Primarului din Berlin i se cere demisia, după ce a jucat tenis în timpul penei de curent: „Trebuie să-mi limpezesc mintea”

Data publicării:
pană de curent în Berlin
Pană de curent în Berlin. Foto: Profimedia

Primarul Berlinului, Kai Wegner, se confruntă cu cereri de demisie după ce a ieșit la iveală faptul că a ales să joace tenis la câteva ore după ce o pană de curent gravă a afectat o mare parte a orașului, iar apoi a indus în eroare publicul în legătură cu acest lucru, relatează The Guardian.

Cartierele din sud-vestul capitalei germane reveneau treptat la normal după cea mai lungă pană de curent de după al Doilea Război Mondial, iar Wegner a recunoscut că nu a fost complet sincer în legătură cu acțiunile sale atunci când a început pană de curent.

Militanții de stânga și-au asumat responsabilitatea pentru atacul de sâmbătă, care a întrerupt în mod deliberat alimentarea cu energie electrică a aproximativ 45.000 de gospodării și a peste 2.000 de întreprinderi, și a ridicat întrebări îngrijorătoare cu privire la pregătirea Germaniei pentru sabotaj.

Wegner a confirmat un reportaj al postului public de televiziune RBB, potrivit căruia în acea zi se afla pe un teren de tenis împreună cu partenera sa, ministrul educației din Berlin, Katharina Günther-Wünsch, între orele 13:00 și 14:00.

Wegner, membru al partidului conservator Uniunea Creștin-Democrată al cancelarului Friedrich Merz, a declarat duminică reporterilor că a lucrat non-stop pentru a atenua impactul întreruperii de curent și pentru a restabili alimentarea cu energie electrică.

„Nu mă plictiseam și nici nu stăteam cu mâinile în sân, ci eram la telefon toată ziua, încercând să coordonez și să obțin cât mai multe informații posibil”, a spus el, și „m-am închis literalmente în biroul meu de acasă”.

Miercuri seara, el a recunoscut că alegerea cuvintelor sale a fost nepotrivită.

„Privind înapoi, ar fi trebuit să spun duminică ceea ce am spus sâmbătă”, a declarat el. „Da, la un moment dat am spus: «Am nevoie de o scurtă pauză, trebuie să-mi limpezesc mintea». Iar cel mai bun mod de a face asta este prin sport.”

Cu opt luni înainte de alegerile regionale la care Wegner ar urma să candideze din nou, tot mai multe voci afirmau că acesta și-a pierdut autoritatea necesară pentru a rămâne în funcție.

Partidul de extremă dreapta AfD, care a înregistrat o creștere în sondajele din Berlin, a declarat că „este destul de grav că primarul Berlinului nu ia în serios o situație de urgență cauzată de un atac terorist asupra infrastructurii orașului, încât să anuleze meciul său de tenis”. Wegner „a mințit în fața locuitorilor Berlinului”, a declarat Kristin Brinker, liderul grupului parlamentar regional AfD.

Steffen Krach, candidatul la primărie din partea social-democraților, a considerat acțiunile primarului „inacceptabile” și „nedemne” de funcția sa.

Wegner s-a întâlnit joi dimineață cu parlamentarii CDU la Berlin și le-a cerut sprijinul, având în vedere „situația extrem de dificilă din presă”, a relatat ziarul local BZ.

Scandalul care a izbucnit a readus în atenție demisia de anul trecut a lui Carlos Mazon din funcția de președinte al regiunii Valencia din estul Spaniei, după ce s-a aflat că acesta a petrecut mai mult de trei ore la masă cu un jurnalist în 2024, în timp ce zonă era lovită de inundații devastatoare care au provocat moartea a 229 de persoane.

Alții au văzut ecouri ale unei erori de judecată din partea lui Armin Laschet, candidatul favorit al CDU pentru a o înlocui pe Angela Merkel în funcția de cancelar în alegerile din 2021, care a fost nevoit să-și ceară scuze după ce a părut să glumească cu oficialii în timpul unei vizite într-o comunitate afectată de inundații mortale. Două luni mai târziu, el a pierdut funcția de cancelar în favoarea lui Olaf Scholz.

Cazul Wegner a fost rapid supranumit „tennis-gate”.

Citește și:

Mii de locuințe din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent. Militanții de extremă stânga spun că au atacat rețeaua

