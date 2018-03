Premiile OSCAR® 2018. Câștigătorii Premiilor Academiei, LIVE la Digi24 și DigiFilm, începând cu ora 1:30

Cea de-a 90-a ediție a Galei Premiilor OSCAR 2018 este transmisă LIVE pe Digi24 și Digi Film, de la Dolby Theatre, din Los Angeles, în noaptea de 4 spre 5 martie, începând cu ora 1:30, și LIVETEXT pe Digi24.ro. Ca în fiecare an, Premiile OSCAR 2018 vor recompensa cel mai bun film, cel mai bun actor, cea mai bună actriță, dar și cel mai bun regizor, sunet sau montaj.

Premiile Academiei Americane de Film se află la a 90-a ediție, în 2018. Prima ediție a Premiilor OSCAR a avut loc în 1929, iar prima dată când au fost difuzate LIVE a fost în 1953. Voturile sunt acordate de către membrii Academiei Americane de Film, peste 7.000 de profesioniști din domeniu, cu două luni înainte de gală. Plicurile care conțin rezultatele voturilor sunt păstrate în mare secret, până când sunt deschise pe scenă de prezentatorii care anunță numele câștigătorilor de la OSCAR.

Ceremonia de decernare a Premiilor OSCAR 2018 va începe la ora 3:00, ora României, și va putea fi urmărită la Digi24 cu sunet original, în limba engleză, iar pe Digi Film gala va fi dublată în limba română.

Înainte de covorul roșu și decernarea premiilor Oscar, chiar de la miezul nopții, Cristian Tudor Popescu vă dezvăluie perspectiva sa asupra filmelor care concurează anul acesta la premiile Academiei Americane de Film, în emisiunea „În fața ta”.

Începând cu ora 0:30 Oana Zamfir şi invitaţii ei vor vorbi despre favoriții din acest an, vor comenta controversele, dar și aspectele inedite ale spectacolului.

Iar dacă nu prindeți decernarea premiilor în direct, puteți urmări în reluare cele mai importante momente ale galei luni, 5 martie, de la ora 21:50 pe Digi Film şi de la 23:30 pe Digi24 .

Comediantul, actorul şi prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel revine în acest an în calitate de gazdă a prestigiosului eveniment, după ce a găzduit şi ediţia de anul trecut, care rămâne în istorie printr-o gafă de proporții. De asemenea, la ediţia din acest an revin şi producătorii ediţiei din anul precedent, respectiv Michael De Luca, de trei ori nominalizat la Oscar, şi Jennifer Todd, nominalizată la premiile Emmy.

Favoriții



Anul acesta, pe primul loc în topul nominalizărilor la premiile Oscar se află filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", care intră în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai puţin de 13 categorii. Este urmat de "Dunkirk", dramă despre Al Doilea Război Mondial regizată de Christopher Nolan, cu opt nominalizări, şi de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", al lui Martin McDonagh, cu şapte nominalizări.

La categoria cel mai bun film sunt nominalizate producţiile "Call Me by Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Lady Bird", "Phantom Tread", "Get Out", "The Post", "The Shape of Water" şi "Three Billboards outside Ebbing, Missouri".



În cursa pentru cel mai bun regizor au intrat în acest an Guillermo del Toro ("The Shape of Water), Christopher Nolan ("Dunkirk"), Jordan Peele ("Get Out"), Greta Gerwig ("Lady Bird") şi Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").



Pentru Oscarul decernat celui mai bun actor în rol principal vor concura în acest an Timothee Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Gary Oldman ("Darkest Hour"), Daniel Kaluuya ("Get Out") şi Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").



Premiul Academiei pentru cea mai bună actriţă în rol principal va fi în acest an o cursă între Sally Hawkins ("The Shape of Water"), Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Margot Robbie ("I, Tonya"), Saoirse Ronan ("Lady Bird") şi Meryl Streep ("The Post").

La categoria rezervată celui mai bun rol secundar feminin au fost nominalizate Mary J. Blige ("Mudbound"), Allison Janney ("I, Tonya"), Lesley Manville ("Phantom Thread"), Laurie Metcalf ("Lady Bird") şi Octavia Spencer ("The Shape of Water").



La categoria similară masculină au fost nominalizaţi Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Richard Jenkins ("The Shape of Water"), Willem Dafoe ("The Florida Project"), Christopher Plummer ("All the Money in the World") şi Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").



Pentru cel mai bun film străin vor concura în acest an "The Sqaure" (Suedia), "Una Mujer Fantástica" (Chile), "On Body and Soul" (Ungaria), "Nelyubov" ("Loveless", Rusia) şi "The Insult" (Liban).



Cel mai bun film de animaţie va fi desemnat dintre "The Boss Baby", "The Breadwinner", "Coco", "Ferdinand" şi "Loving Vincent".

