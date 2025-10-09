Live TV

Tensiuni în Coaliția lui Netanyahu, după acordul cu Hamas. Ministrul Bezalel Smotrich nu va vota pentru un armistiţiu în Gaza

Data publicării:
Bezalel Smotrich
Bezalel Smotrich. Foto: Profimedia Images

Ministrul israelian al Finanţelor, Bezalel Smotrich, partener-cheie al majorităţii premierului Benjamin Netanyahu, a declarat că va vota împotriva unui acord de încetare a focului cu gruparea islamistă palestiniană Hamas, ce prevede eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pe cea a prizonierilor palestinieni, informează joi AFP.

Există o teamă imensă în legătură cu consecinţele golirii închisorilor şi eliberării următoarei generaţii de lideri terorişti, a scris ministrul, considerat de extremă dreapta, pe reţeaua socială X.

Chiar şi numai din acest motiv, nu putem participa la celebrări pe termen scurt şi nici vota în favoarea acestui acord, a adăugat Smotrich, în timp ce Netanyahu urmează să reunească joi seara cabinetul său pentru a ratifica textul.

Cu toate acestea, ministrul nu a ameninţat că va demisiona din guvernul lui Netanyahu.

El s-a declarat bucuros de întoarcerea aşteptată a tuturor ostaticilor, însă a insistat asupra faptului că războiul nu ar trebui să se încheie odată ce aceştia vor reveni acasă.

Imediat după ce persoanele răpite se vor întoarce acasă, statul Israel trebuie să continue să se străduiască să eradicheze complet Hamas şi să demilitarizeze total Fâşia Gaza, pentru ca să nu mai reprezinte o ameninţare pentru Israel, a adăugat ministrul israelian.

Israel şi Hamas au ajuns la un acord, miercuri, privind prima fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza: o încetare a focului şi un acord privind eliberarea ostaticilor, care ar putea deschide calea pentru încheierea războiului de doi ani care a destabilizat Orientul Mijlociu.

Citește și

