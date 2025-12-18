Opinia oficialilor americani despre Vladimir Putin, contrazisă de Volodimir Zelenski: „Nu dorește să pună capăt războiului”

Live TV

volodimir zelenski - berlin - decembrie 2025
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Berlin. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenski a declarat joi, 18 decembrie, că președintele rus Vladimir Putin nu are intenția sinceră de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, în ciuda afirmațiilor oficialilor americani că Moscova ar putea fi pregătită pentru negocieri de pace, relatează Kyiv Post.

În declarația făcută joi în fața presei, liderul de la Kiev a comentat ultimele remarci ale lui Putin făcute miercuri în cadrul unei reuniuni a consiliului Ministerului Apărării din Rusia.

„Semnalele pe care le transmite Putin nu sunt deloc noi pentru noi. Am spus întotdeauna că el nu dorește să pună capăt războiului. Întrebarea este dacă poate să-l continue. Această chestiune depinde deja de partenerii noștri, de presiunea exercitată de aceștia, în primul rând de sancțiuni și diplomație”, a spus președintele ucrainean.

În același timp, el a remarcat că oficialii americani văd situația în mod diferit.

„Acum, colegii americani susțin că Putin este gata să pună capăt războiului atât în mod public, cât și în mod privat”, a spus el, adăugând că Ucraina susține inițiativele SUA, deși nu este de acord cu toate elementele potențialelor acorduri.

„Avem unele divergențe în ceea ce privește problema teritorială, finanțarea și activele înghețate”, a spus Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, economia Rusiei nu ar putea susține războiul la nivelurile anterioare dacă sancțiunile ar fi aplicate în totalitate: „Dacă Putin încetinește acum acest val diplomatic, care este cel mai mare din ultima perioadă, atunci SUA vor exercita o presiune și mai mare asupra lor”, a adăugat el.

Zelenski a mai spus că Ucraina și SUA au discutat despre finanțarea reconstrucției în cadrul negocierilor de la Berlin. Deși Washingtonul și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta, el a spus că detaliile nu pot fi încă dezvăluite.

„Astăzi vorbim despre banii pentru reparații nu numai în sensul reconstrucției. Dacă acesta este un război, atunci avem nevoie de acești bani pentru a ne susține armata și producția de apărare”, a spus el, adăugând că, dacă se va conveni asupra unui plan de încheiere a războiului, fondurile vor fi direcționate în totalitate către reconstrucția Ucrainei.

El a declarat că aproximativ 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate rămân în Uniunea Europeană, calificând această problemă drept una de voință politică. Zelenski a menționat, de asemenea, că până la 5,5 miliarde de dolari din activele rusești sunt înghețate în SUA. 

„Fiecare bănuț este foarte important pentru noi astăzi”, a spus el.

Referindu-se la Donbas, liderul de la Kiev a spus că SUA caută în prezent un compromis.  „Cu toții cunoaștem poziția Rusiei. Ei vor să cucerească întreg Donbasul. Și acum vor ca noi să părăsim Donbasul. Aceasta este poziția lor oficială. Poziția noastră oficială este că nu suntem pregătiți pentru măsuri în acest sens. Iar SUA caută un compromis”, a spus el.

Zelenski a adăugat că discuțiile privind un plan în 20 de puncte, garanțiile de securitate și acordurile de reconstrucție vor continua în SUA, unde echipele ucrainene și americane urmează să se întâlnească în zilele următoare.

Amintim că Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect.

