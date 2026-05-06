Live TV

„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada i-a adus în prima linie a războiului Iran-SUA

Data publicării:
nave militare americane / case colorate și o femeie din insula Ormuz / bărci ale Gardienilor Revoluției din Iran
Din cauza războiului și a blocadei strâmtorii, economia și turismul s-au prăbușit pe insula Ormuz, iar cei aproximativ 10.000 de localnici au ajuns în pragul disperării. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
„Nu există nicio sursă de venit” „Tot ce putem face este să supraviețuim”

Caracterul specific al insulei Ormuz din strâmtoarea cu același nume le-a permis localnicilor, care se ocupau în mod tradițional cu pescuitul, să își câștige existența din turism. Dar, din cauza războiului declanșat de SUA și Israel și a blocadei strâmtorii, cei aproximativ 10.000 de locuitori ai insulei au rămas prinși la mijloc într-un conflict care i-a adus în pragul disperării, mulți dintre ei fiind nevoiți să fugă din regiune din cauza prăbușirii economiei și a amenințării atacurilor.

Insula Ormuz este unul din puținele locuri în Iran unde femeile poartă burka, o consecință a apropierii geografice și culturale de țările arabe aflate de partea cealaltă a Golfului Persic, scrie El Pais.

Însă, în loc de materialul textil obișnuit, aici burka este făcută din măști colorate de diferite forme și mărimi, ceea ce adaugă un detaliu spectaculos acestei mici insule vulcanice bogate în săruri și minerale.

Discuțiile purtate de SUA și Iran în timpul armistițiului nu au dus la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar ambele părți continuă să blocheze traficul maritim prin această cale navigabilă extrem de importantă.

ruine-castel-insula-ormuz
Ruinele castelului construit de portughezi pe insula Ormuz în secolul al XVI-lea, într-o perioadă în care încercau să preia controlul asupra comerțului între Europa și Asia de la arabi. Foto: Profimedia Images

Aproximativ o cincime din cantitatea de petrol și gaze naturale lichefiate și între 20% și 30% din îngrășămintele din toată lumea sunt transportate în mod normal prin strâmtoare.

Importanța geostrategică a insulelor din această strâmtoare nu este una nouă. În secolul al XVI-lea, portughezii au construit un castel pe insula Ormuz, într-o perioadă în care încercau să preia controlul asupra comerțului între Europa și Asia de la arabi.

La acea vreme, produsele la mare căutare transportate pe aici erau condimentele, țesăturile, mătasea și perlele, însă obiectivul era același: să pună stăpânire pe această zonă îngustă de tranzit prin care trec toate vasele ce pleacă din Golful Persic.

„Nu există nicio sursă de venit”

„Viața pe insulă a fost mereu dificilă, cu infrastructură limitată, costuri mari la importul mărfurilor și lipsa personalului calificat”, a povestit Hossein, proprietarul unui mic hotel din apropiere de ruinele castelului portughez. „Dar anul acesta este diferit; simt că totul s-a prăbușit complet.”

Insula Ormuz are o suprafață de doar 42 de kilometri pătrați și este una dintre insulele de unde Iranul monitorizează strâmtoarea – în această zonă, distanța cea mai mică între marginile strâmtorii este de 39 de kilometri.

Dintre toate insulele iraniene din strâmtoare, Ormuz și Qeshm, cea mai mare dintre ele, sunt cele mai populare destinații turistice. Insula Larak și altele mai mici au mai multe baze militare și navale.

case-femeie-burka-colorată-insula-ormuz
Insula Ormuz este unul din puținele locuri în Iran unde femeile poartă burka, însă, spre deosebire de cea folosită în țările arabe, aceasta include o mască de diverse forme și mărimi și este viu colorată. La fel de spectaculoase sunt și casele de vacanță din complexul Majara Residence (stânga) de pe coasta de vest a insulei. Colaj foto: Profimedia Images

Prin acest labirint de insule trebuie să treacă navele cărora Teheranul le permite să traverseze strâmtoarea după ce plătesc o taxă.

„Turismul în Ormuz și Queshm este ceva relativ nou. Mulți dintre noi am venit cu ani în urmă pentru că ne plăcea natura și cultura acestui loc, iar în toți acești ani am construit o mică infrastructură”, a povestit Hossein. „Dar situația a fost fragilă dintotdeauna.”

Prăbușirea despre care vorbește el acum este mult mai gravă decât în timpul pandemiei de COVID-19. „Toate activitățile comerciale au scăzut la zero, nu există nicio sursă de venit și nu este posibil nici măcar să îți câștigi existența din pescuit”, a mai spus Hossein, care a plecat de pe insulă la câteva zile după ce a început conflictul.

„Tot ce putem face este să supraviețuim”

„Acest lucru nu a început cu războiul din martie”, a spus și Reza, proprietarul unei cafenele din insula Ormuz. „Încă de când Statele Unite l-au ucis pe generalul Soleimani în Irak în 2020, chiar înainte de pandemie, am pierdut toți turiștii străini. Insula nu și-a mai revenit.”

Locuitorii insulei nu au mai avut „o viață normală”, mai ales după războiul de 12 zile din iunie 2025 contra Israelului și Statelor Unite, potrivit lui Reza. „În timpul acelui război, auzeam cinci sau șase atacuri în fiecare zi, în apropiere și în depărtare.”

„Pescuitul, turismul și transportul de mărfuri sunt toate la pământ și mulți oameni nu mai pot să rămână de teama atacurilor și a penelor critice de curent, din cauză că aprovizionarea cu apă aici depinde de electricitate”, a explicat Reza.

Red beach on the Iranian island of Hormuz, Hormozgan Province, Southern Iran, Colorful soil is a main attraction of the island, located in Hormuz Stra
Insula Ormuz are o suprafață de doar 42 de kilometri pătrați și este una dintre insulele de unde Iranul monitorizează strâmtoarea cu același nume. Foto: Profimedia Images

„Chiar și în timpul armistițiului, tot ce putem face este să supraviețuim. Am încercat să ne revenim de ani de zile, iar și iar, dar acum mi-e teamă că ne vom pierde orice speranță.”

Reza nu se ferește, însă, să critice guvernul de la Teheran pentru alegerea de a sacrifica nivelul de trai al oamenilor în favoarea investițiilor în sectorul militar, o problemă care a dus la izbucnirea unor proteste împotriva regimului.

„Mulți ani, am plătit fără să știm pentru programul de rachete balistice al guvernului. Partea cea mai rea este că, înainte de război, protestam și aveam putere când ieșeam în stradă. Se presupune că războiul a început în numele poporului, dar acum, mai mult ca niciodată, guvernul a preluat controlul asupra străzilor și nimeni nici nu mai îndrăznește să îl critice”, a spus Reza.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Anamaria Prodan, decizie fără precedent: "Nimic nu s-a schimbat!"
Digi Sport
Anamaria Prodan, decizie fără precedent: "Nimic nu s-a schimbat!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fmi
FMI: Europa riscă recesiunea dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește. Zona euro, afectată de explozia costurilor energiei
Rubio Briefing 5/5/26
Secretarul american de Stat Marco Rubio anunță că „faza ofensivă a războiului” din Iran s-a încheiat. Care e noua etapă
donald trump
Trump spune că Iranul „joacă la cacealma” și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării”
lindsay vonn la met gala
La 3 luni după căzătura gravă de la JO Milano-Cortina și mai multe operații, Lindsey Vonn a mers fără cârje la Met Gala
IRGC And Basij Forces Hold Military Maneuvers In Tehran
Gardienii Revoluţiei ameninţă direct navele care nu le respectă indicaţiile în Strâmtoarea Ormuz
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A...
ilie bolojan parlament
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi...
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Valurile de „carne de tun” nu mai dau rezultate în Ucraina. Ce nouă...
ilie bolojan vorbeste la telefon
STENOGRAME Liderii PNL, împărțiți între guvernare și opoziție...
Ultimele știri
Un act de sabotaj la un stâlp de înaltă tensiune din Germania pune pe jar serviciile secrete germane și austriece
Proiectul american de amplasare a rachetelor cu rază lungă de acțiune în Europa este pus sub semnul întrebării (Le Monde)
Reguli actualizate pentru călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană. Ce trebuie să știe proprietarii înainte de plecare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe...
Fanatik.ro
„Balaurul” pe care Gigi Becali a plătit 650.000 de euro ajunge în weekend la FCSB! „Mai scump decât Rolls...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Senatorul care a dat jos Guvernul Ilie Bolojan, executat silit pentru datorii la o bancă. Cum a încercat să...
Adevărul
AUR cere funcția de premier pentru a intra la guvernare. George Simion: „Nu vrem să fim idioți utili”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Se încheie o eră în Europa: OUT după Arsenal - Atletico 1-0! "V-o spun în seara asta"
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Tudor Chirilă, reacție dură după votarea moțiunii: „Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte...
Newsweek
Din 10 lei încasați, statul cheltuie 9 lei pe pensii și pe salariile bugetarilor. Mai e loc să crească?
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...