Pete Hegseth, marele absent de la discuțiile privind pacea în Ucraina. Cum justifică situația Casa Albă

O figură cheie lipsește din grupul de înalți oficiali ai securității naționale care străbat lumea pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina: secretarul apărării Pete Hegseth. Dar asta nu deranjează Casa Albă, care este mulțumită de atacurile sale culturale, de imaginile create pentru televiziune în care mobilizează trupele și de trollingul online al dușmanilor MAGA, notează Politico.

Secretarul Apărării a păstrat tăcerea cu privire la rolul surprinzător al subordonatului său, secretarul Armatei, Dan Driscoll, care a ajuns recent în centrul atenției după ce a condus negocieri surpriză cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev și cu consilierii ruși la Abu Dhabi. Hegseth, în schimb, a stârnit sprijinul bazei președintelui Donald Trump pentru autorizarea unei anchete asupra senatorului Mark Kelly, un fost căpitan al Marinei, care le-a spus trupelor într-un videoclip că pot refuza ordinele ilegale.

Liderul Pentagonului — un fost prezentator al Fox News care pare mai în largul său criticând programele de diversitate decât conducând consultări diplomatice — și-a creat o nișă politică neortodoxă care l-a ajutat să se protejeze de criticile din cadrul administrației, cel puțin pentru moment.

„Președintele se așteaptă ca Pete să elimine DEI din Pentagon, lucru pe care l-a făcut cu succes”, a declarat un înalt oficial al Casei Albe. „Președintelui îi place foarte mult acest lucru.”

Funcția de secretar al Apărării nu este, în mod tradițional, una partizană, mai ales că persoana care o ocupă lucrează cu armata, care a jurat să rămână apolitică. Însă mandatul lui Hegseth a fost semnificativ diferit de cel al predecesorilor săi prin modul în care a politizat funcția. El i-a antagonizat pe legislatorii democrați pe rețelele sociale, s-a întâlnit cu activiști conservatori precum Laura Loomer în biroul său și a creat un nou corp de presă al Pentagonului, ales cu grijă, cu site-uri web de extremă dreapta dedicate conspirațiilor.

„Totul se reduce la proiectarea unei imagini de forță”, a declarat un fost oficial al Pentagonului, căruia, la fel ca și altor persoane intervievate, i s-a acordat anonimatul pentru a discuta un subiect sensibil. „Noua politică de reformă a achizițiilor este un lucru enorm și important pe care îl face”, a spus persoana respectivă, referindu-se la o nouă inițiativă de transformare a vânzărilor de arme ale SUA. „Dar el încă se concentrează pe discutarea DEI și a standardelor de pregătire profesională, în loc să se concentreze pe schimbarea politicii.”

Cum explică Casa Albă absența lui Hegseth din discuțiile despre Ucraina

Și acest lucru pare să fi fost bine primit într-o administrație care apreciază încrederea, puterea și loialitatea.

„Hegseth pare să fie în continuare apropiat (adică loial) de președinte”, a declarat un alt oficial din domeniul apărării. „Iar această situație ridicolă cu senatorul Kelly și ancheta IG ar putea să-l facă pe Hegseth mai popular în ochii președintelui pe termen scurt. Până când se va întoarce împotriva lui.”

Pentagonul nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Casa Albă a insistat că Hegseth a fost implicat în discuții mai ample despre viitorul Ucrainei.

„Secretarul Hegseth este profund implicat în toate problemele de securitate națională, inclusiv războiul dintre Rusia și Ucraina, iar orice sugestie contrară este falsă”, a declarat Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe. „Pe lângă conducerea Pentagonului, secretarul Hegseth gestionează procesul de vânzare de arme către NATO, furnizează președintelui informații critice despre situația de pe câmpul de luptă, participă la ședințele de informare ale președintelui și este, de asemenea, profund implicat în discuțiile despre Venezuela, China și toate provocările de pe glob.”

Mandatul său este încă fragil. Hegseth continuă să se confrunte cu consecințele scandalului Signalgate, unul dintre cele mai jenante incidente din al doilea mandat al lui Trump. Inspectorul general al Departamentului Apărării urmează să încheie în curând o anchetă pentru a stabili dacă șeful Pentagonului a divulgat informații clasificate despre atacurile militare americane din Yemen din acest an într-o conversație pe Signal la care a participat accidental un jurnalist.

Publicarea raportului, dacă îl implică în continuare pe Hegseth, ar putea crea probleme. Iar liderul Pentagonului ar putea fi supus unor citații și audieri incomode dacă democrații recâștigă Camera Reprezentanților în alegerile de la jumătatea mandatului.

Dan Driscoll se va întâlni cu ucrainenii

Hegseth pare să joace cel puțin un rol în eforturile controversate ale administrației de a eradica cartelurile de droguri din America Latină și de a slăbi autoritatea președintelui venezuelean Nicolás Maduro. El a călătorit miercuri în Republica Dominicană, în timp ce Pentagonul continuă o consolidare militară fără precedent în Caraibe.

„Sunt foarte situaționali și acționează în funcție de ceea ce are sens în acel moment”, a declarat Alex Gray, șef de cabinet al Consiliului Național de Securitate în prima administrație Trump. „Unele dintre lucrurile pe care Hegseth le are în prim-plan sunt cele care necesită cea mai mare expertiză în comunicare și cea mai bună capacitate de transmitere a mesajelor.”

Dar Driscoll a continuat să iasă în evidență săptămâna aceasta, îndemnând Ucraina și aliații europeni să accepte propunerea de pace a lui Trump și întâlnindu-se cu o delegație rusă în calitate de principal negociator al SUA. Trump a indicat marți că trimisul special Steve Witkoff se va îndrepta spre Moscova, în timp ce Driscoll se va întâlni cu ucrainenii.

Casa Albă i-a încredințat lui Driscoll, care era deja pregătit să viziteze Ucraina pentru a discuta despre drone, misiunea de „a merge acolo și a deschide calea către pace”, a declarat un oficial american familiarizat cu această chestiune.

Dinamica plug-and-play ar putea avea rădăcini mult mai vechi în administrație. O altă persoană familiarizată cu situația a spus că, în culise, Hegseth poate părea rigid și incomod în cadrul întâlnirilor diplomatice cu ușile închise și că a trebuit să se bazeze pe scenarii în anumite situații.

„Când te afli într-o discuție diplomatică fluidă, nu poți să te ții strict de un scenariu”, a spus persoana respectivă.

Editor : A.M.G.