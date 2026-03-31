Live TV

Mojtaba Khamenei se află în Iran, dar „din motive de securitate nu a apărut încă în public”, susține ambasadorul iranian la Roma

Data publicării:
Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia

Liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei se află în Iran şi conduce ţara aflată în război cu Statele Unite şi Israel, a afirmat ambasadorul iranian la Roma, Mohammad Reza Sabouri, într-un interviu acordat marţi agenţiei italiene de presă ANSA.

Mojtaba Khamenei a preluat funcţia după ce predecesorul său, tatăl său Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian în prima zi a războiului, aminteşte ANSA.

„Mojtaba Khamenei se află în ţară şi îşi îndeplineşte atribuţiile de comandă într-o situaţie de război”, a declarat Sabouri pentru ANSA.

Potrivit ambasadorului, zvonurile conform cărora liderul suprem se află în străinătate pentru a primi îngrijiri medicale după ce a fost rănit de atacurile aeriene americane şi israeliene sunt „propagandă şi dezinformare, tipice presei israeliene”.

„Noul lider conduce ţara şi coordonează războiul împreună cu instituţiile, dar din motive de securitate nu a apărut încă în public”, a explicat el.

Sabouri a afirmat în acelaşi interviu că Teheranul doreşte un armistiţiu, susţinând că „principala problemă o reprezintă comportamentul contradictoriu şi cerinţele nerezonabile ale Statelor Unite, care alimentează neîncrederea”. „Iranul a susţinut întotdeauna soluţionarea paşnică a disputelor”, a adăugat el.

Ambasadorul iranian a mai subliniat că „solicitările şi drepturile” ţării sale au fost „prezentate clar în timpul celei de-a doua runde de negocieri de la Geneva, cu câteva zile înainte” de atacul din 28 februarie, care a survenit „în timp ce era în desfăşurare un proces diplomatic serios, menit să rezolve presupusele preocupări legate de programul nuclear al Iranului”, pentru a conchide că „principala problemă rămâne faptul că Statele Unite şi regimul sionist nu respectă principiile diplomaţiei şi ale dreptului internaţional”.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
nicusor dan inquam octav ganea
3
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gianni Infantino
Iranul va fi la Cupa Mondială şi va juca meciurile în SUA, conform planificării iniţiale, spune Infantino
Donald Trump și Ronald Reagan
Trump, obsedat de petrolul iranian acum 40 de ani. Interviu din 1987: „Intrați și puneți mâna pe una dintre instalațiile lor de petrol”
Dignified Transfer Of Six Soldiers Killed In Port Shuaiba, Kuwait, Dover, De, u.s.a. - 07 Mar 2026
Pete Hegseth: „Nu poți câştiga un război dacă le spui adversarilor ceea ce eşti sau nu eşti pregătit să faci, inclusiv un atac la sol”
benjamin netanyahu la birou
Benjamin Netanyahu afirmă că poartă discuții cu liderii arabi pentru a „lupta împreună”
Climate Iran Desalination
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Garda Revoluționară amenință companiile americane din regiune. Două țări fac apel la armistițiu
Recomandările redacţiei
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul nu va mai fi la fel după 20 aprilie. Ce ne arată primele...
profimedia-1056488420
Ilie Bolojan: Nu cred că trebuie menţinut votul unanim la nivelul UE...
arabia zelenski
Prietenia Rusiei cu Emiratele Arabe Unite, pusă la încercare. Ucraina...
Industrial gas storage tank. LNG or liquefied natural gas storage tank. Energy price crisis. Gas tank in petroleum refinery. Energy crisis. Natural gas storage industry and global market consumption.
Trader de gaze naturale: „Sunt înspăimântat de ceea ce va fi iarna...
Ultimele știri
„Politica europeană de captare a CO2 este un atac îndreptat împotriva României”, afirmă Marc Beacom, șeful BSOG
Victor Ponta anunţă că a depus la CNCD o sesizare împotriva ministrului Oana Ţoiu, în cazul repatrierii fiicei sale din Dubai
Cum se „trecea” examenul auto la Suceava: bani în plic și examene aranjate. Șașe instructori, trimiși în judecată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
ULTIMA ORĂ! Fugarul a fost prins! Poliția a făcut anunțul!
Fanatik.ro
AnimaWings anulează zboruri în serie! Pericol de faliment? Deși are mii de procese pe rol, compania spune că...
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Acesta e primul 11 al României în amicalul cu Slovacia. A fost anunțat de Horia Ivanovici cu mai mult de 24...
Adevărul
Răsturnare de situație în cazul Charlie Kirk: glonțul fatal nu se potrivește cu arma suspectului
Playtech
Măsurile de raționalizare posibile în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se...
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Înțelegere sau escaladare: Secretarul american pentru război avertizează Iranul că „zilele următoare vor fi...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”