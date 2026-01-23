Live TV

Mize mari, așteptări limitate. Cum a intrat Ucraina în negocierile trilaterale cu SUA și Rusia. „Totul se reduce la teritoriu”

Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump (stânga), Volodimir Zelenski (în mijloc) și Vladimir Putin (dreapta). Foto: Profimedia Images

Negociatorii din Rusia, Ucraina și SUA se întâlnesc la Abu Dhabi pentru primele discuții trilaterale de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022. Sunt implicați înalți oficiali din toate cele trei țări. Și, deși discuțiile au un format nou, diferențele fundamentale rămân aceleași. Miza este mare, dar așteptările sunt limitate, relatează BBC.

Președintele american Donald Trump face presiuni intense pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina – cel pe care l-a promis, dar pe care încă nu l-a realizat – și a declarat săptămâna aceasta că cele două părți ar fi „proaste” dacă nu ar reuși să ajungă la un acord.

Dar, în ciuda eforturilor intense de diplomație ale propriilor săi emisari, aceștia organizează primele discuții trilaterale între negociatorii ucraineni și ruși, cu unele probleme majore încă nerezolvate.

Ucraina se implică în acest proces deoarece dorește pacea mai mult decât oricine, dar și pentru că are nevoie să mențină SUA de partea sa. A învățat această lecție pe propria piele anul trecut, când liderul de la Casa Albă a suspendat temporar schimbul de informații și ajutorul militar.

Acum, președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că discuțiile sale cu Trump la Davos au fost „cu adevărat pozitive” și speră că, în urma acestora, va primi mai mult sprijin în domeniul apărării aeriene împotriva atacurilor neîncetate ale Rusiei.

Deși de obicei avea o expresie serioasă după întâlnirile cu liderul american, de data aceasta Zelenski părea neobișnuit de optimist. Cu toate acestea, el rămâne prudent în ceea ce privește rezultatul discuțiilor din Emiratele Arabe Unite.

El a descris întâlnirile, care ar urma să se întindă pe parcursul a două zile, ca fiind „un pas înainte”, dar a evitat să le califice drept pozitive. „Trebuie să sperăm că ne vor apropia puțin mai mult de pace”, a spus el.

De ceva vreme, liderul de la Kiev vorbește despre faptul că s-a parcurs 90% din drumul către elaborarea unui acord-cadru pentru pace, dar ultima parte de 10% va fi întotdeauna cea mai dificilă – iar Rusia ar putea totuși să respingă întregul acord.

„Totul se reduce la partea de est a țării noastre. Totul se reduce la teritoriu. Aceasta este problema care nu a fost încă rezolvată”, a explicat el, precizând cel mai mare obstacol care, potrivit lui, încă persistă.

Rusia insistă ca Ucraina să cedeze o mare parte din regiunea Donbas din est, pe care nu a reușit să o cucerească pe câmpul de luptă. Ucraina refuză.

Politicienii vorbesc adesea despre limitele lor, dar pentru această țară, limita în Donbas este trasată cu sângele soldaților care au murit apărând-o. Zelenski nu o poate depăși.

Cealaltă problemă importantă care se discută în Emiratele Arabe Unite este ce ar face SUA, din punct de vedere militar, dacă Rusia ar invada din nou Ucraina într-o bună zi. Aceasta este ceea ce Ucraina numește „garanții de securitate” și consideră că sunt esențiale.

Liderul ucrainean susține că acordul dintre SUA și Ucraina este încheiat, dar nu există detalii concrete. Răspunsul Rusiei rămâne, de asemenea, o întrebare fără răspuns.

Există, de asemenea, o nouă îndoială uriașă cu privire la garanția oferită de Donald Trump: obsesia președintelui american de a „achiziționa” Groenlanda a subminat grav NATO. El a subminat, de asemenea, principiul protejării suveranității unei națiuni, baza întregului sprijin occidental pentru Ucraina.

Deci, Kievul poate avea încredere că acesta va veni în ajutor în următoarea criză? Deocamdată, nu are prea multe opțiuni. În ceea ce privește încrederea în Vladimir Putin, nimeni nu își face iluzii că obiectivele sale s-au schimbat, a mai notat sursa citată.

„El chiar nu vrea asta”, a spus Zelenski la Davos despre Putin și pace.

Kremlinul a declarat că, dacă nu obține ceea ce dorește la masa negocierilor, „își va atinge obiectivele pe câmpul de luptă” – deși până acum a eșuat, în ciuda sacrificării unui număr imens de soldați.

Așadar, încă o dată, țintește infrastructura civilă din întreaga țară, dar într-un mod mai deliberat, mai susținut și mai devastator ca niciodată. În plină iarnă grea, oamenii îngheață în casele lor.

Astăzi, primarul orașului Kiev a făcut din nou apel la locuitorii orașului să plece dacă au unde să se ducă.

„Inamicul va continua, cel mai probabil, să atace infrastructura critică a orașului și a țării”, a avertizat Vitali Kliciko.

După atacuri repetate, sistemul este foarte fragil.

„Mă adresez locuitorilor și le spun sincer: situația este extrem de dificilă și este posibil ca acesta să nu fie încă momentul cel mai dificil.”

Citește și:

Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos

Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune Zelenski. Acord cu Trump în privinţa garanţiilor de securitate

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
potra georgescu
5
Călin Georgescu și Horațiu Potra, față în față la Curtea de Apel București. Decizie...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Victor Orban în timpul conferinței de presă de la Budapesta
Ministrul Sibiha către Orban: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă i-ați dona toate organele”
Pană de curent în Ucraina
Ucraina, în pragul unei „catastrofe umanitare” din cauza atacurilor rusești: „Avem nevoie de un armistițiu energetic”
Giorgia Meloni
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede premierul italian că trebuie abordată situația
profimedia-0330609615
Veteranii NATO, furioși după declarațiile lui Trump despre Afganistan. „A întrecut măsura. Am plătit cu sânge pentru această alianță”
Russian army attacks Zaporizhzhia with drones
SUA și UE speră să atragă 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei: „Dronele și rachetele continuă să zboare”
Recomandările redacţiei
sedinta de guvern condusa de ilie bolojan
Ilie Bolojan promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se...
militar in padure cu zapada
Danemarca a acceptat, de principiu, ca NATO să consolideze...
cartier de blocuri nou construite
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să spună exact ce vând...
loc crima cenei
Noi date în cazul crimei din Timiș. Ce s-a găsit în sângele...
Ultimele știri
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi Italia își întăresc alianța în plan militar
Liderul PSD Vâlcea: „Ideea mea este să plece PNL şi USR, şi să guvernăm noi. Suntem politicieni foarte experimentaţi şi abili”
Franţa: Un român a fost condamnat la Paris la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri informatice. Care este prejudiciul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Cum completezi declaraţia pentru asigurarea de sănătate dacă nu mai eşti coasigurat. Soţii şi părinţii...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
Controverse într-o stațiune frecventată de români, după ce un hotel a introdus taxă de 5 euro pentru toalete
Newsweek
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat