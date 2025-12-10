Trump, un atu în negocierile de pace privind Ucraina. Șefa diplomației britanice: „Datorită lui am ajuns la încetarea focului în Gaza”

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a lăudat rolul lui Donald Trump în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, în ciuda temerilor că acesta și-ar putea pierde interesul în găsirea unei soluții acceptabile pentru Kiev, relatează Politico.

Într-un interviu acordat sursei citate după ce a participat miercuri la o conferință cu partenerii europeni privind combaterea migrației ilegale, Yvette Cooper a negat că imprevizibilitatea lui Trump îi îngreunează munca.

„Eforturile SUA sunt extrem de importante”

„De fapt, numai datorită eforturilor depuse de președintele Trump și de sistemul american am ajuns la încetarea focului în Gaza”, a declarat ministrul britanic de externe, recunoscând și meritele unor țări precum Egiptul și Turcia.

Afirmațiile ei au venit după ce liderul de la Casa Albă a atacat eforturile liderilor europeni de a pune capăt războiului, declarând într-un interviu acordat Politico: „Ei vorbesc, dar nu fac nimic, iar războiul continuă la nesfârșit”.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a reiterat apelul său către Ucraina de a organiza noi alegeri, intensificând presiunea asupra președintelui Volodomir Zelenski, care încearcă să treacă peste scandalul de corupție.

Cooper a insistat că Statele Unite sunt „foarte serioase” în ceea ce privește înregistrarea de progrese în actualele negocieri de pace, după o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, luni.

„Eforturile depuse de SUA pentru a continua procesul de pace sunt extrem de importante, iar contribuția lui Marco Rubio în cadrul acestor discuții este, de asemenea, extrem de importantă”, a adăugat ea.

Cooper a sugerat că SUA ar oferi garanții de securitate în cazul unui armistițiu, un element cheie al negocierilor care s-a dovedit până acum greu de stabilit.

„Nu poate fi doar un acord care să însemne că Putin poate să ia o pauză și apoi să revină, și cred că SUA sunt foarte clare în privința asta”, a spus ea.

Atacul virulent al lui Trump asupra liderilor europeni — pe care i-a calificat drept „slabi” și conducători ai unor națiuni „în declin” din cauza migrației în masă — nu a fost abordat în cadrul întâlnirilor de miercuri, care au inclus discuții cu comisarul european pentru migrație Magnus Brunner și ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, a declarat Cooper.

Cooper a anunțat miercuri că Ministerul de Externe al Regatului Unit va dubla dimensiunea unității sale de migrație, care este implicată în discuțiile privind returnarea migranților în alte țări.

Cooper, despre migranți

Ministrul britanic de Externe nu a exclus acceptarea ofertei lui Jordan Bardella, liderul partidului francez de extremă dreapta Adunarea Națională, de a efectua „respingeri” ale ambarcațiunilor cu migranți în Canalul Mânecii, în cazul în care partidul său va ajunge la putere.

O astfel de măsură, care nu a fost niciodată acceptată de Franța, ar presupune ca ambarcațiunile Forței de Frontieră Britanice să oblige bărcile gonflabile încărcate cu migranți, care se îndreaptă spre Regatul Unit, să se întoarcă pe mare.

Cooper a sugerat că Marea Britanie se concentrează mai degrabă pe poliția franceză decât pe puterile de respingere ale Forței de Frontieră britanice. „Vedeți cum pleacă acele bărci. Odată ce sunt pe apă, regulile anterioare au făcut ca poliția franceză să nu poată lua măsuri concrete. Avem nevoie ca acest lucru să se întâmple. S-a convenit în principiu asupra acestui lucru. Trebuie să vedem că se aplică”, a spus ea.

Cu toate acestea, ea a refuzat să critice direct ideea respingerii, despre care oponenții susțin că ar putea duce la înecarea unui număr mai mare de migranți în Canalul Mânecii.

„Totul trebuie făcut în condiții de siguranță”, a declarat Cooper, „dar există modalități de a ne asigura că autoritățile franceze și britanice cooperează întotdeauna pentru a garanta siguranța”.

„Regatul Unit va face întotdeauna tot ce îi stă în putință pentru a ajuta persoanele care au fugit de persecuții și conflicte, dar trebuie să fim capabili să efectuăm mai multe returnări și să aplicăm mai strict legea, iar noi vom căuta întotdeauna diferite modalități de a face acest lucru”.

Întrebată din nou dacă respingerea nu era „total exclusă”, Cooper — care până de curând a fost ministru de Interne al Marii Britanii — a răspuns: „Vom analiza orice mecanism care poate funcționa eficient și, de asemenea, în condiții de siguranță.

Pentru că ceea ce vrem să vedem sunt măsuri care să împiedice aceste traversări periculoase cu barca – deoarece viețile sunt puse în pericol de fiecare dată când oamenii se urcă în acele bărci mici și periculoase, iar bandele criminale obțin profituri de sute de milioane de lire sterline.”

Cooper a făcut aceste declarații în timp ce ministrul britanic al Justiției, David Lammy, participa la discuții paralele la Strasbourg cu aliații europeni privind reformarea aplicării Convenției europene a drepturilor omului (CEDO), pentru a elimina unele obstacole juridice în calea expulzării migranților.

Miniștrii de Externe europeni urmează să se întâlnească în mai 2026 pentru a face „următorii pași” în reforma CEDO, a spus Cooper.

Imigrația ilegală este „extrem de dăunătoare” și provoacă „un profund sentiment de nedreptate pe care oamenii îl resimt atunci când legea nu este aplicată”, a afirmat Cooper. Cu toate acestea, ea a insistat: „Pe de altă parte, migrația legală face parte din istoria noastră de generații întregi și va fi întotdeauna importantă”.

