FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan

Ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia a provocat un val de reacții politice în România, după ce a sugerat că SUA pot dărâma guverne, în cadrul unei discuții care părea să facă referire la căderea Guvernului Bolojan, scrie Financial Times, care a obținut noi informații despre evenimentul la care s-au făcut declarațiile. Kimberly Guilfoyle ar fi făcut presiuni ca România să cumpere cantități semnificative de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, potrivit surselor FT.

Kimberly Guilfoyle, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr., numită ambasadoare SUA în Grecia anul trecut, a fost citată de Wall Street Journal făcând aluzie la prăbușirea iminentă a guvernului român, când a declarat: „Putem face asta în ce țară vrem. Putem face asta și aici” (în Grecia - n.r.).

Guilfoyle a vorbit despre România în acești termeni pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale la ambasada SUA din Atena, la care au participat peste o duzină de persoane, printre care politicieni, personal al ambasadei și cadre militare, a declarat pentru FT o persoană familiarizată cu acest subiect.

Guvernul României s-a prăbușit în luna mai, când PSD s-a retras din coaliția de guvernare și a votat alături de opoziția de extremă dreaptă pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, mai amintește publicația citată.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că Washingtonul „apreciază parteneriatul său strategic cu România, care rămâne puternic în privința priorităților noastre comune, inclusiv securitatea energetică și redistribuirea responsabilităților în domeniul apărării”.

Guvernul grec a transmis: „Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului grec... și nici nu ar fi tolerat vreodată un astfel de lucru”. Acesta a adăugat că relațiile cu SUA sunt „mai strânse și mai stabile ca niciodată”.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, și-a exprimat „deplina încredere în democrația din România”: „Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem”.

Ambasadoarea SUA în Grecia, la București

Kimberly Guilfoyle a călătorit la București după cina de la Atena și s-a întâlnit cu membri ai Partidului Social Democrat la sfârșitul lunii martie, printre care președintele partidului, Sorin Grindeanu, și ministrul de atunci al Energiei, Bogdan Ivan. Nu este clar dacă ambasadoarea le-a recomandat acestora să se retragă din coaliția de guvernare, scrie FT.

Întâlnirea dintre Guilfoyle și social-democrații români „a părut conspirativă” și ar trebui să facă obiectul unei analize, a declarat europarlamentarul de Siegfried Mureșan, care încearcă să obțină miercuri susținerea Parlamentului pentru a deveni prim-ministru. „Chestiunea este extrem de serioasă”, a declarat el pentru FT.

„Este evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce obiective au urmărit la acele întâlniri”, a spus Mureșan.

Centrul-dreapta a pierdut majoritatea parlamentară când PSD a părăsit guvernul, încercările ulterioare de a numi un succesor al lui Bolojan eșuând, mai precizează publicația citată.

Dacă Mureșan este respins prin vot miercuri, președintele Nicușor Dan poate cere social-Ddemocraților să formeze un guvern sau poate convoca alegeri anticipate, deși a declarat anterior că dorește să le evite, deoarece România își poate permite cu greu o instabilitate politică suplimentară.

FT: Contractul care ar fi rupt coaliția

Kimberly Guilfoyle s-a aflat la București în martie pentru a promova un coridor de gaze din Grecia, prin Bulgaria și România - așa-numitul Coridor Vertical -, către Ucraina, potrivit FT.

De asemenea, ea a făcut presiuni ca România să achiziționeze cantități semnificative de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, potrivit a două surse familiarizate cu discuțiile, mai scrie FT.

Deși Bolojan, politician de centru-dreapta, ar susține proiectul coridorului de gaze, el ar fi refuzat să cumpere o cantitate mult mai mare de GNL din SUA, având în vedere că România dispune de resurse proprii semnificative, conform acelorași surse citate de FT.

Bolojan nu a răspuns imediat unei solicitări FT de a comenta situația.

PSD nu ar fi fost de acord cu Bolojan, acesta fiind unul dintre motivele pentru care, în cele din urmă, s-a retras din coaliția de guvernare, au adăugat sursele citate de FT.

Sorin Grindeanu a respins acuzațiile de complicitate cu SUA.

„Ilie Bolojan nu a fost dat jos de americani, nici de monstrul din Loch Ness, nici de Bigfoot, ci de... românii care au spus că guvernează prost”, a declarat el luni.

Totuși, el a adăugat că presupusa atitudine antiamericană a centru-dreptei dovedește „că avem nevoie urgentă de un guvern care să readucă relația cu SUA pe calea cea bună”.

Climat politic instabil

România a încercat să reintre în grațiile administrației Trump, care a catalogat-o drept nedemocratică în 2025, după ce Bucureștiul a anulat alegerile prezidențiale din cauza unei presupuse ingerințe rusești, mai scrie FT.

Nicușor Dan, care a fost ales președinte anul trecut în defavoarea naționalistului pro-MAGA George Simion, a declarat că își dorește un guvern stabil, capabil să readucă prosperitatea.

Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, a spus că guvernul demisionar colportează „conspirații” și și-a acuzat foștii parteneri de coaliție că mint.

„Sunt disperați pentru că pierd puterea, halucinează”, a spus el. „Sunt disperați când văd că [Mureșan] nu are nicio șansă să treacă”.

Într-un climat politic tot mai învrăjbit, agravat de acuzațiile de ingerință americană, șansele formării unei majorități de coaliție în jurul lui Mureșan sunt reduse, a declarat strategul independent Radu Magdin, de la firma de consultanță Smartlink din București.

Cele mai mari două partide sunt PSD și AUR, ambele cultivând relația cu Trump și votând împreună pentru dărâmarea guvernului Bolojan în luna mai, precizează FT.

„În România, tendința pare să se îndrepte” către o „colaborare formală sau informală” între centru-stânga și extrema dreaptă, a mai spus consultantul pentru FT.

Editor : B.P.