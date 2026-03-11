Live TV

Un hacker a pătruns accidental într-un server al FBI cu dosare din cazul Epstein în 2023 și a crezut că a descoperit un infractor

Data publicării:
Germany - February 6, 2026: PHOTOMONTAGE, Labeled file folders with the inscription: Epstein Files and Ghislaine Maxwell
Dosare etichetate cu inscripțiile „Epstein Files” și „Ghislaine Maxwell” simbolizează documentele de anchetă din Statele Unite (fotomontaj) / Profimedia Images
Din articol
Server lăsat neprotejat Hackerul nu știa că a intrat într-un server al FBI

Un hacker a pătruns accidental în 2023 într-un server al FBI care conținea materiale legate de ancheta asupra lui Jeffrey Epstein și, după ce a descoperit imagini cu abuzuri asupra minorilor, a crezut că a dat peste serverul unui infractor. Atacatorul a lăsat chiar un mesaj în care amenința că va anunța autoritățile, fără să își dea seama că sistemul aparținea de fapt agenției federale americane, potrivit unor documente ale Departamentului de Justiție analizate de Reuters.

Potrivit informațiilor analizate de Reuters, atacul informatic ar fi vizat un server din laboratorul de criminalistică digitală al FBI, unde sunt analizate probe din cazuri de exploatare a minorilor, inclusiv din investigația Epstein. FBI a descris ulterior incidentul drept un „episod cibernetic izolat”, precizând că accesul atacatorului a fost blocat și că sistemul a fost securizat, relatează The Guardian.

„FBI a restricționat accesul actorului malițios și a remediat rețeaua. Investigația rămâne în curs, astfel că nu avem alte comentarii în acest moment”, a transmis instituția într-un comunicat.

Server lăsat neprotejat

Documentele arată că breșa ar fi devenit posibilă după ce un server a fost lăsat accidental neprotejat în timp ce un agent special al FBI încerca să gestioneze procedurile interne complexe privind manipularea probelor digitale.

Cronologia incidentului indică faptul că atacul informatic ar fi avut loc pe 12 februarie 2023. Breșa a fost descoperită a doua zi, când investigatorul responsabil a găsit pe computerul său un fișier text care avertiza că rețeaua fusese compromisă.

Verificările ulterioare au identificat activități neobișnuite pe server, inclusiv accesări ale unor fișiere legate de investigația asupra lui Epstein. Nu este clar ce documente au fost vizualizate sau dacă datele au fost descărcate.

Hackerul nu știa că a intrat într-un server al FBI

O sursă a declarat că atacatorul ar fi fost un hacker independent și nu un actor susținut de un guvern. Potrivit acesteia, persoana nu și-ar fi dat seama inițial că a pătruns într-un server al forțelor de ordine. După ce ar fi găsit imagini cu abuzuri asupra copiilor, care erau de fapt probe din anchete, hackerul ar fi crezut că aparțin unui infractor și ar fi lăsat un mesaj în care amenința că îl va denunța la FBI.

Situația ar fi fost clarificată ulterior, când oficiali ai biroului au reușit să îl convingă că serverul aparține, de fapt, FBI. Potrivit sursei, acest lucru s-ar fi făcut inclusiv printr-o discuție video în care agenții și-ar fi arătat și legitimațiile în fața camerei.

Experții în securitate spun că incidentul evidențiază interesul pe care dosarele Epstein îl pot avea pentru diferite grupuri sau servicii de informații. Jeffrey Epstein, fost finanțist american cu legături în mediile politice și de afaceri, a pledat vinovat în 2008 pentru prostituție cu o minoră. În 2019, el a fost arestat din nou pentru trafic sexual de minori și a murit în detenție, într-un caz considerat oficial sinucidere.

Publicarea documentelor din dosarul Epstein a scos la iveală legăturile sale cu numeroase personalități influente din politică, finanțe și mediul academic, ceea ce a alimentat investigații și controverse în mai multe țări.

Autoritățile americane nu au precizat dacă hackerul a fost identificat sau dacă datele accesate au fost copiate. De asemenea, nu este clar dacă informațiile compromise se suprapun cu documentele din cazul Epstein care au fost făcute publice în ultimii ani sau cu cele care rămân încă secrete.

Citește și O statuie uriașă îi înfățișează pe Trump și Epstein ca Jack și Rose în „Titanic”. Ce scrie pe soclu

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
cască pilot
3
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Digi Sport
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump esptein statuie
O statuie uriașă îi înfățișează pe Trump și Epstein ca Jack și Rose în „Titanic”. Ce scrie pe soclu
epstein trump 2
Documente FBI din cazul Epstein: O femeie susține că Donald Trump a agresat-o sexual când era minoră
Donald Trump
Afaceristul pakistanez care a vrut să-l ucidă pe Trump le-a spus judecătorilor că a fost recrutat de Iran: „N-am făcut-o de bunăvoie”
Screenshot 2026-03-05 191954
Platformă uriașă de vânzare a datelor furate, închisă după o anchetă FBI. Cinci români, vizați într-o operațiune în 13 țări
Barcelona, Spain - 11 february 2026: A document from the U.S. Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files, showing Jeffrey Epstein, is
Zeci de mii de fișiere din dosarele Epstein au fost scoase discret de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA
Recomandările redacţiei
grafica cu monede si procente
România ar putea intra în recesiune în 2026, nu doar tehnică...
sedinta in camera deputatilor
Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de...
Ilie Bolojan si Darryl Nirenberg dau mana
Bolojan l-a primit pe noul ambasador SUA la București și i-a...
Ultimele știri
Ce spune ministrul Agriculturii, întrebat dacă îl va demite pe Adrian Chesnoiu de la AFIR după condamnarea la ÎCCJ
Ucraina ajută Germania să se pregătească pentru un eventual atac al Rusiei asupra NATO. „Nu avem timp”
Shell declară forță majoră pentru livrările de GNL din Qatar, după oprirea producției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La un pas de tragedie cu o oră înainte de nuntă: “Mă pregăteam fericită, iar în următoarea clipă aveam un...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
Adevărul
Cum văd românii amplasarea de avioane și echipamente americane în România, în contextul războiului din Iran
Playtech
Ce documente trebuie să ai când călătorești cu copilul în străinătate
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Modul cum Iranul folosește rachetele nedumerește analiștii militari. Ce ar putea semnala acest lucru
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...