Cum a ajuns Chicago epicentrul represiunii militare a lui Donald Trump: „Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”

Data publicării:
protest-chicago
Statul Illinois a intentat un proces. Foto: Profimedia

Chicago a devenit terenul de testare pentru experimentul militar intern al președintelui american Donald Trump, care a plasat forțele armate federale împotriva unui oraș condus de democrați, hotărât să le reziste. Recent, liderul de la Casa Albă a autorizat desfășurarea a 300 de membri ai Gărzii Naționale în Chicago, notează Axios.

Sosirea Gărzii Naționale — împreună cu declarațiile liderului american  privind arestarea primarului din Chicago, Brandon Johnson, și a guvernatorului statului Illinois, J.B. Pritzker — ar putea duce la apariția unui nou capitol instabil în istoria Americii.

Oficialii administrației Trump susțin că desfășurarea trupelor are scopul de a proteja agenții federali care desfășoară operațiuni de imigrare. Statul Illinois a intentat un proces, calificând această acțiune drept ocupație ilegală.

Trupele nu se pot implica în activități de poliție, pentru a nu încălca Legea Posse Comitatus din 1878, care interzice în general armatei să se implice în activități de aplicare a legii civile.

Săptămânile de proteste și ciocniri violente legate de „Operațiunea Midway Blitz” a Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) au adus deja orașul în stare de alertă.

Oficialii Departamentului Securității Interne afirmă că ținta lor sunt imigranții ilegali cu antecedente penale și că retorica liderilor democrați a dus la o creștere a violenței împotriva ofițerilor ICE.

În schimb, liderii locali susțin că agenții federali agravează situația prin tacticile lor din ce în ce mai agresive, inclusiv utilizarea unui elicopter Black Hawk pentru a înconjura un bloc de apartamente.

O acțiune în justiție intentată de o coaliție de jurnaliști și protestatari acuză „un model de brutalitate extremă” în fața unei unități locale a ICE.

Cu trupele Gărzii Naționale acum pe teren, conflictul a evoluat dincolo de aplicarea legilor privind imigrația, devenind un test al puterii prezidențiale și al suveranității statului.

„Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”, a spus Pritzker pentru MSNBC. „Cheamă trupe pe străzile unui stat care nu le dorește și nici măcar nu ne spun unde vor merge și ce vor face.”

Brandon Johnson, primarul progresist de culoare al orașului, a promis să se opună „autoritarismului” lui Trump și a semnat un decret prezidențial prin care a instituit „zone libere de ICE”, interzicând agenților de imigrare să utilizeze proprietățile orașului. 

Pritzker, un potențial candidat la președinție în 2028, a făcut din opoziția față de Trump și finanțarea cauzelor liberale elemente centrale ale imaginii sale politice. Chicago este, de asemenea, orașul natal al fostului președinte Obama, primul adversar politic important al lui Trump.

De ani de zile, republicanii și mass-media de dreapta au încercat să folosească Chicago ca exemplu de violență urbană și haos democratic. Directorul FBI, Kash Patel, a afirmat că Chicago are 110.000 de membri ai bandelor, ceea ce ar reprezenta aproape 5% din populația orașului.

Decizia de a trimite trupe ale Gărzii Naționale din Texas în Illinois fără aprobarea guvernatorului se află într-o zonă juridică gri — una care ar putea stabili până unde pot merge președinții în ceea ce privește desfășurarea forțelor armate pe teritoriul național.

Joi va avea loc o audiere în procesul intentat de statul Illinois pentru a bloca mobilizarea Gărzii Naționale de către Trump. Decizia anterioară a unui judecător federal de a opri mobilizarea în Portland, Oregon, a stârnit furia Casei Albe și a activiștilor MAGA.

În cazul în care instanțele se pronunță în favoarea acestei măsuri, hotărârea ar putea crea un model pentru desfășurarea Gărzii Naționale în orașele conduse de democrați fără consimțământul guvernatorului — o extindere istorică a puterii federale asupra drepturilor statelor.

În cazul în care instanțele o resping, Trump ar putea folosi acest eșec ca justificare pentru a invoca Legea insurecției, o escaladare fără precedent care ar împuternici trupele să desfășoare operațiuni de aplicare a legii pe teritoriul SUA, anulând legal Legea Posse Comitatus.

Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a susținut această abordare, a dezvăluit un consilier al lui Trump pentru Axios.

Miller, care s-a referit la hotărârea judecătorului din Portland ca fiind o „insurecție legală”, a declarat la CNN că președintele are „autoritate deplină” pentru a federaliza Garda Națională atunci când este necesar pentru siguranța publică.

Consilierul lui Trump a spus pentru sursa citată că încăpățânarea lui Johnson și Pritzker l-ar putea împinge pe președinte să recurgă la Legea insurecției, pe care o are în vedere încă de la protestele Black Lives Matter din 2020.

„Președintele Trump nu va închide ochii la fărădelegile care afectează orașele americane, așa cum vor să facă acești lideri democrați”, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Abigail Jackson.

