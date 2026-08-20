Ministerul Apărării Naționale a publicat joi seara, 20 august, noi imagini cu neutralizarea controlată a resturilor dronei maritime lovite de avionul F-16. Sursa citată subliniază că incidentul evidențiază riscurile grave pe care războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei le generează pentru siguranța navigației în Marea Neagră și pentru infrastructura critică din regiune.

Noile imagini sunt însoțite și de următorul mesaj: „Agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri grave în Marea Neagră Scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române au neutralizat controlat resturile dronei lovite de aeronava F-16 în zona platformei Neptun Alpha. Incidentul evidențiază, încă o dată, riscurile grave pe care războiul dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei le generează pentru siguranța navigației în Marea Neagră și pentru infrastructura critică din regiune. Forțele Armate Române monitorizează permanent situația și sunt pregătite să intervină pentru limitarea riscurilor și protejarea obiectivelor de importanță strategică”.

Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat Armata Română şi piloţii celor două avioane F-16 pentru distrugerea dronei marine din apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră şi a condamnat cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federaţiei Ruse.

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a informat aliaţii NATO cu privire la incidentele de astăzi legate de drone, iar România şi aliaţii vor continua să asigure protecţia teritoriului aliat şi a suveranităţii naţionale în aer, pe apă şi pe teritoriul nostru.

Drona maritimă de mici dimensiuni, cu încărcătură explozibilă la bord, a fost lovită de un avion F-16 românesc în Marea Neagră, după ce prezența acesteia în Zona Economică Exclusivă a României a fost semnalată de o navă comercială. Ministrul interimar al Apărării Radu Miruță a declarat că partea ucraineană a confirmat că nu provenea din Ucraina.

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Momentul în care drona din apropiere de Neptun Deep este distrusă de un avion F-16

Editor : A.M.G.