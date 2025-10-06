În Rusia, lupta împotriva „fraudatorilor” a devenit un pretext preferat pentru înăsprirea legislației digitale. Unele dintre noile măsuri vizează în mod real criminalitatea cibernetică, dar altele par concepute pentru a extinde aparatul represiv al statului, arată Meduza într-o analiză. După interzicerea apelurilor vocale și video pe Telegram și WhatsApp - care a privat milioane de ruși de canalele lor preferate de comunicare -, guvernul pregătește o nouă serie de restricții. Ministerul Dezvoltării Digitale a prezentat un nou pachet de proiecte de lege care vizează presupusele fraude telefonice și pe Internet. Însă Meduza remarcă faptul că unele dintre propuneri fluctuează de la noi restricții impuse cetățenilor, până la excepții care permit vizarea dușmanilor statului.

O bază de date centralizată cu toate identificatoarele de telefoane mobile

Noile amendamente propuse la legea federală a Rusiei „privind comunicațiile” prevăd crearea unei baze de date unificate cu identificatoarele dispozitivelor mobile:

Baza de date cu identificatoarele dispozitivelor utilizatorilor finali - un sistem informatic gestionat de un operator de telecomunicații mobile care conține date privind identificatoarele dispozitivelor utilizatorilor finali, înregistrate la înregistrarea dispozitivului unui abonat pentru servicii de telecomunicații mobile;

Baza de date centrală a identificatorilor dispozitivelor utilizatorilor finali - un sistem informatic care conține date din bazele de date cu identificatori gestionate de operatorii de telecomunicații mobile, precum și informații privind dispozitivele utilizatorilor finali autorizate sau interzise pentru utilizare în rețelele de telecomunicații mobile din Federația Rusă.

Identificatorii în cauză sunt, cel mai probabil, numerele IMEI (n.r. numere de identificare internaționale ale echipamentelor mobile). Fiecare operator de telecomunicații va compila propria bază de date și va transfera informațiile către sistemul central. Baza de date centralizată va fi administrată de agenția federală de cenzură a Rusiei, Roskomnadzor, care va acționa în numele statului ca deținător oficial al informațiilor, arată Meduz.

Unii identificatori vor fi incluși pe lista neagră pentru utilizare în Rusia. Serviciul Federal de Securitate (FSB) va decide cu privire la astfel de interdicții și, împreună cu Roskomnadzor, va elabora procedurile privind modul în care se iau aceste decizii.

Străinii care schimbă cartelele SIM într-un alt telefon ar putea fi amendați

Începând cu 1 ianuarie 2025, atunci când un cetățean străin semnează un contract cu un operator de telefonie mobilă rus, documentul trebuie să includă detalii despre dispozitivul utilizatorului, inclusiv identificatorul acestuia.

Ministerul Dezvoltării Digitale a propus amenzi pentru operatorii care încheie contracte fără aceste informații sau furnizează servicii străinilor care își introduc cartelele SIM în alte telefoane. Această încălcare va fi adăugată la articolul 13.29 din Codul administrativ.

Amenzile pentru contractele necorespunzătoare vor varia între 300.000 și 500.000 de ruble (n.r. aproximativ 3.600 până la 7.200 de dolari) pentru companii și între 30.000 și 50.000 de ruble (n.r. aproximativ 360 până la 600 de dolari) pentru persoane fizice și funcționari. Aceleași sancțiuni se vor aplica dacă operatorii continuă să furnizeze servicii după schimbarea cartelei SIM.

O încălcare repetată a oricăreia dintre aceste interdicții poate duce la acuzații penale pentru un funcționar, dar numai dacă infracțiunea provoacă daune care depășesc cinci milioane de ruble (n.r. 60.300 de dolari). O nouă dispoziție din Codul penal, articolul 200.8, intitulată „Încălcarea cerințelor privind furnizarea de servicii de telecomunicații mobile unui cetățean străin sau unei persoane apatride de către o persoană fizică care a fost supusă anterior unei sancțiuni administrative”, prevede pedepse cu închisoarea de până la un an.

Noi amenzi pentru emiterea de cartele SIM peste limita legală

Începând cu 1 noiembrie, cetățenii ruși vor avea dreptul la maximum 20 de cartele SIM fiecare, în timp ce străinii vor avea în continuare dreptul la maximum 10. Ministerul Dezvoltării Digitale propune amenzi pentru operatorii care emit mai mult decât numărul permis.

Furnizarea de cartele SIM peste limita maximă - cu excepția cazului în care acțiunile „conțin elemente de infracțiune penală” - va fi tratată ca o încălcare administrativă (n.r. contravenție). Companiile ar putea fi sancționate cu amenzi cuprinse între 300.000 și 500.000 de ruble (n.r. aproximativ 3.600-7.200 de dolari), în timp ce funcționarii ar fi amendați cu sume cuprinse între 30.000 și 50.000 de ruble (n.r. aproximativ 360-600 de dolari).

Noi sancțiuni penale pentru extorcare cibernetică și atacuri asupra sistemelor

Ministerul Dezvoltării Digitale intenționează să adauge un nou articol la Codul penal, 163.1, intitulat „Extorcare în domeniul tehnologiilor informației și telecomunicațiilor”. Acesta vizează în primul rând grupurile care utilizează ransomware — software rău intenționat care se infiltrează în sistemele victimelor, le criptează datele și apoi solicită plata pentru decriptare. Dispoziția ar acoperi și atacurile DDoS prelungite, în cazul în care atacatorii solicită bani în schimbul opririi acestora.

Extorcarea care implică „inserarea, distrugerea, blocarea sau modificarea datelor informatice” - sau interferarea deliberată cu sistemele sau rețelele informatice - ar putea fi pedepsită cu până la 15 ani de închisoare și o amendă de cinci milioane de ruble (n.r. 60.300 dolari), sau echivalentul salariului pe cinci ani.

Pedeapsa maximă s-ar aplica numai membrilor grupurilor organizate sau în cazurile în care răscumpărarea depășește un milion de ruble (n.r. 12.000 de dolari). Cu toate acestea, chiar și în cazurile mai puțin grave, infractorii ar putea fi condamnați la până la cinci ani de închisoare și o amendă de 500.000 de ruble (n.r. 7.200 de dolari) sau salariul pe un an.

Un articol separat se referă la atacurile fără extorcare. Articolul 272.2, „Interferența rău intenționată cu un sistem informatic, o rețea de telecomunicații, date informatice sau o rețea de comunicații”, ar incrimina acțiunile deliberate care implică blocarea sau distrugerea datelor informatice dacă acestea provoacă daune care depășesc 250.000 de ruble (n.r. 3.000 de dolari) sau au consecințe grave. Contravenienții ar putea fi pedepsiți cu până la opt ani de închisoare și amenzi de două milioane de ruble (n.r. 24.100 dolari), sau salariul pe trei ani.

Problema hacking-ului

Una dintre cele mai frapante prevederi ar legaliza efectiv anumite tipuri de hacking. Ministerul Dezvoltării Digitale propune scutirea hackerilor de răspundere dacă atacurile lor vizează site-uri web deja interzise sau restricționate în Rusia. În practică, acest lucru ar putea însemna protecție pentru atacurile cibernetice asupra unor publicații precum Meduza sau alte mass-media desemnate ca „organizații nedorite” sau „agenți străini”.

Textul prevede: „O persoană nu va fi trasă la răspundere penală în temeiul prezentului articol dacă acțiunile sale sunt îndreptate împotriva resurselor de informații de pe internet al căror acces este interzis sau restricționat în conformitate cu legislația rusă”.

Criptomonedele vor fi considerate proprietate și pot fi confiscate

În Codul penal al Rusiei, în conformitate cu articolul 104.1 „Confiscarea proprietății”, criptomonedele vor fi acum clasificate ca proprietate, ceea ce înseamnă că pot fi sechestrate și confiscate.

Codul de procedură penală va fi, de asemenea, modificat pentru a stabili procedurile de confiscare a monedei digitale. Aceste reguli se vor aplica atât „portofelelor calde” (n.r. cum ar fi aplicațiile mobile sau portofelele bazate pe web), cât și „portofelelor reci” offline (dispozitive dedicate sau chiar fraze scrise pe hârtie).

Anchetatorii vor putea, la discreția lor, să confisceze un portofel hardware care conține criptomonede, să transfere fondurile confiscate într-un portofel controlat de guvern sau să facă ambele lucruri. Guvernul va avea sarcina de a stabili procedura de transfer al fondurilor „către un identificator de adresă care asigură păstrarea în siguranță a monedei digitale confiscate”.

