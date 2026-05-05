Live TV

Un comandant european spune când ar putea ataca Rusia o țară NATO: De asta depinde soarta lui Putin

Data publicării:
putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Rusia, o amenințare pentru țările NATO

Rusia și-ar putea restabili capacitatea de luptă după o eventuală încheiere a războiului din Ucraina și ar putea fi pregătită pentru o nouă agresiune încă din 2027, a avertizat comandantul Forțelor Armate estoniene, Andrus Merilo, relatează ERR.

Șeful armatei estoniene susține că este puțin probabil ca războiul actual să se încheie într-un mod care să lase Rusia complet incapabilă de luptă. 

„Având în vedere actualul echilibru de forțe și tendințele mondiale, se poate prevedea, din păcate, că războiul din Ucraina nu se va încheia într-o situație în care Rusia să fie incapabilă să acționeze împotriva noastră”, a declarat el.

El explică de ce e important pentru Putin să-și mențină țara în stare de război și avertizează că Moscova pregătește deja acțiuni împotriva unor ținte noi.

„După încheierea de facto a războiului din Ucraina, Federația Rusă este o țară cu întreaga economie orientată către industria militară, cu o armată puternică, cu experiență în războiul modern, dotată cu echipament, și cu un dictator ale cărui speranțe de a rămâne la putere pentru tot restul vieții depind de menținerea țării sale în război. Să nu mai menționez de ambițiile imperialiste ale Rusiei. Asta înseamnă că Rusia își restabilește pregătirea militară de luptă după retragerea din războiul din Ucraina. În același timp, ea caută și pregătește activ noi ținte prin acțiuni și campanii de destabilizare”, a afirmat Merilo.

Potrivit acestuia, Rusia ar putea lansa un atac asupra unei țări NATO în 2027. 

„În opinia mea, 2027 este anul în care Rusia și-ar putea restabili capacitatea de luptă și, dacă va vedea o oportunitate de a folosi forța în altă parte, o va face”, avertizează Merilo.

În acest context, „trebuie să fim mult mai bine pregătiți până în 2027 decât suntem în prezent”, adaugă el, precizând că forțele estoniene „elaborează un plan concret prin care să atingă o nouă normalitate”.

„Pe scurt, asta înseamnă că am instituit o gardă de luptă 24/7. Acest lucru impune cerințe suplimentare asupra noastră, a tuturor. Trebuie să fim pregătiți pentru schimbări în mijloacele, rutinele și practicile noastre. Acest lucru necesită contribuția fiecărui membru al forțelor de apărare, deoarece acest obiectiv nu poate fi atins punând povara doar pe umerii unora dintre noi. Acest lucru necesită o revizuire a ciclului de instruire a recruților, a modului în care aceștia pot fi integrați într-o gardă de luptă care funcționează în permanență”, a declarat Merilo.

Regiunea Baltică a fost punctul central al războiului hibrid al Rusiei, care în ultimele luni a început să devină kinetic.

Mai multe drone Shahed s-au prăbușit pe teritoriul țărilor baltice, iar altele au fost doborâte deasupra Poloniei. Avioanele de război rusești au încălcat, de asemenea, spațiul aerian al Estoniei și Lituaniei în toamna anului 2025.

Rusia, o amenințare pentru țările NATO

Rusia pune deja bazele informaționale pentru un potențial atac asupra statelor baltice, potrivit RBC-Ukraine. Moscova este nemulțumită de prezența NATO în regiune și de dronele ucrainene care operează în spațiul aerian baltic.

Între timp, Marea Britanie și aliații săi pun la punct o nouă forță de intervenție navală pentru a contracara Rusia. Londra urmărește cu atenție provocările maritime ale Moscovei și încearcă să fie pregătită pentru o acțiune militară imediată.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk avertiza anterior că Rusia ar putea ataca un stat membru al NATO în următoarele luni, nu abia peste câțiva ani. De asemenea, el și-a exprimat îndoielile cu privire la capacitatea Statelor Unite de a răspunde adecvat la un astfel de atac.

Citește și: Cinci motive pentru care NATO nu e pregătită pentru un război cu Rusia. Expert: „Trebuie să-și regândească strategia”

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
militari ucraineni
4
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Digi Sport
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
Stanislav Petrov
Un general-colonel rus, fost șef al trupelor chimice ale Moscovei, s-a sinucis. A fost găsit „în bucătărie, așezat pe scaun”
drona urmarita e un soldat
Finlanda explică de ce nu a interceptat dronele care i-au încălcat spațiul aerian
andrii si nicusor
Mesajul Ucrainei la evenimentul găzduit de Nicușor Dan la Erevan: Rutele pentru gaz non-rusesc sunt „singura cale viabilă”
vladimir putin la birou
Rusia a anunţat un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai. Răspunsul ironic al lui Zelenski
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Cabinetul Bolojan dă astăzi testul în Parlament. Moțiunea de cenzură...
plenul parlamentului
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la...
dragos pislaru face declaratii
România primește integral 2,62 miliarde de euro din PNRR pentru...
profimedia-0147125936
Dincolo de Articolul 5: cine protejează teritoriile îndepărate ale...
Ultimele știri
„Multe poziții militare americane din regiune” au fost avariate de Iran, potrivit unei investigații media
Mesaj emoționant al unui blogger de pe nava afectată de hantavirus: „Tot ce ne dorim acum este să ne simțim în siguranță”
Gradația de merit 2026: În ce condiții profesorii pot primi o majorare de 25% a salariului din septembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două...
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat, de fapt, șeful Hidroelectrica, criticat de Bolojan pentru bonusurile uriașe. Compania...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Costel Gâlcă a vorbit despre demisie după Rapid – CFR Cluj 1-2. Ce le-a spus jucătorilor imediat după meci
Adevărul
Stenograme din ședința PSD înainte de moțiune: Grindeanu spune că PSD „a rezistat asaltului” PNL, iar...
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
ANAF ia la puricat veniturile extrasalariale: ce documente trebuie să păstreze proprietarii și investitorii
Newsweek
Marțea Negră pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile dacă va cădea guvernul? Dar dacă supraviețuiește?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...