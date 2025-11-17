Live TV

Replica Rusiei după ce Donald Trump a avertizat că țările care fac afaceri cu Moscova vor fi sancționate: „Vom fi atenţi”

Data publicării:
vladimir putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Rusia a susținut luni, 17 noiembrie, că vede „ca pe ceva negativ” proiectul legislativ din SUA care ar impune sancțiuni foarte dure statelor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din țara condusă de Vladimir Putin, relatează EFE, conform Agerpres.

„Vom fi atenţi la dezvoltarea acestui proiect de lege şi la detaliile sale. Desigur, îl vedem ca pe ceva negativ", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Amintim că președintele american Donald Trump a anunțat că este de acord cu proiectul legislativ susținut de ambele partide din Congres. Liderul de la Casa Albă a adăugat că legislatorii ar putea extinde aria pachetului de sancțiuni pentru a include un alt adversar major al SUA.

„Este posibil să adauge Iranul”, a spus Trump, adăugând: „După cum știți, eu am sugerat acest lucru. Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”.

Proiectul de lege, dacă va fi adoptat, ar autoriza un tarif uriaș, de 500%, pentru importurile în SUA provenite din țări care cumpără în mod conștient petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice de origine rusă.

Citește și:

SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul

Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”. Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, explică ce țări sunt vizate

