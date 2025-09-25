Live TV

Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”

Data actualizării: Data publicării:
dmitri-medvedev-profimedia
Dmitri Medvedev Foto: Profimedia
Din articol
Întâlnire Trump - Zelenski, la ONU

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a avut, joi, o reacție furioasă după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că va ataca Kremlinul, dacă Moscova continuă războiul împotriva ţării sale. În replică, Medvedev l-a amenințat cu bomba nucleară. „Ar trebui să ştie că Rusia poate folosi arme în faţa cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja”, a spus el. În plus, a ţinut să transmită și un avertisment Statelor Unite.

„Dependentul de droguri de la Kiev spune că Kremlinul trebuie să ştie unde are un adăpost antiaerian pentru ca ocupanţii săi să se poată ascunde când el va folosi arme americane cu rază lungă de acţiune. Ceea ce ciudatul ar trebui să ştie este că Rusia poate folosi arme în faţa cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja”, a scris Medvedev pe reţeaua socială X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Americanii ar trebui la rândul lor să ţină cont de acest lucru”, a completat fostul preşedinte rus, făcând referire la cererile lui Zelenski de a primi arme americane cu rază lungă de acţiune.

Replica vine după ce Zelenski a amenințat cu un atac asupra oficialilor rușii de la Kremlin

„Ei trebuie mai întâi să ştie unde le sunt adăposturile antiaeriene. Dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie de ele”, a spus Zelenski în interviul dat la New York pentru The Axios Show.

Preşedintele ucrainean şi-a manifestat speranţa că va primi din partea SUA arme cu rază lungă de acţiune, despre care nu a dat detalii. Dar el a exclus să atace ţinte civile în Rusia.

„Noi nu suntem terorişti”, a spus Zelenski, însă a insistat că armata ucraineană dispune acum de drone de atac cu o rază de acţiune de până la 3.000 de kilometri, iar Kremlinul se află la numai aproximativ 450 de kilometri de graniţa ruso-ucraineană.

Întâlnire Trump - Zelenski, la ONU

Venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, Zelenski a avut acolo marţi o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump, după care acesta din urmă a transmis un mesaj prin care şi-a contrazis poziţiile exprimate anterior cu privire la războiul din Ucraina şi s-a poziţionat clar de partea acesteia.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia întrucât nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, într-un mesaj pe care l-a scris pe Truth Social după întâlnirea cu Zelenski preşedintele SUA a estimat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, şi chiar să meargă dincolo de acestea.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acţioneze în acest sens acum, pentru a profita de dificultăţile economice ale Rusiei, dar să facă acest lucru „cu sprijinul Uniunii Europene”, dând de înţeles din nou că Washingtonul nu mai doreşte să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina şi că susţinătorii europeni ai Kievului trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar şi militar, inclusiv cumpărând arme americane.

Citește și: Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei: „Obiectivul meu este să pun capăt războiului”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Digi Sport
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cetatenie romana poza
Un site le promite rușilor că pot obține cetățenia română „începând...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Moșteanu, după CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor...
Armata română
Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii. Când se...
Volodimir Zelenski
Zelenski sugerează că Ucraina va ținti centrele de putere din inima...
Ultimele știri
Încă o țară din UE interzice intrarea pe teritoriul său a unui lider din blocul pro-rus de la Chișinău
Toto Dumitrescu scapă de arestul preventiv după ce a fugit de la locul accidentui, fiind drogat. Măsura dispusă de instanță
Șapte avioane americane, mobilizate pentru identificarea și interceptarea a patru avioane militare rusești în largul Alaskăi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Şoşoacă s-a plâns la Russia Today că este persecutată politic, pentru că are relații bune cu Rusia, China și Palestina
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, arata cu degetul
Mark Rutte: Ţările Alianţei pot doborî avioanele ruse care intră în spaţiul NATO, „dacă este necesar”
Viktor Orban și Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l îndemna să oprească importurile de petrol din Rusia
Eurofighter Typhoon
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană, refuză. „Cam asta trebuie să știți despre NATO”
Dmitri Rogozin
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale”
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare se reduce mai mult pentru unii magistrați
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”