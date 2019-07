Câștigătoare la Wimbledon, Simona Halep se întoarce azi în țara unde nu există terenuri pe iarbă pentru tenis

Câștigătoare a trofeului de la Wimbledon 2019, Simona Halep a scos în evidență un adevăr trist despre țara noastră - în România nu există terenuri de tenis pe iarbă! Rugată să confirme acest lucru în timpul unui interviu pentru Tennis Channel, după finala în care a zdrobit-o pe Serena Williams, Simona Halep a recunoscut că a învățat să joace pe iarbă chiar la Wimbledon.

Iată discuția cu jurnaliștii de la Tennis Channel:

- Simona Halep, deci cum îţi place iarba acum?

- O iubesc! Trebuie să recunosc că am început să simt jocul, în acest an şi în acest turneu. Deci da, a fost un sentiment incredibil acolo.

- Este adevărat că nu există terenuri de tenis pe iarbă în România?

- Nu am avut niciodată, nu avem nici acum.

- Unde ai învăţat să joci pe această suprafaţă de joc?

- La Wimbledon, în 2007, când am jucat la junioare aici.

- Deci practic ai învăţat să joci, cum ar veni, la locul de muncă.

Țara lui „Nu călcați pe iarbă”

Inexistența terenurilor de tenis pe iarbă în România a mai fost menționată în cursul turneului de la Wimbledon. La o conferință de presă, unul dintre jurnaliști și-a adus aminte de o declarație mai veche a lui Ion Țiriac și, la fel ca jurnaliștii de la Tennis Channel, a vrut să știe cum a reușit Simona să devină tot mai bună pe un teren pe care nu se simțea atât de confortabil, „specialitatea” ei fiind considerată zgura.

„Ion Ţiriac a spus că în România e interzis să calci pe iarbă şi că aceasta e bună doar pentru vaci. Tu cum ai reuşit să te adaptezi şi să joci atât de bine anul acesta pe iarbă?”, a fost întrebarea jurnalistului, care a amuzat-o pe Halep, relata digisport.ro. Simona a explicat de ce la Wimbledon 2019 reuşeşte să evolueze atât de bine şi de consistent: „Am călcat puţin pe iarbă în România, chiar dacă nu e voie. Acum am timingul potrivit pentru acest joc. Sunt şi odihnită, mă simt fresh, toate împreună contribuie la starea pe care o am pe teren”, explica Simona Halep după meciul din sferturile de finală, câștigat în fața chinezoaicei Shuai Zhang.

Și antrenorul Daniel Dobre le-a dezvăluit jurnaliștilor unul din „secretele” pregătirii Simonei Halep pentru sezonul pe iarbă: a ajuns pe terenurile de la Wimbledon înaintea tuturor. S-a pregătit trei zile pe iarba londoneză, înainte de a merge la turneul de la Eastbourne, care a prefațat Wimbledonul. „Când vii aici, scapi de toţi demonii, poţi juca foarte relaxat. În acelaşi timp, te motivează foarte mult să vezi tot ce este aici, să simţi tradiţia. Singura jucătoare pe care am întâlnit-o aici a fost Svitolina, ne-am antrenat cu ea înaintea turneului de la Eastbourne, aşa că a fost cu noroc”, a povestit „Brică”. Pe Elina Svitolina, Simona Halep a învins-o în semifinale la fel ca pe Serena Williams, după ce a cedat doar patru game-uri.

Simona Halep, cu trofeul Wimbledon, în spate având panoul unde este trecut numele tuturor câștigătoarelor, inclusiv al ei Foto: Guliver/Getty Images

„Am avut niște emoții uriașe dimineață”

Simona Halep le-a povestit jurnaliștilor de la Tennis Channel și despre emoțiile dinaintea și după finala cu Serena Williams și le-a spus că rezultatele se datorează unei munci asidue. Cu toate acestea, Simona Halep nu consideră că face un „sacrificiu”, pentru că totul vine din plăcerea pentru acest sport. Iată ce au vrut să mai știe jurnaliștii de la Tennis Channel:

- Din primele clipe în care ai intrat pe teren ai părut atât de calmă. Trebuie să fi existat nişte sentimente. Cum ai reuşit să le stăpâneşti?

- Da, m-am simţit un pic rău la stomac, trebuie să recunosc. Aveam nişte emoţii uriaşe dimineaţă, dar am reușit să-mi amintesc de meciul de la Singapore, din 2014, când am câştigat împotriva ei. Celelalte 9 înfrângeri nu au contat pentru mine. Ştiam că trebuie să fiu pregătită 100% pentru fiecare lovitură pe care urma să o lovesc. Am făcut acest lucru, am început să fiu încrezătoare când a început meciul şi am reuşit să o înving.

- Ai fost intimidată de ea în trecut. De ce nu ai fost şi acum? De ce a fost ea intimidată?

- Am avut încredere în jocul meu, m-am simțit bine pe iarbă, am stat bine pe picioare, chiar dacă eu prefer să alunec (pe zgură, n.r.), aici e mai puțin posibil. Dar am început să lovesc mingea puternic, să servesc foarte bine, iar returul a fost foarte bun, probabil atuul jocului meu în acest turneu, a explicat Simona Halep.

Un antrenor „plângăcios”

- La final o parte din echipa ta a devenit foarte emoţionată. Toată lumea plângea acolo. Ştiai că antrenorul tău este un plângăcios atunci când l-ai angajat. Ce părere ai că ai stârnit aceste emoţii?

- Sunt foarte fericită că toţi trăiesc alături de mine acest moment frumos. Mama mea era foarte emoţionată, chiar dacă nu o arată. Tot ce şi-a dorit pentru mine a fost să joc o finală la Wimbledon, ceea ce s-a şi întâmplat.

Muncesc foarte mult în fiecare zi

- Ai câştigat Roland Garros acum 13 luni, a fost primul titlu major, după ce ai pierdut primele 3 finale de Grand Slam. Ai spus că vrei să ai un 2019 mai liniştit, dar nu pare deloc aşa. Vrei să mai câştigi încă un trofeu major în acest an liniştit?

- Engleza mea nu este atât de bună. Poate nu am fost înţeleasă. Nu am vrut să zic că am vrut un an liniştit ca jucător, ci ca persoană. Pentru că sunt tot mai relaxată, mă bucur mai mult de timpul petrecut pe terenul de tenis, nu mai pun presiune pe mine din cauza rezultatului. Dar rămân profesionistă, muncesc foarte mult în fiecare zi, chiar dacă nu am jucat strălucit în prima parte a anului, tot am crezut că rezultatul va veni.

Impresii ca membră pe viață a clubului All England

- Îmi place cum ai spus că te face fericită faptul că ai devenit membru pe viață al clubului All England. Porţi deja insigna, ai fost la cină. Ce înseamnă pentru tine că ai devenit membru al acestui club?

- Ceva extraordinar. Sincer nici nu m-am gândit vreodată că aş putea să am acces pe viaţă pentru a intra în acest club. De fapt, înainte de turneu discutam în vestiar că ar fi extraordinar să reuşesc... Este de necrezut şi sunt foarte fericită!

Ce a discutat Simona Halep cu ducesa de Cambridge

- Ai spus că eşti foarte fericită să joci în faţa familiei regale, Ducesele de Cambridge şi Sussex erau acolo, iar după meci te-ai întâlnit cu Ducesa de Cambridge. Despre ce aţi discutat?

- I-am spus că am fost onorată să joc în faţa ei, i-am mulţumit că a venit, e ceva uriaş. Ea m-a felicitat și mi-a spus că este fericită pentru mine pentru că am câştigat primul titlu la Wimbledon. A fost un moment special să pot da mâna cu ea.

„Nu-l văd ca pe un sacrificiu”

- Ai 27 de ani, ai jucat cu Serena, ai fost junioare de la o vârstă fragedă, care este cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut pentru a ajunge aici?

- Nu-l văd chiar ca pe un sacrificiu. Am muncit din greu şi am trăit pentru asta. Am avut un vis mare şi am muncit din greu, pentru a ajunge în cel mai ridicat punct al acestui sport. Am luat lucrurile pozitive ale acestui sport, am făcut ceea ce mi-a plăcut foarte mult, deci a fost mai uşor.

Simte energia fanilor

- Românii din toată lumea te susţin, esti primul român care câştigă Wimbledon, Ilie Năstase a jucat două finale, dar le-a pierdut. Când ai ieşit la balcon ţinând în braţe trofeul, se puteau auzi fanii românii strigând Si-mo-na, Si-mo-na. Cum a fost când i-ai auzit şi ce crezi că se va întâmpla când vei ajunge în România?

- Nu ştiu sincer cum va fi. După ce am câştigat Roland Garros a fost extraordinar, 25.000 de oameni au fost pe stadion alături de mine, dar le mulţumesc pentru că au fost cu gândul la mine. Le simt energia.

Simona Halep se întoarce în România luni, la ora 17:00. Va fi primită la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă.

Conform tradiției, duminică seară, la Dineul Campionilor, Simona Halep a dansat cu Novak Djokovic, câștigătorul turneului la simplu băieți. Conform WTA, Simona a strălucit pur și simplu la acest eveniment. Iată ținuta pe care a purtat-o:

