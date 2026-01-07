Live TV

Garanțiile diluate ale SUA și războiul lui Vladimir Putin în Ucraina: „Nu prea mult angajament și discuții despre «prosperitate»”

Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump (stânga), Volodimir Zelenski (în mijloc) și Vladimir Putin (dreapta). Foto: Profimedia Images

Promisiunea președintelui american Donald Trump de a „susține” garanțiile de securitate pentru Ucraina a fost muzică pentru urechile liderilor europeni, care au căutat de mult timp un „sprijin” american pentru o forță de menținere a păcii condusă de Europa, relatează The Times.

La conferința de presă de după summitul de la Paris al liderilor din „Coaliția de Voință”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit Statelor Unite „pentru disponibilitatea de a oferi sprijin în toate domeniile – garanții de securitate, monitorizarea încetării focului și reconstrucție”.

Cu toate acestea, nicio astfel de garanție nu a fost menționată în mod explicit, nici în declarația comună publicată, nici în cuvintele lui Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, cu excepția unei afirmații vagi potrivit căreia „președintele susține cu tărie protocoalele de securitate”.

Marea Britanie și Franța s-au angajat în mod clar să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina după încetarea focului. Dar este puțin probabil ca această forță să depășească 15.000 de soldați, un număr insignifiant având în vedere lungimea de circa 965 de kilometri a liniei de contact. Europa consideră că angajamentul american de a susține forța de menținere a păcii în cazul unei noi agresiuni rusești este esențial.

Versunile inițiale ale declarației, divulgate înainte de summit, includeau „angajamentul SUA de a sprijini forța în caz de atac”, precum și sprijinul „în materie de informații și logistică”. Declarația finală a fost însă mult diluată, incluzând doar „sprijinul propus de SUA” pentru forța de menținere a păcii și „un mecanism propus de monitorizare și verificare a încetării focului, condus de SUA”. Mai mult, potrivit Politico, SUA nu au semnat declarația finală.

Reacția la summit a fost moderată în Ucraina, unde mulți au ajuns să considere discuțiile ca fiind un teatru politic rupt de realitatea sutelor de ucraineni uciși în fiecare săptămână pe front și în casele lor, sub un baraj neîncetat de drone și rachete.

Oleksandr Merezhko, șeful comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ucrainean, a declarat: „Până în prezent, Trump nu oferă nimic concret și serios, cum ar fi armament și sancțiuni împotriva Rusiei și aliaților săi. Abordarea americană arată astfel: nu prea mult angajament și mai ales discuții despre «prosperitatea» viitoare a Ucrainei”.

Totuși, faptul că Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, și-au exprimat sprijinul retoric pentru planurile coaliției reprezintă un pas înainte pentru Europa, având în vedere că liderul american a amenințat de mai multe ori că se va retrage complet.

Witkoff a rămas miercuri la Paris pentru mai multe discuții cu Rustem Umerov, principalul negociator ucrainean, și a sugerat că rolul SUA în garanțiile de securitate va fi finalizat în curând.

Propunerea ca SUA să conducă monitorizarea liniei de încetare a focului este, de asemenea, un pas important pentru asigurarea implicării active a Casei Albe. Este un aspect la care ucrainenii vor fi deosebit de atenți, având în vedere slăbiciunea mecanismelor de monitorizare puse în aplicare în 2014 și 2015 în cadrul acordurilor de la Minsk, care aveau ca scop încetarea invaziei inițiale a Rusiei în Donbas. Ucraina a cooperat cu observatorii internaționali din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și a fost sancționată pentru încălcări; Rusia și reprezentanții săi nu au cooperat și nu au fost sancționați, a notat sursa citată.

Războiul pe scară largă, aflat acum în al patrulea an, continuă neabătut. Principalul punct de blocaj în negocierile de pace este soarta regiunii Donbas, asupra căreia președintele rus Vladimir Putin pretinde controlul în întregime.

Iuliia Mendel, fostă membră a Centrului Weiser pentru Europa și Eurasia și fostă secretară de presă a lui Zelensky, a declarat că discutarea măsurilor care trebuie luate în cazul unei viitoare agresiuni rusești este „absurdă” în condițiile în care războiul este încă în desfășurare.

„Iată-ne aici, discutând cu seriozitate despre garanții obligatorii pentru «restabilirea păcii» după o ipotetică agresiune viitoare, de parcă cea actuală nu ar conta”, a spus aceasta.

Citește și: 

Volodimir Zelenski sugerează SUA să repete „operațiunea Maduro” pe Ramzan Kadîrov: „Putin va vedea asta”

Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției Voinței: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
1
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
2
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
3
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
Berlin pană de curent
4
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Digi Sport
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski sugerează SUA să repete „operațiunea Maduro” pe Ramzan Kadîrov: „Putin va vedea asta”
operator de drone din Rusia
Dronele ucrainene ucid acum soldații ruși „mai repede decât Moscova îi poate recruta”. Cele mai recente cifre de pe frontul din Ucraina
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei
Peter Szijjarto
Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției Voinței: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia”
steguletele sua si ucrainei
Cedarea teritoriilor și centrala nucleară Zaporojie, din nou pe masa negocierilor dintre SUA și Ucraina. Anunțul lui Volodimir Zelenski
Recomandările redacţiei
profimedia-1063936290
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze...
intarzieri gara de nord
Sute de minute întârziere la plecările și sosirile din Gara de Nord...
sediul anaf
Schimbări importante pentru SRL-uri: ANAF poate pune gaj pe bunurile...
casierie plati taxe si impozite
Eroare la impozit în București: 800.000 de lei pentru un apartament...
Ultimele știri
Ceartă politică între PNL Iași și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete după scandalul privind decesul de la spitalul Buzău
Ajutor neașteptat pentru Ucraina. O țară din vestul Europei schimbă retorica și ar putea trimite trupe de menținere a pacii
Filarmonica din Viena a anunțat dirijorul care se va afla la pupitrul orchestrei cu ocazia Concertului de Anul Nou 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea...
Adevărul
De ce asistă tăcut Kremlinul la capturarea lui Maduro
Playtech
Ce salariu ia un funcţionar la pariuri: venitul poate fi unul frumuşel
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Fost consilier prezidențial, atac dur după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris: „Este o ipocrizie publică...
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...