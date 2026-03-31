Mojtaba Khamenei se află în Iran, dar „din motive de securitate nu a apărut încă în public”, susține ambasadorul iranian la Roma

Liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei se află în Iran şi conduce ţara aflată în război cu Statele Unite şi Israel, a afirmat ambasadorul iranian la Roma, Mohammad Reza Sabouri, într-un interviu acordat marţi agenţiei italiene de presă ANSA.

Mojtaba Khamenei a preluat funcţia după ce predecesorul său, tatăl său Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian în prima zi a războiului, aminteşte ANSA.

„Mojtaba Khamenei se află în ţară şi îşi îndeplineşte atribuţiile de comandă într-o situaţie de război”, a declarat Sabouri pentru ANSA.

Potrivit ambasadorului, zvonurile conform cărora liderul suprem se află în străinătate pentru a primi îngrijiri medicale după ce a fost rănit de atacurile aeriene americane şi israeliene sunt „propagandă şi dezinformare, tipice presei israeliene”.

„Noul lider conduce ţara şi coordonează războiul împreună cu instituţiile, dar din motive de securitate nu a apărut încă în public”, a explicat el.

Sabouri a afirmat în acelaşi interviu că Teheranul doreşte un armistiţiu, susţinând că „principala problemă o reprezintă comportamentul contradictoriu şi cerinţele nerezonabile ale Statelor Unite, care alimentează neîncrederea”. „Iranul a susţinut întotdeauna soluţionarea paşnică a disputelor”, a adăugat el.

Ambasadorul iranian a mai subliniat că „solicitările şi drepturile” ţării sale au fost „prezentate clar în timpul celei de-a doua runde de negocieri de la Geneva, cu câteva zile înainte” de atacul din 28 februarie, care a survenit „în timp ce era în desfăşurare un proces diplomatic serios, menit să rezolve presupusele preocupări legate de programul nuclear al Iranului”, pentru a conchide că „principala problemă rămâne faptul că Statele Unite şi regimul sionist nu respectă principiile diplomaţiei şi ale dreptului internaţional”.

