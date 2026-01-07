Garanțiile diluate ale SUA și războiul lui Vladimir Putin în Ucraina: „Nu prea mult angajament și discuții despre «prosperitate»”

Promisiunea președintelui american Donald Trump de a „susține” garanțiile de securitate pentru Ucraina a fost muzică pentru urechile liderilor europeni, care au căutat de mult timp un „sprijin” american pentru o forță de menținere a păcii condusă de Europa, relatează The Times.

La conferința de presă de după summitul de la Paris al liderilor din „Coaliția de Voință”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit Statelor Unite „pentru disponibilitatea de a oferi sprijin în toate domeniile – garanții de securitate, monitorizarea încetării focului și reconstrucție”.

Cu toate acestea, nicio astfel de garanție nu a fost menționată în mod explicit, nici în declarația comună publicată, nici în cuvintele lui Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, cu excepția unei afirmații vagi potrivit căreia „președintele susține cu tărie protocoalele de securitate”.

Marea Britanie și Franța s-au angajat în mod clar să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina după încetarea focului. Dar este puțin probabil ca această forță să depășească 15.000 de soldați, un număr insignifiant având în vedere lungimea de circa 965 de kilometri a liniei de contact. Europa consideră că angajamentul american de a susține forța de menținere a păcii în cazul unei noi agresiuni rusești este esențial.

Versunile inițiale ale declarației, divulgate înainte de summit, includeau „angajamentul SUA de a sprijini forța în caz de atac”, precum și sprijinul „în materie de informații și logistică”. Declarația finală a fost însă mult diluată, incluzând doar „sprijinul propus de SUA” pentru forța de menținere a păcii și „un mecanism propus de monitorizare și verificare a încetării focului, condus de SUA”. Mai mult, potrivit Politico, SUA nu au semnat declarația finală.

Reacția la summit a fost moderată în Ucraina, unde mulți au ajuns să considere discuțiile ca fiind un teatru politic rupt de realitatea sutelor de ucraineni uciși în fiecare săptămână pe front și în casele lor, sub un baraj neîncetat de drone și rachete.

Oleksandr Merezhko, șeful comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ucrainean, a declarat: „Până în prezent, Trump nu oferă nimic concret și serios, cum ar fi armament și sancțiuni împotriva Rusiei și aliaților săi. Abordarea americană arată astfel: nu prea mult angajament și mai ales discuții despre «prosperitatea» viitoare a Ucrainei”.

Totuși, faptul că Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, și-au exprimat sprijinul retoric pentru planurile coaliției reprezintă un pas înainte pentru Europa, având în vedere că liderul american a amenințat de mai multe ori că se va retrage complet.

Witkoff a rămas miercuri la Paris pentru mai multe discuții cu Rustem Umerov, principalul negociator ucrainean, și a sugerat că rolul SUA în garanțiile de securitate va fi finalizat în curând.

Propunerea ca SUA să conducă monitorizarea liniei de încetare a focului este, de asemenea, un pas important pentru asigurarea implicării active a Casei Albe. Este un aspect la care ucrainenii vor fi deosebit de atenți, având în vedere slăbiciunea mecanismelor de monitorizare puse în aplicare în 2014 și 2015 în cadrul acordurilor de la Minsk, care aveau ca scop încetarea invaziei inițiale a Rusiei în Donbas. Ucraina a cooperat cu observatorii internaționali din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și a fost sancționată pentru încălcări; Rusia și reprezentanții săi nu au cooperat și nu au fost sancționați, a notat sursa citată.

Războiul pe scară largă, aflat acum în al patrulea an, continuă neabătut. Principalul punct de blocaj în negocierile de pace este soarta regiunii Donbas, asupra căreia președintele rus Vladimir Putin pretinde controlul în întregime.

Iuliia Mendel, fostă membră a Centrului Weiser pentru Europa și Eurasia și fostă secretară de presă a lui Zelensky, a declarat că discutarea măsurilor care trebuie luate în cazul unei viitoare agresiuni rusești este „absurdă” în condițiile în care războiul este încă în desfășurare.

„Iată-ne aici, discutând cu seriozitate despre garanții obligatorii pentru «restabilirea păcii» după o ipotetică agresiune viitoare, de parcă cea actuală nu ar conta”, a spus aceasta.

