Marian Godină răspunde la acuzațiile că videoclipul cu livratorul asiatic atacat în Capitală este fals: „Aș crăpa de rușine”

Polițistul Marian Godină se ceartă cu Robert Turcescu pe Facebook, după ce fostul jurnalist și politician a postat un filmuleț în care se întreabă dacă nu cumva videoclipul cu agresarea livratorului din Bangladesh este „un fake livrat de Godină la ordinul Doi și-un sfert”, pentru că „ceva nu se leagă”.

„Văd că dl Turcescu insistă pe faptul că videoclipul cu agresiunea livratorului e un fake. El nu crede asta nicio clipă, el doar știe ce fel de public are. Același public care nu se întreabă de ce anul trecut Turcescu îl făcea praf pe Georgescu, iar acum îl ridică îl slăvi. Și clipul ăla cu Turcescu făcându-l zob pe Georgescu e tot fake?”, scrie Marian Godină pe Facebook, după care amintește mai multe discuții din trecut avute pe rețelele sociale cu Turcescu.

Cei doi se insultă în postări și comentează fiecare despre numărul și calitatea urmăritorilor celuilalt.

„Oare ce simțiți când îi vedeți cât de greoi vă comentează acolo în limba română? Ăsta e publicul dvs, domnule Turcescu, după o viață de jurnalism, ăștia v-au rămas. Sunt cei care cred că acel clip e fake, deși nici dvs nu credeți asta nici măcar o clipă. Aș crăpa de rușine, dar știu că nu aveți așa ceva”, mai scrie polițistul.

Citiți și:

Val de reacții politice după agresarea livratorului asiatic. Stroe: Un efect direct al mesajelor AUR/ Năsui: A fost instigare indirectă

VIDEO. Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală asupra unui livrator străin

Polițistul Godină a reacționat după ce Turcescu a spus într-un video postat pe facebook că „povestea legată de discuția asta nu are legătură neapărat cu xenofobia, cu rasismul. Are loc într-un context mai larg, european mai ales”.

„Chestia la care îmi sună mie alarmele – nu se scrie nicăieri numele atacatorului. Într-o țară ca România, în care, când e câte un șofer prins în trafic, în secunda 3 se află numele lui, câți ani avea, al cui era, de unde era, de data asta nu știm numele. Eu vreau să aflu numele atacatorului”, spune fostul jurnalist și politician.

Apoi, Turcescu se întreabă cum a ajuns filmarea la Godină: „Aia este o probă, presupun că s-a deschis un dosar. Cum a zburat filmarea din telefonul atacatorului la Godină?, care a publicat-o pe pagina lui de Facebook”.

„Toată chestia mă face să ridic o sprânceană. Mie îmi pute a operațiune de tip Predoiu – Doi și-un sfert. Băi, cum îi facem noi pe români să nu mai zică niciun miau în legătură cu subiectul migranților, sau al lucrătorilor veniți la muncă în România”, mai spune fostul jurnalist și politician în materialul video.

Livrator asiatic, lovit de un tânăr de 20 de ani, în București

Polițistul Marian Godină a postat miercuri o înregistrare video în care un tânăr lovește un livrator asiatic în București pe motiv că este „un invadator”. Înregistrarea, făcută chiar cu telefonul agresorului, surprinde inclusiv momentul în care un polițist, aflat din întâmplare în zonă, intervine și îl reține pe agresor. Poliția Română a precizat, într-un comunicat, că polițistul, care era în timpul liber, „a intervenit prompt și eficient”.

Citiți și:

Tânărul care a lovit cu pumnul un livrator asiatic de mâncare și i-a spus „Du-te înapoi în țara ta” a fost arestat pentru 30 de zile

Un polițist aflat în timpul liber a intervenit „prompt și eficient”

Poliția Română a precizat miercuri, într-un comunicat că polițistul care a intervenit la incident lucra la Secția 7 Poliție și era în timpul liber când a surprins în flagrant agresiunea.

„La data de 26 august 2025, un polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat și imobilizat de polițist”, se arată în comunicat.

Ulterior, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 7, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin.

Dan Tanasă, îndeamnă românii să refuze comenzile livratorilor străini. Godină i-a făcut plângere penală

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul AUR Dan Tanasă a îndemnat românii să refuze livrările aduse de angajați care nu sunt români. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris el.

Citiți și:

Nicușor Dan reacționează în cazul livratorului străin lovit: Sunt fapte intolerabile. Autoritățile să le trateze cu seriozitate

Tudor Chirilă, după atacul rasist din Capitală: „Românii plecați la muncă în străinătate sunt în măsură să-l înțeleagă pe livrator”

Editor : Liviu Cojan