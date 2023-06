Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat avansul trupelor ucrainene, după ce a vizitat soldații din prima linie pe fronturile din estul şi sudul ale ţării. „Războinicii noştri au avansat în toate direcţiile, iar aceasta este o zi fericită”, a transmis liderul de la Kiev. Între timp, apar informații potrivit cărora SUA ar fi avut informații detaliate despre planurile de rebeliune ale lui Evgheni Prigojin, însă le-au ținut secrete față de majoritatea aliaților.

SUA aveau informații detaliate despre planurile lui Prigojin

SUA ar fi avut informații detaliate și precise privind planurile șefului Wagner, Evgheni Prigojin, înainte de rebeliunea sa de scurtă durată, inclusiv unde și cum plănuia Wagner să avanseze, au declarat pentru CNN surse familiare cu acest subiect. Nu era clar când urma să acționeze Prigojin.

Informațiile erau atât de bine păstrate încât au fost împărtășite doar cu aliați selectați, inclusiv cu oficiali britanici de rang înalt, și nu la nivelul mai larg al NATO, au spus aceste surse.

Nu se știa clar când va acționa Prigojin, au spus sursele. Dar se pare că „bucătarul lui Putin” a decis să își pună planul în aplicare în urma unei declarații din 10 iunie a Ministerului rus al Apărării, care a cerut ca toate companiile militare private, inclusiv Wagner, să semneze contracte cu armata rusă începând cu luna iulie și, în esență, să fie absorbite de Ministerul Apărării din Rusia.

Informațiile au fost atât de secrete încât în SUA au fost informați doar cei mai înalți oficiali ai administrației, precum și „Grupul celor 8”, membri ai Congresului care au acces la cele mai sensibile chestiuni.

Secretul care a înconjurat aceste informații a fost motivul pentru care unii înalți oficiali europeni și chiar înalți oficiali din guvernul SUA au fost prinși cu garda jos, pentru că nu știau nimic despre revolta lui Prigojin și au fost uimiți de viteza cu care forțele Wagner au mărșăluit spre Rostov-pe-Don și până apoi spre Moscova, au spus sursele.

„A fost un cerc extrem de restrâns”, a spus o sursă familiarizată cu informațiile.

Unii oficiali din NATO și-au exprimat frustrarea că informațiile nu au fost distribuite și aliaților. Dar acest lucru ar fi riscat să compromită surse și metode extrem de sensibile, au explicat sursele. Nici oficialilor ucraineni nu li s-a spus în avans despre informații, au spus oficialii, în primul rând din cauza temerilor că discuțiile dintre oficialii americani și ucraineni ar putea fi interceptate de adversari.

Biden a vorbit abia după ce revolta Wagner s-a încheiat cu aliații, inclusiv cu liderii Franței, Germaniei, Regatului Unit și Canadei, precum și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În timpul acestor conversații, el a explicat ce informații aveau SUA despre rebeliune, potrivit oficialilor.

Statele Unite declară că nu au fost implicate în rebeliunea Wagner

Ambasadoarea Statelor Unite la Moscova a contactat direct autorităţile ruse în week-end pentru a le asigura că ţara sa nu este implicată în rebeliunea eşuată a grupului Wagner din Rusia, a anunţat luni Departamentul de Stat american.

Ambasadoarea Lynne Tracy, împreună cu oficialii americani care au contactat ambasada Rusiei la Washington, au declarat sâmbătă că „Statele Unite nu (au fost) şi nu vor fi implicate” în evenimentele care au zguduit Rusia, a declarat reporterilor purtătorul de curând al diplomaţiei americane, Matthew Miller, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Tracy şi oficialii americani de la Washington au spus, de asemenea, că „speră că Rusia îşi îndeplineşte obligaţiile de a ne proteja ambasada şi personalul diplomatic” cu sediul la Moscova, a mai arătat Miller.

Relaţiile diplomatice dintre Washington şi Rusia sunt la un nivel minim de la invazia rusă a Ucrainei în februarie 2022, discuţiile la nivel înalt privind în primul rând deţinuţii americani din Rusia.

Zelenski își laudă soldații

Preşedintele Volodimir Zelenski a lăudat luni trupele ucrainene pentru că au avansat "în toate sectoarele", după ce şi-a petrecut ziua alături de soldații din prima linie pe fronturile din estul şi sudul ale ţării, informează Reuters.

”Astăzi – frontul. Regiunea Donetk, Zaporojie. Războinicii noştri, poziţiile noastre de front, zonele de operaţiuni active pe front. Astăzi, războinicii noştri au avansat în toate direcţiile, iar aceasta este o zi fericită. Le-am urat băieţilor mai multe zile ca aceasta”, spune liderul ucrainean în mesajul zilnic către popor.

”Am făcut o vizită la unităţile din Khortytsia care s-au distins în mod eroic în bătălia de la Bakhmut. Bravo, războinici! Apoi, puşcaşii noştri marini – foarte puternici, foarte precişi. Vă mulţumim că aţi făcut tot posibilul pentru a salva vieţile războinicilor noştri. Apoi Tavria, sudul, frontul. A fost o zi plină, multe emoţii… Am fost onorat să îi premiez pe războinicii noştri, să le mulţumesc personal, să le strâng mâna. Vă mulţumesc pentru toate cuvintele de susţinere, băieţi! Mulţumesc pentru îmbrăţişările voastre, foarte calde, tuturor celor care au fost astăzi”, mai spune Zelenski.

El precizează că a înmânat două Stele de Aur ale Eroului Ucrainei – căpitanului Oleh Olyva, comandantul companiei aeromobile a Brigăzii 81-a separate de asalt aeropurtat, şi maiorului Serhiy Dudin, comandantul adjunct al batalionului de marină al Brigăzii 35-a separate. ”Într-adevăr, sunt nişte oameni extraordinari, vă mulţumesc!”, afirmă Zelenski, potrivit News.ro.

Preşedintele Ucrainei arată că a avut întâlniri cu generalii Zubanych, Tarnavskyi, Sodol, Syrskyi.

”Au fost luate mai multe decizii operaţionale. Încă o dată, am discutat despre crearea Corpului de Infanterie Marină, toate detaliile sunt clare, absolut clare – organizare, pregătire, aprovizionare… Întărim puşcaşii marini şi toate elementele Forţelor noastre de Apărare, este o necesitate. Ieri, am avut discuţii cu partenerii, inclusiv cu preşedintele Biden, în primul rând despre aprovizionarea cu armament. Astăzi, am fost în zona în care aceste arme vor da mai multă putere, mai multă protecţie vieţii ucrainenilor. Şi aduce victoria noastră mai aproape, acesta este principalul lucru. Tot pământul nostru va fi liber – tot pământul”, afirmă Volodimir Zelenski.

”Le mulţumesc tuturor celor care luptă acum pentru Ucraina, care se pregătesc pentru luptă, care se află în misiuni de luptă, care se află la posturi de luptă… Tuturor celor care se recuperează după răni… Tuturor celor care îi antrenează pe războinicii noştri! Vă mulţumesc tuturor! Sunt mândru de voi toţi! Glorie vouă, eroilor noştri! Şi veşnică amintire binecuvântată tuturor celor care şi-au dat viaţa pentru Ucraina, fiecăruia dintre ei!”, soune el în finalul mesajului.

Ministrul adjunct al Apărării, Hanna Maliar, a declarat luni că forţele ucrainene au recâştigat controlul asupra Rivnopil, un sat aflat la vestul unui grup de aşezări recucerite în urma operaţiunilor ofensive. Satul este, se pare, al nouălea capturat de Ucraina în această lună.

Ucraina spune că a făcut progrese de la lansarea contraofensivei, dar forţele ruse continuă să deţină controlul asupra unor zone întinse.

Pierderile rusești din ultima zi

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești din ultima zi: 590 de soldați, 5 tancuri, 14 alte blindate de luptă, 28 de sisteme de artilerie, 2 lansatoare multiple de rachete, un sistem antiaerian, 6 echipamente speciale și 21 de diferite vehicule.

Noul guvern bulgar urmează să ofere ajutor militar suplimentar Ucrainei

Noul guvern pro-occidental din Bulgaria urmează să ofere ajutor militar suplimentar Ucrainei, astfel încât aceasta să se poată apăra împotriva Rusiei, informează marţi dpa.

Potrivit unei informări de luni a biroului de presă al guvernului, cabinetul prim-ministrului Nikolai Denkov a aprobat vineri un nou pachet de ajutor pentru "tehnologie militară şi militară" destinat Ucrainei, fără a fi furnizate alte detalii.

S-a comunicat doar că pachetul va fi similar ca dimensiune cu cel oferit de Bulgariei autorităţilor de la Kiev la sfârşitul anului 2022. De asemenea, nici despre acel pachet nu au fost comunicate detalii la momentul respectiv.

Bulgaria deţine încă armament proiectat de sovietici, aminteşte dpa, potrivit Agerpres.

O dispută privind sprijinul pentru Ucraina a izbucnit deja între guvernul în funcţie din data de 6 iunie şi preşedintele Rumen Radev, care este considerat prieten al Rusiei. Preşedintele Radev a avertizat că se opune ca Bulgaria să se alăture iniţiativei UE de a furniza muniţie Ucrainei.

Ministrul Apărării de la Sofia, Todor Tagarev, a anunţat un sprijin mai mare din partea Bulgariei pentru eforturile UE de a furniza muniţia de care Ucraina are nevoie.

