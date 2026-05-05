Un comandant european spune când ar putea ataca Rusia o țară NATO: De asta depinde soarta lui Putin

Rusia și-ar putea restabili capacitatea de luptă după o eventuală încheiere a războiului din Ucraina și ar putea fi pregătită pentru o nouă agresiune încă din 2027, a avertizat comandantul Forțelor Armate estoniene, Andrus Merilo, relatează ERR.

Șeful armatei estoniene susține că este puțin probabil ca războiul actual să se încheie într-un mod care să lase Rusia complet incapabilă de luptă.

„Având în vedere actualul echilibru de forțe și tendințele mondiale, se poate prevedea, din păcate, că războiul din Ucraina nu se va încheia într-o situație în care Rusia să fie incapabilă să acționeze împotriva noastră”, a declarat el.

El explică de ce e important pentru Putin să-și mențină țara în stare de război și avertizează că Moscova pregătește deja acțiuni împotriva unor ținte noi.

„După încheierea de facto a războiului din Ucraina, Federația Rusă este o țară cu întreaga economie orientată către industria militară, cu o armată puternică, cu experiență în războiul modern, dotată cu echipament, și cu un dictator ale cărui speranțe de a rămâne la putere pentru tot restul vieții depind de menținerea țării sale în război. Să nu mai menționez de ambițiile imperialiste ale Rusiei. Asta înseamnă că Rusia își restabilește pregătirea militară de luptă după retragerea din războiul din Ucraina. În același timp, ea caută și pregătește activ noi ținte prin acțiuni și campanii de destabilizare”, a afirmat Merilo.

Potrivit acestuia, Rusia ar putea lansa un atac asupra unei țări NATO în 2027.

„În opinia mea, 2027 este anul în care Rusia și-ar putea restabili capacitatea de luptă și, dacă va vedea o oportunitate de a folosi forța în altă parte, o va face”, avertizează Merilo.

În acest context, „trebuie să fim mult mai bine pregătiți până în 2027 decât suntem în prezent”, adaugă el, precizând că forțele estoniene „elaborează un plan concret prin care să atingă o nouă normalitate”.

„Pe scurt, asta înseamnă că am instituit o gardă de luptă 24/7. Acest lucru impune cerințe suplimentare asupra noastră, a tuturor. Trebuie să fim pregătiți pentru schimbări în mijloacele, rutinele și practicile noastre. Acest lucru necesită contribuția fiecărui membru al forțelor de apărare, deoarece acest obiectiv nu poate fi atins punând povara doar pe umerii unora dintre noi. Acest lucru necesită o revizuire a ciclului de instruire a recruților, a modului în care aceștia pot fi integrați într-o gardă de luptă care funcționează în permanență”, a declarat Merilo.

Regiunea Baltică a fost punctul central al războiului hibrid al Rusiei, care în ultimele luni a început să devină kinetic.

Mai multe drone Shahed s-au prăbușit pe teritoriul țărilor baltice, iar altele au fost doborâte deasupra Poloniei. Avioanele de război rusești au încălcat, de asemenea, spațiul aerian al Estoniei și Lituaniei în toamna anului 2025.

Rusia, o amenințare pentru țările NATO

Rusia pune deja bazele informaționale pentru un potențial atac asupra statelor baltice, potrivit RBC-Ukraine. Moscova este nemulțumită de prezența NATO în regiune și de dronele ucrainene care operează în spațiul aerian baltic.

Între timp, Marea Britanie și aliații săi pun la punct o nouă forță de intervenție navală pentru a contracara Rusia. Londra urmărește cu atenție provocările maritime ale Moscovei și încearcă să fie pregătită pentru o acțiune militară imediată.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk avertiza anterior că Rusia ar putea ataca un stat membru al NATO în următoarele luni, nu abia peste câțiva ani. De asemenea, el și-a exprimat îndoielile cu privire la capacitatea Statelor Unite de a răspunde adecvat la un astfel de atac.

