Mize mari, așteptări limitate. Cum a intrat Ucraina în negocierile trilaterale cu SUA și Rusia. „Totul se reduce la teritoriu”

Negociatorii din Rusia, Ucraina și SUA se întâlnesc la Abu Dhabi pentru primele discuții trilaterale de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022. Sunt implicați înalți oficiali din toate cele trei țări. Și, deși discuțiile au un format nou, diferențele fundamentale rămân aceleași. Miza este mare, dar așteptările sunt limitate, relatează BBC.

Președintele american Donald Trump face presiuni intense pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina – cel pe care l-a promis, dar pe care încă nu l-a realizat – și a declarat săptămâna aceasta că cele două părți ar fi „proaste” dacă nu ar reuși să ajungă la un acord.

Dar, în ciuda eforturilor intense de diplomație ale propriilor săi emisari, aceștia organizează primele discuții trilaterale între negociatorii ucraineni și ruși, cu unele probleme majore încă nerezolvate.

Ucraina se implică în acest proces deoarece dorește pacea mai mult decât oricine, dar și pentru că are nevoie să mențină SUA de partea sa. A învățat această lecție pe propria piele anul trecut, când liderul de la Casa Albă a suspendat temporar schimbul de informații și ajutorul militar.

Acum, președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că discuțiile sale cu Trump la Davos au fost „cu adevărat pozitive” și speră că, în urma acestora, va primi mai mult sprijin în domeniul apărării aeriene împotriva atacurilor neîncetate ale Rusiei.

Deși de obicei avea o expresie serioasă după întâlnirile cu liderul american, de data aceasta Zelenski părea neobișnuit de optimist. Cu toate acestea, el rămâne prudent în ceea ce privește rezultatul discuțiilor din Emiratele Arabe Unite.

El a descris întâlnirile, care ar urma să se întindă pe parcursul a două zile, ca fiind „un pas înainte”, dar a evitat să le califice drept pozitive. „Trebuie să sperăm că ne vor apropia puțin mai mult de pace”, a spus el.

De ceva vreme, liderul de la Kiev vorbește despre faptul că s-a parcurs 90% din drumul către elaborarea unui acord-cadru pentru pace, dar ultima parte de 10% va fi întotdeauna cea mai dificilă – iar Rusia ar putea totuși să respingă întregul acord.

„Totul se reduce la partea de est a țării noastre. Totul se reduce la teritoriu. Aceasta este problema care nu a fost încă rezolvată”, a explicat el, precizând cel mai mare obstacol care, potrivit lui, încă persistă.

Rusia insistă ca Ucraina să cedeze o mare parte din regiunea Donbas din est, pe care nu a reușit să o cucerească pe câmpul de luptă. Ucraina refuză.

Politicienii vorbesc adesea despre limitele lor, dar pentru această țară, limita în Donbas este trasată cu sângele soldaților care au murit apărând-o. Zelenski nu o poate depăși.

Cealaltă problemă importantă care se discută în Emiratele Arabe Unite este ce ar face SUA, din punct de vedere militar, dacă Rusia ar invada din nou Ucraina într-o bună zi. Aceasta este ceea ce Ucraina numește „garanții de securitate” și consideră că sunt esențiale.

Liderul ucrainean susține că acordul dintre SUA și Ucraina este încheiat, dar nu există detalii concrete. Răspunsul Rusiei rămâne, de asemenea, o întrebare fără răspuns.

Există, de asemenea, o nouă îndoială uriașă cu privire la garanția oferită de Donald Trump: obsesia președintelui american de a „achiziționa” Groenlanda a subminat grav NATO. El a subminat, de asemenea, principiul protejării suveranității unei națiuni, baza întregului sprijin occidental pentru Ucraina.

Deci, Kievul poate avea încredere că acesta va veni în ajutor în următoarea criză? Deocamdată, nu are prea multe opțiuni. În ceea ce privește încrederea în Vladimir Putin, nimeni nu își face iluzii că obiectivele sale s-au schimbat, a mai notat sursa citată.

„El chiar nu vrea asta”, a spus Zelenski la Davos despre Putin și pace.

Kremlinul a declarat că, dacă nu obține ceea ce dorește la masa negocierilor, „își va atinge obiectivele pe câmpul de luptă” – deși până acum a eșuat, în ciuda sacrificării unui număr imens de soldați.

Așadar, încă o dată, țintește infrastructura civilă din întreaga țară, dar într-un mod mai deliberat, mai susținut și mai devastator ca niciodată. În plină iarnă grea, oamenii îngheață în casele lor.

Astăzi, primarul orașului Kiev a făcut din nou apel la locuitorii orașului să plece dacă au unde să se ducă.

„Inamicul va continua, cel mai probabil, să atace infrastructura critică a orașului și a țării”, a avertizat Vitali Kliciko.

După atacuri repetate, sistemul este foarte fragil.

„Mă adresez locuitorilor și le spun sincer: situația este extrem de dificilă și este posibil ca acesta să nu fie încă momentul cel mai dificil.”

Editor : A.M.G.