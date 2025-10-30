Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”

Kremlinul a revenit asupra declarațiilor recente privind sistemele strategice Poseidon și Burevestnik, precizând că lansările nu au implicat încărcături nucleare. Clarificarea vine după anunțul președintelui american Donald Trump, care a decis reluarea testelor cu armament nuclear „pe picior de egalitate”.

Donald Trump a ordonat joi să se testeze „arme nucleare” americane, însă nu a precizat dacă este vorba despre testarea de armament care poate fi dotat cu ogive nucleare sau testarea unor ogive nucleare, un lucru pe care Statele Unite nu l-au mai făcut din 1992.

Președintele SUA şi-a justificat anunţul evocând „programe de testare desfăşurate de către alte ţări”, fără să numească în mod explicit Rusia. El a subliniat totodată că Washingtonul va testa armament „pe picior de egalitate”.

Donald Trump a făcut aceste declaraţii după ce omologul său rus Vladimir Putin a anunţat miercuri testarea cu succes a unei drone submarine ruse cu capacitate nucleară, de tip Poseidon, după ce s-a felicitat duminică pentru testarea finală cu succes a unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară de tip Burevestnik.

„În ceea ce priveşte testele Poseidon şi Burevestnik, noi sperăm că preşedintele Trump a fost informat corect despre ele”, a declarat joi un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Asta nu poate fi considerată o testare nucleară”, a insistat Peskov. „Toate ţările se ocupă de dezvoltarea apărării lor”, însă aceste ultime teste ruse „nu constituie un test nuclear”.

În ultimele săptămâni, președintele SUA și-a schimbat tonul la adresa Kremlinului, în contextul în care eforturile sale de a pune capăt Războiului din Ucraina nu au condus la niciun rezultat concret.

Washingtonul şi Moscova rămân legate prin tratatul de dezarmare nucleară New START care limitează fiecare parte la desfăşurarea a 1.550 de ogive nucleare strategice ofensive şi prevede un mecanism de verificare, întrerupt de doi ani.

În contextul în care acest tratat expiră în februarie, Vladimir Putin a propus, la începutul lui noiembrie, o prelungire cu un an, însă nu a meţionat şi o posibilă reluare a inspectării aresenalelor nucleare.

