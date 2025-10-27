Live TV

Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei. Ce slogan de campanie va avea liberalul

ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a anunțat, luni, că va candida pentru funcția de primar general. Liberalul a adăugat că sloganul său va fi „Bucureștiul pus la punct!”.

„Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?
Am întors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat acestă decizie”, a scris Ciprian Ciucu, luni pe Facebook.

Prim-vicepreședintele PNL a avut un mesaj și pentru locuitorii din Sectorul 6.

„Dar, înainte, vă rog să-mi permiteți să mă adresez acelora care mi-au dat de două ori la rând încrederea lor, bucureștenilor din Sectorul 6. Dragii mei, Acesta nu este un mesaj de despărțire. Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul!”, a completat el.

„Am avut un «dialog» cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate”, a continuat Ciucu.

„Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus și pe stradă și aici, pe Facebook, că nu mă votați tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de atașamet și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavostră. Și știu că mă și alintați... Dar vă asigur că nu plec, rămân și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea. Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul!  Dumneavostă, locuitorii Sectorului 6 veți fi principalii mei aliați în campania care va urma! Știu acest lucru! Pentru că dumneavostră vorbiți în cunoștință de cauza cu restul cunoștințelor, prietenilor și rudelor din București!”, a mai precizat liberalul.

El a mai spus că vrea să trăiască într-un „oraș pus la punct”, fapt pentru care a decis să candideze la șefia PMB.

„De ce am luat decizia de a candida pentru a fi Primarul Bucureștiului? Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor!  Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos! Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare!

Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate!

Vreau ca orașul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri.

Nu mai vreau ca orașul nostru să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate, sau să ne intoxice cu eșapament sau praful șantierelor neprotejate!”, a mai explicat Ciucu.

Edilul de sector a mai spus că se va apuca imediat să-și creioneze un program.

„Mie nu mi-l scriu altii, întodeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat.  Sloganul meu în acest campanie va fi «BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT»! Și mă voi ține de cuvânt!”, a conchis acesta.

Potrivit unui sondaj Avangarde, publicat duminică, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt favoriții bucureștenilor pentru alegerile din Capitală, la o distanță de doar 2 procente. Cei doi primari de sector sunt urmați de Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, cu 18%, respectiv 16% procente.

Editor : Ana Petrescu

