeliene, ci și de sancțiuni și de controalele la export. Una dintre cerințele Iranului pentru încheierea conflictului este ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare, care penalizează țările care fac afaceri cu Iranul.

„Una dintre concluziile importante ale acestei situații este că Iranul, cu o mică parte din capacitatea sa anterioară, poate fi în continuare actorul dominant care controlează pacea și securitatea în Golf”, a declarat Jon Alterman, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Ei au acest mare avantaj: în fiecare zi în care nu pierd, câștigă, iar în fiecare zi în care noi nu câștigăm, pierdem”.

