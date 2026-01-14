Live TV

O nouă reuniune a Comitetului pentru revizuirea legilor justitiției are loc astăzi, la Palatul Victoria

Data publicării:
reuniune legile justitiei guvern
Foto: gov.ro
Din articol
Legile justiției din 2022 schimbă conducerea instanțelor Controlul asupra carierei și resurselor

O nouă reuniune a Comitetului de analiză și revizuire a legislației în domeniul justiției are loc, astăzi la Palatul Victoria, de la ora 14.00, a transmis Guvernul.

Pe 23 decembrie 2025, prim-ministrul Ilie Bolojan a participat la prima reuniune a Comitetului pentru dialog instituțional privind reforma justiției, unde a subliniat necesitatea cooperării între autorități, magistrați și societatea civilă, pentru a găsi soluții legislative concrete care să îmbunătățească funcționarea sistemului judiciar.

Cele mai invocate teme, spune Executivul, au fost procedurile de desemnare a conducerilor instanțelor și parchetelor, promovarea în cadrul profesiei, procedurile de delegare și detașare a magistraților.

Citește și: Nicușor Dan a încheiat prima rundă de dezbateri cu judecătorii și procurorii. Președintele, întrevedere cu 20 de magistrați, fără presă

Legile justiției din 2022 schimbă conducerea instanțelor

Legile adoptate în 2022 au reconfigurat structura instanțelor, afectând echilibrul intern al puterii și independența judecătorilor, arată raportul Administrației Prezidențiale din 22 decembrie 2025.

Legile au concentrat deciziile în mâinile președinților de instanță, care desemnează vicepreședinții și președinții de secții, creând o majoritate confortabilă în colegiile de conducere.

Uniformitatea voturilor la CSM și succesul candidaților susținuți de conducere se explică, potrivit magistraților, printr-un climat de conformism și tăcere strategică pentru protecția profesională.

Citește și: Radu Marinescu, despre referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan: „Vom vedea dacă este în parametri legali sau nu”

Controlul asupra carierei și resurselor

Președinții instanțelor pot influența completurile, mutările între secții, promovarea, detașările și accesul la program flexibil, ceea ce afectează independența judecătorilor, mai indică sursa citată.

Președinții instanțelor nu sunt aleși de colegi, ci numiți de CSM printr-un concurs național, fără criterii obiective standardizate. Funcția devine dependentă de voința CSM și poate influența administrativ și profesional independența judecătorilor.

Observațiile arată că vechiul cadru normativ oferea mai multă transparență, decizie participativă și independență a magistraților în conducere.

Citește și: Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în două luni, „ca să fie ceva stabil”. Ce a spus despre Lia Savonea

Cum s-ar putea face referendumul privind problemele din justiție. Ce variantă ia în calcul Președinția (surse)

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
4
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ședință de guvern.
Guvernul pregătește pachetul de reformă în administrație și ajustarea impozitelor locale înainte de aprobarea bugetului pe 2026
BUCURESTI - PNL - CONFERINTA - PRESEDINTE INTERIMAR - 26 NOI 2024
Bolojan explică criza bugetară a Bucureștiului: Disputa dintre Primăria Generală și sectoare a lăsat Capitala fără bani
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre Acordul Mercosur: Eu cred că UE a luat o decizie corectă și România a făcut bine că a susținut această decizie
sedinta guvern
Bolojan, despre bugetul de stat pe 2026: Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie
mapn
Ilie Bolojan anunță un termen pentru creșterea vârstei de pensionare în MApN, MAI și servicii: „Nu mai este altă posibilitate”
Recomandările redacţiei
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Decizie cu impact major: ce riscă și ce poate câștiga economia...
Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și...
Montevideo Logistics Port
Economist: „Acordul UE-Mercosur e o gură de oxigen pentru economia...
Euro
Înșelătoria platformelor online de „investiții”. Ce putem învăța din...
Ultimele știri
Cazul Sorina Pintea: Înalta Curte, așteptată să decidă în cazul fostei ministre a Sănătății, condamnate pentru luare de mită
Donald Trump, filmat când arată degetul mijlociu unui protestatar, la o fabrică în Detroit
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
În ce condiții s-ar putea organiza referendumul pentru unirea României cu Republica Moldova, dorit de Maia...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Câți bani ar câștiga statul dacă s-ar impozita prostituția. Suma pe care practicantele celei mai vechi...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De la -20 la 10 grade Celsius. Meteorologii anunță că vremea se încălzește, când cresc temperaturile
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
În ce condiții poți primi pensie comunitară? Câți ani trebuie să muncești în țară și în străinătate ?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...