Video Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să se apere în fața dronelor rusești: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

Captură foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre situaţia din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian naţional al ţării, că România nu a avut incidente de acest fel, ci a avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Preşedintele a dat asigurări că, dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, iar oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi.

„În primul moment, solidaritate cu Polonia, a fost o măsură justificată. Toate statele NATO şi-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, adică ce am avut noi am avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi”, a spus Nicuşor Dan, după participarea la o întâlnire cu investitori străini.

Şeful statului a fost întrebat ce reacţie ar putea avea România în acest caz al intrării unor drone pe teritoriul ţării noastre şi dacă suntem pregătiţi.

„În urma legii pe care Parlamentul a dat-o, dacă nu mă înşel în martie, şi a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt pregătite”, a subliniat preşedintele.

Şeful statului a fost întrebat şi dacă a fost ridicat gradul de alertă în România, după incidentul de azi-noapte, când ţara noastră a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din Ucraina.

„Nu. Ce vreau eu să vă spun este că România este pregătită şi oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi”, a răspuns preşedintele Nicuşor Dan.

Legea antidronă a fost promulgată în luna mai de Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar, dar pentru ca aceasta să-și facă efectul este nevoie să fie aprobate și normele de aplicare. Acest lucru întârzie, însă, și poate duce la timp prețios pierdut în cazul în care România ar fi pusă în situația să doboare astfel de aparate de zbor.

Din informațiile Digi24, aceste norme de aplicare ar trebui să fie aprobate în următoarea ședință CSAT, însă nu a fost anunțată o dată până acum.

România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din ucraina, dar Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.

Premierul polonez Donad Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după ce în cursul nopţii au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian al ţării.

