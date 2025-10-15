Live TV

Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump, care a previzionat prăbușirea economiei ruse: „Avem rezerve suficiente”

Data actualizării: Data publicării:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images
Din articol
Occidentul vede o slăbire a economiei ruse, Moscova neagă categoric

Kremlinul a respins miercuri avertismentul preşedintelui american Donald Trump conform căruia economia rusă se va prăbuşi, afirmând că Rusia are rezerve considerabile şi este suficient de puternică pentru a-i permite preşedintelui rus Vladimir Putin să îşi atingă obiectivele, relatează Reuters.

Trump a susţinut marţi că Putin pur şi simplu nu doreşte să pună capăt conflictului cu Ucraina, care durează de mai bine de trei ani şi jumătate. Şi cred că asta îl face să arate foarte rău. Ar putea să-i pună capăt. Ar putea să-i pună capăt rapid, a adăugat preşedintele SUA, care a evocat totodată cozi lungi la benzină şi a spus că economia rusă se va prăbuşi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri presei că nu vrea să comenteze remarcile lui Trump despre Rusia, dar că Putin este deschis să caute o modalitate de a pune capăt războiului şi că Moscova îi este recunoscătoare lui Trump pentru eforturile sale.

În ceea ce priveşte economia rusă, aceasta are o marjă de siguranţă suficientă şi considerabilă pentru a permite conducerii ţării şi nouă tuturor să implementăm planurile pe care ni le-am stabilit, a ţinut el să precizeze.

De asemenea, în timp ce Trump a prezentat BRICS drept un atac asupra dolarului, Peskov a subliniat că această grupare, formată din Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud şi alte state, nu a fost niciodată îndreptată împotriva altor ţări sau a monedelor acestora.

Reuters notează că economia Rusiei înregistrează o încetinire drastică în acest an, iar guvernul prognozează o creştere a produsului intern brut (PIB) de 1%, după o creştere de 4,3% în 2024 şi de 4,1% în 2023, deşi Fondul Monetar Internaţional şi-a retrogradat previziunile pentru 2025 de la 0,9% la 0,6%.

Citește și Rusia nu mai este capabilă să crească semnificativ numărul de noi recruți, chiar dacă oferă sume considerabile de bani

În timpul primelor două mandate prezidenţiale ale lui Putin, din 2000 până în 2008, economia Rusiei a crescut la 1,7 trilioane de dolari, de la mai puţin de 200 de miliarde de dolari în 1999. Totuşi, PIB-ul nominal al Rusiei este în prezent de 2,2 trilioane de dolari, aproximativ acelaşi nivel ca în 2013, anul dinainte ca Rusia să anexeze Crimeea.

Occidentul vede o slăbire a economiei ruse, Moscova neagă categoric

În contextul în care Rusia şi Ucraina sunt prinse pentru al patrulea an consecutiv într-un război de uzură extenuant, cu drone şi artilerie, economia devine o zonă majoră de competiţie între Occident şi Rusia. Susţinătorii occidentali ai Ucrainei spun că economia Rusiei este mai slabă decât pare şi că, dacă presiunea creşte, impactul asupra ruşilor de rând îl va forţa pe Putin să schimbe cursul, mai scrie Reuters. Kremlinul afirmă în schimb că economia este încetinită intenţionat pentru a opri supraîncălzirea şi a depăşit cu mult media G7 în 2023 şi 2024, în ciuda celor mai împovărătoare sancţiuni impuse vreodată unei economii majore.

Întrebat despre remarcile lui Trump la o conferinţă pe teme de energie la Moscova, viceprim-ministrul Aleksandr Novak, responsabil cu energia şi economia, a subliniat la rândul său că Rusia are o aprovizionare stabilă cu benzină.

Citește și Economia Rusiei se prăbușește. A spus-o Donald Trump, o spune și Andrei Caramitru: „Băncile sunt zombificate, va fi epic”

Avem o aprovizionare stabilă pe piaţa internă, nu vedem probleme în acest sens, a spus Novak. Este menţinut echilibrul între producţie şi consum, iar noi, guvernul şi ministerele relevante, facem tot posibilul pentru a ne asigura că acest lucru rămâne aşa.

Ratele dobânzilor de două cifre i-au descurajat pe principalii retaileri ruşi să cumpere benzină în lunile de iarnă, când a existat un surplus, iar apoi o serie de atacuri cu drone ucrainene au distrus o parte din capacitatea de rafinare a Rusiei, ceea ce a dus la unele penurii de benzină în regiunile de la periferia Rusiei, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, deşi guvernul a acţionat rapid pentru a prioritiza aprovizionarea regiunilor cu penurii.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România
Digi Sport
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID274623_INQUAM_Photos_George_Calin
„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin”. Rezerviștii...
Cristian Popescu Piedone, la DNA.
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată. Fostul șef ANPC...
Donald Trump și Vladimir Putin.
Trump nu l-a felicitat pe Putin cu ocazia zilei de naștere a...
isu
Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în...
Ultimele știri
Emanuel Ungureanu, plângere penală împotriva Guvernului pentru neorganizarea alegerilor din București. Reacția Executivului și a USR
Partidul Ursulei Von der Leyen amenință că va respinge propunerea de buget al UE. Siegfried Mureșan: „Ar putea deveni inevitabil”
Țara din UE care răsplătește munca după pensionare cu până la 2.000 de euro pe lună
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pompe benzină Rusia
Economistul Andrei Caramitru spune că economia Rusiei se prăbușește: „Băncile sunt zombificate, va fi epic”
Tinerii în stradă, pe ritmurile lui Noize MC. Foto:X
La Sankt Petersburg, mai mulți tineri au sfidat regimul lui Putin și au cântat în stradă melodii anti-război
President Donald Trump presents the Medal of Freedom to Erika Kirk, wife of slain conservative commentator Charlie Kirk
„Cel mai frumos cadou de ziua de naştere”. Trump i-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii lui Charlie Kirk
racheta Tomahawk lansata de pe nava
„Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump privind rachetele Tomahawk îi vizează și pe Putin, dar și Europa
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Donald Trump a luat din nou în vizor Spania, pe care o critică pentru bugetul destinat apărării: „Ar trebui pedepsită” cu taxe
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
Fanatik.ro
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael...
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Ce comisioane se percep în cazul pensiilor private obligatorii. Cifre exacte
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...