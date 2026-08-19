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Sora lui Kim Jong reacționează după ce Volodimir Zelenski a anunțat o desfășurare de soldați nord-coreeni în Rusia: „Nefondată”

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Kim Yo Jong
Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong Un. Foto: Profimedia
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Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a negat miercuri afirmația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit căreia Phenianul ar intenționa să trimită încă până la 50.000 de soldați în Rusia pentru a lupta de partea aliatului său, relatează Reuters.

Kim Yo Jong, un înalt oficial al partidului de guvernământ din Coreea de Nord, a declarat într-un comunicat publicat de agenția de presă de stat KCNA că estimarea lui Zelenski era „nefondată” și „un incident înscenat de el însuși”.

Președintele ucrainean a făcut această declarație într-o postare pe X în această lună și a solicitat Coreei de Sud să acorde sprijin sistemelor de apărare aeriană ale țării sale.

Kim Yo Jong a afirmat că responsabilitatea pentru izbucnirea crizei și pentru prelungirea crizei din Ucraina revine în întregime Statelor Unite și Occidentului.

Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000 de soldați în regiunea Kursk din Rusia în 2024, în cadrul unui tratat de parteneriat strategic cuprinzător convenit în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin la Phenian, în iunie 2024.

Phenianul a furnizat, de asemenea, Rusiei milioane de proiectile de artilerie și de mortier, rachete balistice, artilerie cu rază lungă de acțiune și sisteme de lansare multiplă a rachetelor, potrivit unor evaluări ucrainene și independente.

Kim Yo Jong a mai afirmat că „politica ostilă” a Statelor Unite față de Coreea de Nord nu s-a schimbat, în ciuda ordinului președintelui Donald Trump de a reduce substanțial participarea SUA la exercițiile militare comune cu Coreea de Sud.

Ea a afirmat că, deși relația dintre liderii Statelor Unite și Coreei de Nord era „cu adevărat excelentă”, Washingtonul continua să desfășoare exerciții militare împreună cu Seulul și să amenințe securitatea națională a Phenianului.

Ea a adăugat că nu are cunoștință de vreo comunicare recentă între liderii celor două țări. ⁠Trump a declarat luni că a primit un răspuns de la liderul nord-coreean după ce a redus amploarea exercițiilor militare ale SUA cu Seul și a calificat Coreea de Nord drept „neamenințătoare și respectuoasă”.

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Editor : A.M.G.

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