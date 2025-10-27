Drulă acuză PSD, PNL și AUR că împiedică referendumul lui Nicușor Dan pe bugetul Capitalei. „Nu vom renunța până nu va fi implementat”

Cătălin Drulă a acuzat că a fost respinsă în Biroul permanent al Senatului, cu voturile PSD, PNL și AUR, procedura de urgență pe inițiativa sa legislativă de implementare a referendumului propus de Nicușor Dan pe 24 noiembrie 2024 privind colectarea banilor din impozite și taxe locale din București la nivelul PMB și împărțirea acestora la sectoare. Candidatul USR la Primăria Capitalei a adăugat că nu va renunța până nu va vedea referendumul implementat, indiferent de câte piedici vor pune cele trei partide.

„Piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei azi în Parlament de către PSD, PNL și AUR. Prin votul celor 3 partide, procedura de urgență pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă. De ce e importantă procedura de urgență? Pentru ca legea să fie adoptată la timp pentru bugetul Capitalei pe 2026.

Să nu mai pierdem încă un an cu sistemul actual”, a scris Cătălin Drulă, luni pe Facebook.

El a adăugat că „sistemul actual de alcătuire a bugetului înseamnă că guvernul central decide să dea grosul banilor la sectoare și la Ilfov, secătuind bugetul Capitalei de resursele de dezvoltare necesare marilor proiecte”.

„Bucureștenii au votat covârșitor pentru referendumul propus de Nicușor Dan. Aproape 500.000 de bucureșteni au spus DA în 2024. Voința lor este până în prezent ignorată de politicieni. Toate proiectele metropolitane sunt lăsate fără resurse: reabilitările de bulevarde și șosele, investițiile în sistemul de termoficare, regenerarea urbană pe spații publice extinse. În timp ce vapoare de pavele și fântâni cântătoare sunt construite din banii care ar trebui să facă acest oraș să funcționeze în ansamblul său”, a completat Drulă.

Legea pe care a depus-o în Parlament nu este a sa, a mai spus Drulă, „ci a acestui oraș, și transpune exact viziunea lui Nicușor Dan, cu care am discutat acest text înainte de a-l depune”.

„Un lucru e sigur: nu vom renunța până nu vedem referendumul implementat, oricâte piedici ar pune PSD, PNL și AUR. Iar bucureștenii nu vor uita cine a adus orașul în situația actuală și cine se opune voinței lor. Orașul nostru nu se poate întoarce la a fi condus de găști și grupuri de interese”. a conchid el.

La referendumul din 24 noiembrie 2024, 64,39% dintre cetățenii care au votat s-au pronunțat „DA” pentru ca decizia privind împărțirea banilor colectați din impozite și taxe locale să fie luată la nivelul întregului municipiu, și nu separat de fiecare sector. Prezența la urne a fost de 40,97%, peste pragul necesar de validare, a transmis USR, într-un comunicat de presă.

