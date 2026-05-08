Analiza CIA care subminează optimismul lui Donald Trump. Cât timp poate rezista Iranul blocadei navale impuse de SUA

O analiză confidențială a CIA, prezentată săptămâna aceasta factorilor de decizie din cadrul administrației, concluzionează că Iranul poate rezista blocadei navale impuse de SUA timp de cel puțin trei-patru luni înainte de a se confrunta cu dificultăți economice mai grave, au declarat patru persoane familiarizate cu documentul. Această constatare pare să ridice noi întrebări cu privire la optimismul președintelui american Donald Trump în ceea ce privește încheierea conflictului, relatează Washington Post.

Analiza realizată de comunitatea de informații americană, ale cărei evaluări secrete privind Iranul s-au dovedit adesea mai realiste decât declarațiile publice ale administrației, a arătat, de asemenea, că Teheranul dispune în continuare de capacități semnificative în materie de rachete balistice, în ciuda săptămânilor de bombardamente intense din partea Statelor Unite și a Israelului, au declarat trei persoane familiarizate cu acest subiect.

Iranul deține în continuare aproximativ 75% din stocurile sale de lansatoare mobile dinainte de război și aproximativ 70% din stocurile de rachete din aceeași perioadă, a declarat un oficial american. Acesta a precizat că există dovezi conform cărora regimul a reușit să refacă și să repună în funcțiune aproape toate instalațiile sale subterane de depozitare, să repare unele rachete avariate și chiar să asambleze câteva rachete noi care erau aproape gata la începutul războiului.

Liderul de la Casa Albă a prezentat o imagine mai optimistă în declarațiile făcute miercuri în Biroul Oval, afirmând despre Iran: „Rachetele lor sunt în mare parte distruse; probabil că mai au 18-19 la sută, dar nu sunt multe în comparație cu ce aveau înainte”.

Trei oficiali americani în activitate și unul fost au confirmat elementele esențiale ale analizei serviciilor de informații, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta această chestiune delicată.

Solicitat să comenteze, un înalt oficial al serviciilor de informații americane a subliniat impactul blocadei. „Blocada impusă de președinte provoacă daune reale și tot mai grave — întrerupând comerțul, reducând drastic veniturile și accelerând colapsul economic sistemic. Armata iraniană a fost grav slăbită, marina sa a fost distrusă, iar liderii săi se ascund”, a declarat oficialul, care nu era autorizat să vorbească oficial. „Ce a mai rămas este apetitul regimului pentru suferința civililor – înfometarea propriului popor pentru a prelungi un război pe care l-a pierdut deja”.

Trump, secretarul apărării Pete Hegseth și alți oficiali au prezentat în mod constant războiul ca pe o victorie militară zdrobitoare a Statelor Unite, în ciuda faptului că Iranul a respins cererile Washingtonului de a renunța la îmbogățirea uraniului, de a preda stocurile de uraniu, de a redeschide Strâmtoarea Ormuz și de a lua alte măsuri.

Cel de-al 47-lea președinte american a calificat miercuri blocada drept „incredibilă” miercuri. „Marina a fost extraordinară. Munca pe care au depus-o… e ca un zid de oțel. Nimeni nu trece”, a spus el. Cu o zi înainte, el a afirmat că economia Iranului „se prăbușește”, că moneda sa „nu valorează nimic” și că țara „nu-și poate plăti” trupele.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, lăudând regimul de sancțiuni al președintelui, denumit „Economic Fury”, a remarcat la sfârșitul lunii aprilie că principalul terminal petrolier al Iranului își va atinge în curând capacitatea maximă, „provocând daune permanente infrastructurii petroliere a Iranului”.

Însă Iranul s-a dovedit a fi rezistent, în ciuda faptului că și-a pierdut liderul suprem și mulți alți înalți oficiali în urma atacurilor cu rachete, precum și o mare parte din echipamentul său militar.

Unul dintre oficialii americani care a vorbit cu The Washington Post a declarat că, în opinia sa, capacitatea Iranului de a face față unor dificultăți economice prelungite este mult mai mare decât estimează chiar și CIA. „Conducerea a devenit mai radicală, mai hotărâtă și din ce în ce mai încrezătoare că poate rezista mai mult decât voința politică a Statelor Unite și că poate menține represiunea internă pentru a ține sub control orice formă de rezistență” din Iran, a afirmat oficialul. „În comparație, vedem regimuri similare care rezistă ani de zile sub embargouri susținute și războaie pur aeriene”.

De la începutul conflictului, pe 28 februarie, Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul petrolului din Golful Persic.

La o săptămână după încheierea armistițiului, pe 7 aprilie, Trump a impus un blocaj asupra Iranului, aplicabil tuturor navelor care intrau sau ieșeau din porturile iraniene. Măsura sa a urmat eșecului negocierilor de pace dintre SUA și Iran, desfășurate în Pakistan. „Cred că Iranul se află într-o situație foarte proastă. Cred că sunt destul de disperați”, a declarat el la acea vreme. „Nu-mi pasă dacă se întorc la negocieri sau nu. Dacă nu se întorc, nu am nimic împotrivă”.

Duminică, Trump a lansat o misiune pe care a numit-o „Proiectul Libertate”, cu scopul de a ajuta navele comerciale să tranziteze strâmtoarea, inclusiv cu escortă din partea Marinei SUA, pentru ca marți să declare că operațiunea a fost suspendată ca urmare a „progreselor semnificative” înregistrate în cadrul negocierilor de pace.

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a confirmat miercuri că analizează o propunere a Statelor Unite de a pune capăt războiului și că își va transmite răspunsul prin intermediul mediatorilor pakistanezi.

Economia Iranului se confruntă cu efectele războiului, precum și cu inflația persistentă și proasta gestionare economică.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că Iranul pierde jumătate de miliard de dolari pe zi din cauza blocadei. „În timpul operațiunii Epic Fury, Iranul a fost zdrobit din punct de vedere militar”, a spus Kelly. „Acum, este strangulat economic de operațiunea Economic Fury și pierde 500 de milioane de dolari pe zi datorită blocadei reușite a porturilor iraniene de către armata Statelor Unite. Regimul iranian știe foarte bine că realitatea sa actuală nu este sustenabilă, iar președintele Trump deține toate cărțile în timp ce negociatorii lucrează pentru a ajunge la un acord”.

Însă, potrivit estimării CIA, Iranul ar putea rezista blocadei impuse de SUA timp de 90 până la 120 de zile — și poate chiar mai mult — înainte de a se confrunta cu dificultăți economice mai grave, au declarat cele patru persoane care au cunoștință de acest document.

Teheranul depozitează o parte din petrolul său la bordul unor petroliere care, în alte condiții, ar fi rămase goale din cauza blocadei, a declarat una dintre surse. De asemenea, reduce debitul din câmpurile petroliere pentru a se asigura că sondele rămân funcționale. „Situația nu este nici pe departe atât de gravă pe cât au susținut unii”, a afirmat această persoană referindu-se la situația economică a Iranului.

Analiza CIA ar putea chiar să subestimeze reziliența economică a Iranului, în cazul în care Teheranul reușește să exporte petrol pe căi terestre. Convoaiele de camioane și trenuri nu pot înlocui volumul transportat de nave și pe rutele maritime deschise, dar ar putea oferi o rezervă economică, a declarat unul dintre oficialii americani. „Există convingerea că ar putea începe să transporte o parte din petrol pe calea ferată prin Asia Centrală”, a spus oficialul.

În ceea ce privește armamentul iranian, raportul confidențial al serviciilor de informații arată că stocul de rachete și lansatoare mobile al Iranului rămâne impresionant.

Se estimează că Iranul deținea aproximativ 2.500 de rachete balistice înainte de începerea războiului, precum și alte câteva mii de drone fără pilot. Iranul a folosit aceste arme pentru a lansa atacuri de represalii împotriva aliaților SUA din Golf, precum și împotriva bazelor militare americane din întreaga regiune. O investigație vizuală realizată de sursa citată a descoperit că atacurile aeriene iraniene au avariat sau distrus cel puțin 228 de structuri sau echipamente din bazele militare americane din Orientul Mijlociu, un nivel de distrugere mult mai mare decât cel recunoscut public de guvernul SUA.

Unul dintre oficialii americani a declarat că termenul în care Iranul va putea relua producția de rachete balistice în cantități semnificative s-a scurtat.

Totuși, pentru a controla traficul prin Strâmtoarea Ormuz, rachetele sunt mai puțin importante decât dronele, care sunt mai ieftine, afirmă analiștii din cadrul și din afara guvernului. Și, spre deosebire de rachetele cu rază medie de acțiune care pot lovi Israelul, aceste drone pot fi construite în depozite mici și în instalații ușor de ascuns, a declarat un alt oficial american.

„Este de ajuns ca o singură dronă să lovească o navă și nimeni nu va mai oferi asigurare” petrolierelor, a declarat Danny Citrinowicz, cercetător principal la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv.

La începutul lunii aprilie, comunitatea de informații din SUA a estimat că peste jumătate din lansatoarele de rachete ale Iranului erau încă intacte și că țara dispunea de mii de drone de atac de unică folosință în arsenalul său, au relatat Washington Post și CNN, citând surse familiarizate cu situația.

Citrinowicz, fost șef al secției iraniene din cadrul serviciilor de informații militare israeliene, a afirmat că, chiar dacă blocada ar dura câteva luni, aceasta nu ar obliga regimul să cedeze în fața cererilor Washingtonului. „Problema este că ei nu consideră că trebuie să capituleze”, a spus el.

În concluzie, a spus el, în ciuda succeselor militare ale SUA și Israelului în Iran, rezultatul războiului ar putea fi totuși un eșec strategic.

„Ceea ce a început ca un război care se presupunea că are ca scop răsturnarea regimului și desființarea capacităților sale nucleare și balistice”, a scris Citrinowicz miercuri pe X, „ar putea, dimpotrivă, să lase regimul iranian mai puternic decât înainte — consolidat de ridicarea sancțiunilor, păstrându-și în continuare capacități balistice semnificative, continuând să-și susțină aliații și, aproape sigur, menținând activitățile de îmbogățire a uraniului pe teritoriul propriu”.

