Un hacker a pătruns accidental într-un server al FBI cu dosare din cazul Epstein în 2023 și a crezut că a descoperit un infractor

Un hacker a pătruns accidental în 2023 într-un server al FBI care conținea materiale legate de ancheta asupra lui Jeffrey Epstein și, după ce a descoperit imagini cu abuzuri asupra minorilor, a crezut că a dat peste serverul unui infractor. Atacatorul a lăsat chiar un mesaj în care amenința că va anunța autoritățile, fără să își dea seama că sistemul aparținea de fapt agenției federale americane, potrivit unor documente ale Departamentului de Justiție analizate de Reuters.

Potrivit informațiilor analizate de Reuters, atacul informatic ar fi vizat un server din laboratorul de criminalistică digitală al FBI, unde sunt analizate probe din cazuri de exploatare a minorilor, inclusiv din investigația Epstein. FBI a descris ulterior incidentul drept un „episod cibernetic izolat”, precizând că accesul atacatorului a fost blocat și că sistemul a fost securizat, relatează The Guardian.

„FBI a restricționat accesul actorului malițios și a remediat rețeaua. Investigația rămâne în curs, astfel că nu avem alte comentarii în acest moment”, a transmis instituția într-un comunicat.

Server lăsat neprotejat

Documentele arată că breșa ar fi devenit posibilă după ce un server a fost lăsat accidental neprotejat în timp ce un agent special al FBI încerca să gestioneze procedurile interne complexe privind manipularea probelor digitale.

Cronologia incidentului indică faptul că atacul informatic ar fi avut loc pe 12 februarie 2023. Breșa a fost descoperită a doua zi, când investigatorul responsabil a găsit pe computerul său un fișier text care avertiza că rețeaua fusese compromisă.

Verificările ulterioare au identificat activități neobișnuite pe server, inclusiv accesări ale unor fișiere legate de investigația asupra lui Epstein. Nu este clar ce documente au fost vizualizate sau dacă datele au fost descărcate.

Hackerul nu știa că a intrat într-un server al FBI

O sursă a declarat că atacatorul ar fi fost un hacker independent și nu un actor susținut de un guvern. Potrivit acesteia, persoana nu și-ar fi dat seama inițial că a pătruns într-un server al forțelor de ordine. După ce ar fi găsit imagini cu abuzuri asupra copiilor, care erau de fapt probe din anchete, hackerul ar fi crezut că aparțin unui infractor și ar fi lăsat un mesaj în care amenința că îl va denunța la FBI.

Situația ar fi fost clarificată ulterior, când oficiali ai biroului au reușit să îl convingă că serverul aparține, de fapt, FBI. Potrivit sursei, acest lucru s-ar fi făcut inclusiv printr-o discuție video în care agenții și-ar fi arătat și legitimațiile în fața camerei.

Experții în securitate spun că incidentul evidențiază interesul pe care dosarele Epstein îl pot avea pentru diferite grupuri sau servicii de informații. Jeffrey Epstein, fost finanțist american cu legături în mediile politice și de afaceri, a pledat vinovat în 2008 pentru prostituție cu o minoră. În 2019, el a fost arestat din nou pentru trafic sexual de minori și a murit în detenție, într-un caz considerat oficial sinucidere.

Publicarea documentelor din dosarul Epstein a scos la iveală legăturile sale cu numeroase personalități influente din politică, finanțe și mediul academic, ceea ce a alimentat investigații și controverse în mai multe țări.

Autoritățile americane nu au precizat dacă hackerul a fost identificat sau dacă datele accesate au fost copiate. De asemenea, nu este clar dacă informațiile compromise se suprapun cu documentele din cazul Epstein care au fost făcute publice în ultimii ani sau cu cele care rămân încă secrete.

